Ante la mirada de Cristiano Ronaldo y Mike Tyson, Tommy Fury le quitó el invicto a Jake Paul: el final de película de la pelea

Jake Paul sufrió la primera derrota de su incipiente carrera boxística al ser superado por Tommy Fury en el Diriyah Arena de Arabia Saudita, con la estrella británica de telerrealidad ganando por decisión dividida a la estrella estadounidense de las redes sociales. Ante la atenta mirada de personalidades como Tyson, hermanastro de Fury y actual campeón de los pesos pesados del CMB, el ex campeón Mike Tyson y el futbolista Cristiano Ronaldo, que recientemente fichó por el club saudita Al Nassr, las considerables carencias de Paul quedaron en evidencia cuando Fury los superó a lo largo de ocho asaltos.

Alta tensión entre Jake Paul y Tommy Fury: casi se van a los golpes en la previa de su pelea El youtuber provocó al boxeador británico, que lo fue a buscar y hubo que separarlos. El estadounidense le hizo una desafiante propuesta. El combate será el domingo en Arabia Saudita VER NOTA

“Esta noche he dejado mi propio legado, he dejado mi propio legado”, declaró Fury, saliendo por fin de la sombra de su ilustre familia de boxeadores. “Durante estos dos años y medio he tenido un sueño, una visión, y nadie me ha creído. Ahora pueden levantarse y tomar nota”, añadió.

Cristiano Ronaldo, su hijo y Mike Tyson, presentes en la pelea entre Jake Paul y Tommy Fury

La velada fue organizada por el Consejo Mundial de Boxeo y le brindó al vencedor la chance de ocupar un lugar en el ranking del peso crucero de la CMB. Tras ocho asaltos parejos, el británico de 23 años, ahora con un récord de 5 peleas, todas ganadas (4KO) se quedó con la victoria por decisión dividida: 76-73, 76-73, 74-75 terminaron las tarjetas.

Estadio vacío, 30 minutos de retraso y un final sin sorpresas: la excusa de Floyd Mayweather ante la ausencia de público en su última pelea A pesar de hacerse con una bolsa millonaria, Money no logró despertar el interés de los fanáticos en su debut en Reino Unido VER NOTA

El norteamericano de 26 años se mostró disconforme con el fallo que determinó su primera caída, pero anunció al término de la pelea que buscará una revancha. “Todo el respeto a Tommy, él ganó, no me juzguen por mis victorias, júzguenme por mis derrotas. Volveré, creo que merezco la revancha, ha sido un gran combate, un combate reñido”, declaró Paul en el cuadrilátero, mientras su récord de boxeo se reducía a seis victorias (4KO) y una derrota.

Tommy Fury celebra después de ganar su pelea contra Jake Paul. Diriyah Arena, Diriyah, Riad, Arabia Saudita - 27 de febrero de 2023 REUTERS/Ahmed Yosri

Pese a la motivación de Paul, que venía en alza por vencer a retadores que no eran boxeadores de raza, como un colega influencer, un ex basquetbolista de la NBA y a tres peleadores de artes marciales mixtas, no pudo doblegar a un pugilista que aunque tiene limitaciones, contó con más recursos que su contrincante..

Jeremías Ponce perdió su invicto y no pudo coronarse campeón del mundo: cayó por nocaut técnico ante Subriel Matías en Estados Unidos La esquina del púgil argentino no lo dejó salir al sexto asalto después de haber tocado la lona en el quinto VER NOTA

El jab de izquierda le permitió asentarse en los primeros rounds a Tommy Fury, quien de a poco fue soltando su arma más letal, la derecha. Ya había pasado el show que se montó en la previa, con el popular Michael Buffer como anunciador y la música de Creedence Clearwater Revival, elegida por el británico. Jake Paul, abucheado por el gran número de británicos que se hicieron presentes en Arabia Saudita, por cercanía les quedaba más cómodo, optó por un reconocido rapero en su ingreso al cuadrilátero. Atentos estaban el mismísimo Cristiano Ronaldo y Mike Tyson, entre otras “celebridades” del deporte mundial.

