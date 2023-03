Así fue la ocasión en la que Santiago Giménez casi pierde la vida: “Estaba en riesgo”

Santi Giménez marcó el único gol del partido y con ello clasificaron a la semifinal de la Copa de Países Bajos (Twitter/ @Feyenoord)

Una de las caras principales rumbo al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, es sin duda alguna el atacante mexicano, Santiago Giménez, quien desde su llegada al Feyenoord de la Eredivisie no ha parado de sorprender al balompié nacional por su rendimiento.

Como un jugador joven, el también hijo de Christian Chaco Giménez se ha tenido que enfrentar a diversos retos en su carrera, inclusive desde antes de su debut en el máximo circuito en la Liga MX con Cruz Azul. En voz de su progenitor, al Bebote en su etapa Sub-20 le detectaron un coágulo grave del que tuvo que ser operado.

Fue en entrevista con Javier Alarcón donde el Chaco detalló el complejo proceso al que se enfrentó su hijo durante sus primeras etapas juveniles: “Estaba en riesgo su salud, estaba en riesgo su vida, no fue fácil. La determinación de él, tener en la mente, la fortaleza que tenía él”, arguyó.

Chaco Giménez habló de la llegada de Santi a Europa (Foto: Instagram/@christianchaco/@sant.gimenez)

El ex Boca Juniors, Club América, Cruz Azul o CF Pachuca rememoró aquella tortuosa época, por lo que siempre le pidió a Santi que priorizara su vida sobre el futbol: “Yo le decía a Santi: ‘A mí no me importa ya si juegas o no, lo que me importa es tu vida’ pero él me decía que lo que quería era jugar futbol, que no le importaba otra cosa que no fuera jugar futbol”, enfatizó.

El patriarca de la dinastía Giménez explicó cómo fue que se le hicieron las tres cirugías a su hijo Santiago: “No se tomó con tranquilidad, estábamos preocupados. Lo detectaron a tiempo y las tres operaciones que tuvo Santiago fueron con éxito”, remató.

Santiago Giménez: la nueva cara en el ataque tricolor rumbo al Mundial 2026

Así como Henry Martín (Club América), otro de los delanteros que se encuentra en un buen momento, es Santiago Giménez, quien se ha logrado consolidar con el Feyenoord en los Países Bajos. Tal ha sido su efectividad que el nuevo seleccionador del Tricolor, Diego Cocca lo tomó en cuenta en su primera convocatoria para los duelos contra Surinam y Jamaica.

(Getty Images)

Siendo apenas su primera temporada en el viejo continente, El Bebote no mostró mayor inconveniente para adaptarse a su nuevo club y desde su arribo en el verano pasado, comenzó a marcar goles en diferentes competencias.

Cabe recordar que previo a su llegada con el cuadro neerlandés, Santi destacó en las primeras jornadas del Apertura 2022 con Cruz Azul y alcanzó a marcar 5 tantos en los cinco duelos que disputó. Si se cuentan sus compromisos con “La Máquina” y los que lleva en su primera campaña dentro del viejo continente, acumula 17 dianas en 35 encuentros.

Cabe recordar que para Qatar 2022, la afición mexicana cuestionó la ausencia del Bebote durante la gestión del ex timonel del Tri, Gerardo Tata Martino quien lo terminó marginando de la convocatoria final y optó por darle lugar a Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martín.

El delantero Santiago Giménez celebra tras anotar el primer gol con el que México derrotó 2-1 a Nigeria en partido amistoso. Estadio AT&T, Arlington, Texas, EEUU. 28 de mayo de 2022. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Tim Heitman

Sin oportunidad en compromisos importantes

Como ya se mencionó, Santiago no tuvo mayor oportunidad de mostrar su potencial con la camiseta del combinado azteca durante la era del “Tata”. Si bien, ya pudo hacer su debut en un partido oficial durante los compromisos de la Nations League en junio del 2022, nunca fue considerado por el estratega sudamericano durante las eliminatorias mundialistas.

En total, ha disputado nueve juegos con el seleccionado norteamericano, siendo siete cotejos amistosos y dos en la Nations League, siendo estos contra Jamaica y Surinam (curiosamente ante los mismos rivales que enfrentará en la siguiente fecha FIFA). En cuanto a su cuota goleadora, cuenta con un par de anotaciones, siendo ambos durante los duelos amistosos ante Chile y Nigeria.