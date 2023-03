Chiquito Romero se refirió a su salida en la final que Boca le ganó a Patronato: “Ya estoy grande para ponerme a discutir una decisión de un técnico”

Sergio Romero festejó su segundo título desde que desembarcó en Boca Juniors. La curiosidad: en ninguno de los dos (la Liga Profesional 2022 y esta Supercopa Argentina) tuvo minutos. En el certamen anterior, por lesión. Esta vez, aunque venía exhibiendo un nivel interesante en la Liga, por decisión del entrenador Hugo Ibarra, quien optó por darle la chance a Javi García, que además resultó el capitán del equipo que derrotó 3-0 a Patronato en Santiago del Estero.

Al guardameta, de 36 años, se lo vio contento con la consagración, a pesar de no haber defendido la valla tal como lo venía haciendo. “Los chicos hicieron un gran trabajo. Es una felicidad enorme, habíamos regalado dos -finales, en relación a las perdidas ante Racing- y no podíamos regalar la tercera”, subrayó. De fuerte personalidad y poco afecto a las declaraciones de casete, Chiquito no apeló a eufemismos para referirse al hecho de que no fue titular.

“No es una competencia interna. Sabemos que estamos en un grupo y que somos un montón. Que hay muchos chicos que se merecen jugar también. Siempre es lindo acompañar y apoyar. Ya estoy grande para ponerme a discutir una decisión de un técnico. Acá lo importante es que al grupo le vaya bien”, planteó. En su retorno al ámbito local luego de un largo periplo por Europa (su último paso había sido en el Venezia, de la Serie A de Italia), busca afianzarse en el puesto que hasta 2022 era propiedad indiscutida de Agustín Rossi, quien se marchó al Al Nassr de Arabia Saudita como escala previa a su arribo al Flamengo de Brasil.

“Nunca dejé de mirar fútbol argentino en todos los años que estuve afuera. Es muy físico, es un campeonato muy agresivo. Dios quiera que si me toca atajar el lunes contra Defensa las cosas salgan bien y necesitamos seguir creciendo como grupo”, deseó, sin la seguridad de que será el elegido por el DT para el cotejo por la sexta fecha de la Liga Profesional.

La competencia no es solo interna. Para Chiquito, proliferan los guantes confiables en el país. “Hay muchos chicos (arqueros) que están muy bien. Armani lo demostró los últimos años. Unsain, Hoyos que está en Newell’s. Guido Herrera, de Talleres, que lo conozco mucho. Javi (García), que cuando juega lo hace bien. La Argentina sacó muchos arqueros y es importante”, concluyó.