Jake Paul y Tommy Fury se enfrentaron en una velada de boxeo en el Diriyah Arena, Diriyah, Riyadh, de Arabia Saudita (REUTERS/Ahmed Yosri)

ROUND A ROUND:

1°R: Rápidamente, Fury fue en busca de la pelea y dar el mejor impacto. Su calidad de boxeador lo llevó a presionar, aunque el ímpetu de ambos terminó con una advertencia del juez por amarre. Esto ocurriría en varias oportunidades a lo largo de la pelea, que se tornó bastante sucia en este primer asalto, que terminó con un jab de Fury y un bombazo de derecha de Paul al final. Tommy dejó mejor impresión.

2° y 3°R: El jab zurdo de Fury fue lo que más lo complicó a Paul, quien igual se las ingenió para sacar un de volados. Jake también utilizó el recurso del jab para moveer al británico que pareció sentirlo. Paul avanzó varios casilleros y sumó un gancho de izquierda. Tommy lo sintió.

4°R: Una buena derecha de Tommy fue su carta de presentación en el inicio del cuarto asalto. Tommy fue con todo y conectó tres derechazos más. Paul sintió el castigo. Los jabs continuaban y fue el mejor round del británico. Recién sobre el final, Paul conectó un gancho de izquierda y luego un bombazo de derecha.

El jab de izquierda de Tommy Fury que tanto complicó a Jake Paul (REUTERS/Ahmed Yosri)

5°R: Paul repitió su última jugada del asalto anterior: otro bombazo de derecha que Tommy no vio venir, pero aguantó. El juez le restó un punto a Jake por pegar de atrás y esto generó que tuviera que salir a arriesgar más, ya que a priori venía perdiendo en las tarjetas. Fue ahí cuando Jake conectó un buen jab mezcla de gancho de izquierda que lo sintió Tommy. Fue sin dudas el mejor golpe de la noche. El británico pudo meter un derechazo y así se fue un round parejo.

6°R: Paul conectó un volado con potencia de derecha que le aflojó las piernas a Tommy, que pudo retornar a la pelea con el jab y dos ganchos más que hicieron retroceder al norteamericano. Un jab más y un cruzado de mano derecha lo colocaron en combate, pero el juez le descontó un punto por amarre tras varias advertencias. En ese instante, una bomba de derecha de Jake y un cruzado muy bueno para terminar el asalto mejor que Tommy.

7°R: Al promediar este asalto hubo una doble derecha de Tommy que Jake resolvió con un amarre. El británico tomó el dominio de la pelea y se lo vio cansado a Paul. Otra derecha de Fury más un lindo jab que complicó definitivamente la pelea a su rival. Aunque terminó con la ceja izquierda cortada por un cabezazo, Tommy dominó el pleito con el jab y una buena posición de derecha.

Mike Tyson y el reconocido anunciador Michael Buffer estuvieron presentes en la pelea entre Tommy Fury y Jake Paul (REUTERS/Ahmed Yosri)

8°R: Con un gancho de izquierda de Jake, Tommy tambaleó. A puro empuje, el youtuber fue y fue, pero Fury respondió. Sin embargo, se descuidó y un recto al mentón lo manda a la lona. Pese a las quejas del británico, el juez le inició la cuenta. Fue un final de película, que dejó incertidumbre en quién sería el ganador por esa caída. Pero Tommy retomó las acciones con un derechazo potente que le infló el ojo izquierdo a Jake Paul. Una derecha más de Fury, un intento de amarre de Jake que no pudo lograr, y otra combinación del británico lo llevó a las cuerdas al norteamericano. Otro uppercut y nuevo amarre de Paul. Fury fue con todo y terminó con su rival, que sintió el desgaste en sus piernas.

FINAL: El cierre se anuncia con el triunfo en decisión dividido por Tommy Fury. Una victoria justa, pese a haber sido una pelea cerrada. Se trató de la primera derrota en la carrera profesional de Jake Paul, de buena presentación pero que cayó derrotado ante el primer boxeador profesional que tuvo enfrente. Seguramente, y porque lo merecen, habrá revancha.

Seguir leyendo: