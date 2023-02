Chofis López: “Chivas no me quiso dar una nueva oportunidad”

El actual campeón de la Liga MX se siente en el mejor momento de toda su carrera

Viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, el actual referente y goleador de los Tuzos de Pachuca, Javier “Chofis” López expresó la desilusión que le ocasionó el haber sido rechazado por la directiva de las Chivas, pues tras culminar su préstamo con el San José Earthquakes de la MLS, busco regresar al conjunto rojiblanco, pero los altos mandos del club no vieron con buenos ojos su regreso.

En recientes declaraciones previas a su duelo en contra de su ex equipo (Guadalajara) dentro de la jornada 6 del presente certamen, la “Chofis” López mencionó su felicidad de hoy en día por formar parte de las filas del Pachuca, pues siente que atraviesa el mejor momento de su carrera como profesional y mantiene el firme objetivo de poder convertirse en un ídolo dentro del conjunto hidalguense, además de poder cumplir su sueño de disputar la Copa del Mundo de 2026.

Cabe recordar que su salida del “Rebaño Sagrado” se dio a finales del 2020, cuando el oriundo de Torreón se vio involucrado en una fiesta organizada por su entonces compañero, Dieter Villalpando. A raíz de ese percance, el dueño y presidente del club, Amaury Vergara optó por cederlo en calidad de préstamo al San José Earthquakes, escuadra con la que permaneció durante año y medio.

Al respecto, Javier señaló que todo fue un malentendido y que no guarda rencor contra el directivo rojiblanco. “Sí, pienso que fue muy injusto, porque yo no tenía nada que ver con ese tema. Es algo que ya no me importa. Ya lo dejé atrás. Yo hablé con él (Amaury). En su momento me aclaró algunas cosas. Estoy muy bien con él. No le guardo rencor”.

Fotografía de archivo en la que se registró al mexicano Javier López (c), al actuar para las Chivas de Guadalajara y actual centrocampista ofensivo del San José Earthquakes, quien fue elegido este lunes como el Jugador de la Semana de la MLS. EFE/Francisco Guasco

Posteriormente, el actual futbolista de los Tuzos mencionó el agradecimiento que tiene con el club por haber confiado en el tras la negativa por parte del Guadalajara. “Ya lo comenté en su momento. Yo quise tener una oportunidad, pero no me la quisieron dar. Cuando me hablaron los del Pachuca, yo dije que sí. Valoro mucho en quienes confían en mí. Ahora me siento bien, estoy muy motivado”.

“Siempre se lo he dicho al presidente. Yo estoy muy orgulloso de estar aquí. Le dije que voy a ser un ídolo. No lo pienso defraudar. Quiero que mi nombre quede grabado aquí. Es una gran institución, que te ayuda y te apoya mucho para que puedas dar el 100″, agregó el atacante, que ya registra cuatro anotaciones en cinco jornadas del Clausura 2023.

Su deseo por defender los colores del Tricolor en el próximo Mundial

Por otra parte, López mencionó su sueño de poder disputar una Copa del Mundo y la forma en la que se comprometió consigo mismo para poder llegar a un buen nivel. “Yo me siento que puedo estar ahí con las capacidades suficientes, estoy trabajando mucho para eso y lo voy a seguir haciendo mejor. Tengo un sueño muy grande por mí y por mi familia. Sé que haciendo las cosas como las estoy haciendo lo voy a lograr.”

“Cuando terminó el torneo que fuimos campeones (Apertura 2022) nos dieron un mes de vacaciones, llegó el Mundial y dije ‘yo el siguiente Mundial quiero estar ahí’. Le dije a mi pareja, ‘ya no vamos a salir de vacaciones, si quieres irte vete tú, me voy a regresar a entrenar’, y regresé como tres semanas antes y me puse a entrenar con la Sub-20 y me fue muy bien”. Puntualizó el mediocampista ofensivo.

Como futbolista de los de la Bella Airosa, la Chofis ya registra un mejor promedio y rendimiento en comparación a lo que hizo con las Chivas.

Como futbolista de Guadalajara.- 194 partidos, 24 goles y 12 asistencias

Como futbolista de Pachuca.- 20 partidos, 7 goles y 2 asistencias