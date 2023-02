El video más apasionado de Piqué y Clara Chía Martí: a los besos en un palco

Los besos apasionados de Piqué y Clara Chía Marti

A casi nueve meses de la escandalosa separación de Shakira y Gerard Piqué la ruptura sigue dando de qué hablar. Es que el ex futbolista reinició rápido su vida personal y hasta se tejieron versiones de supuestas infidelidades. El ahora empresario a tiempo completo comenzó una relación con Clara Chía Martí. Ambos son el foco de los paparazzis y desde que se mostraron en público cualquier imagen es noticia. Más cuando ambos muestran lo que sienten ante la miradas de todos y dentro de un estadio de fútbol.

Piqué (35 años) y Clara Chía (23) se conocieron por intermedio de conocidos y ella comenzó a trabajar en Kosmos, la empresa organizadora de eventos del campeón mundial en Sudáfrica 2010 y múltiple ganador con el Barcelona, del que es un referente histórico.

Hubo algunos antecedentes de Piqué y Clara a los besos como el primer testimonio en agosto de 2022, a dos meses del anuncio de la ruptura entre el ex zaguero y la cantante colombiana, ambos padres de dos hijos, luego de 12 años de vínculo. Luego fue en la despedida como futbolista en noviembre cuando se los vio en una de las plateas del Camp Nou muy acaramelados para combatir el frío.

En pleno invierno las bajas temperaturas continúan en Europa y la pareja fue captada en un momento de pura pasión. Fue en uno de los palcos del Fútbol Club Andorra, entidad que pertenece a Piqué y en su último partido disputado este miércoles, que fue victoria 1-0 ante el Badalona por la final de la Copa Cataluña. Fue el segundo título en esta competición luego 29 años tras el conseguido en la temporada 1993/1994.

Como si fuesen dos aficionados más ambos siguieron las alternativas del encuentro. Hasta que en un momento hubo una situación que generó una discrepancia ya que se los vio discutiendo. A Piqué se lo notó más efusivo haciendo gestos con sus brazos, como queriendo aclarar algo. Hasta que las diferencias desaparecieron porque ambos se besaron de forma apasionada sin importarles los hinchas presentes en el Estadio Nacional de Andorra.

A la pareja no le importó el “qué dirán” y, como si estuviesen solos, no ocultaron sus sentimientos. Luego de un par de besos Piqué volvió a mirar el partido mientras tomó un sorbo de agua mineral y Clara le recriminó algo en broma. A solo 24 horas del Día de los Enamorados, ambos honraron la festividad del corazón.

Pero fue justamente el martes 14 en el que Shakira volvió a lanzar dardos y esta vez fue en sus redes sociales. La colombiana publicó un video en el que cantaba la canción “I might kill my ex” (Podría matar a mi ex). Cabe recordar que en enero la artista difundió un tema junto a Bizarrap (Music Sessions #53) en el que disparó contra Piqué y Clara Chía.

Sin embargo, Piqué reveló que Shakira es la personalidad más famosa que tiene como contacto en sus redes sociales. “Fue mi pareja. Podría ser una. Estoy pensando en mis seguidores de Instagram y si, si estás diciendo eso, en Twitter, no sé, yo diría Shakira, quizá, si no está relacionado con el fútbol porque en el fútbol Cristiano es el más más seguido en el mundo”, aseguró el ex futbolista.

