Pachuca vs Atlas: así fue el primer gol de la Chofis López en su regreso a la Liga MX

La Chofis López le marcó gol a los rojinegros del Atlas (Foto: Twitter)

José Eduardo López, quien se dio a conocer con las Chivas del Club Deportivo Guadalajara pero abandonó la institución por una indisciplina, volvió al futbol mexicano y se hizo notar. En su segunda aparición con los Tuzos del Pachuca logró continuar con la racha goleadora que fraguó en la Major League Soccer (MLS) y anotó el tercer tanto de su equipo en la victoria contra los rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Hidalgo.

Aunque no fue convocado por Guillermo Almada como parte de los 11 jugadores que arrancaron el encuentro, logró aprovechar y ser determinante durante los 17 minutos que tuvo en el terreno de juego. Con el marcador en favor de los de la Bella Airosa en dos goles contra uno en el tiempo agregado, la Chofis coronó una actuación que devolvió a su equipo a la lucha por los primeros puestos de la tabla general.

Corría el minuto 90+1 cuando los Tuzos volvieron a acorralar a los defensores tapatíos en su medio campo. La Chofis López condujo la esférica hacia el arco de Camilo Vargas acompañado por tres compañeros suyos. La presencia de tantos jugadores rivales obligó a los tres zagueros de Atlas a replegar su formación para evitar un pase filtrado que pusiera en riesgo su arco por tercera ocasión.

Libre de elegir entre seguir conduciendo, disparar al arco o enviar un pase con ventaja al área, el originario de Torreón, Coahuila, se decantó por la segunda opción y ejecutó un disparo colocado a la base del poste contrario. Aunque la ejecución fue a dos metros de la media luna del área, el arquero y su mala posición propiciaron que el balón pudiera llegar a su objetivo.

Con su anotación, el canterano de las Chivas firmó su segunda gran actuación en la Liga MX en la misma cantidad de partidos. Cabe mencionar que durante el encuentro de la jornada 10, contra el Club León, López Ramírez fue el artífice de la asistencia, en los últimos minutos del partido, que dio pie al gol de la victoria anotado por el artillero Israel Luna. En ese sentido, en 26 minutos disputados ya registra un gol y una asistencia.

La participación del ex delantero de San José Earthquakes fue ampliamente celebrada por aficionados y expertos. No obstante, el periodista David Faitelson hizo un comentario alusivo a los tiempos donde fue considerado una promesa del futbol mexicano. “La Chofis mostrando lo que puede y no quiere ser”, escribió en su perfil verificado de Twitter @Faitelson_ESPN.

Diego Cocca se encuentra lejos de los resultados que lo llevaron a ser bicampeón de la Liga MX (Foto: Henry Romero/REUTERS)

¿Cómo fue la victoria de los Tuzos sobre el Atlas?

Por cuarta ocasión consecutiva, el conjunto bicampeón del futbol mexicano no ha podido conseguir la victoria. El trámite del encuentro contra los de Pachuca fue parejo hasta el minuto 62, cuando Anderson Santamaría fue expulsado por una falta en el área. Un par de minutos después Nicolás Ibañez se encargó de convertir desde los once pasos y darle la ventaja a los locales.

Aunque los de Jalisco reaccionaron con un gol de Jonathan Herrera tres minutos después, Luis Chávez dio gala de su buen nivel en el Apertura 2022 y siguió la tendencia de Nico. Fue así que en el minuto 74 consiguió anotar el segundo gol de la noche para su plantel y aseguró la victoria gracias a la superioridad numérica con la que contaban en ese momento del encuentro.

Con el resultado, Pachuca volvió a la quinta posición del certamen luego de haber permanecido en el lugar número siete. En tanto, el monarca de la Liga MX se encuentra fuera de la zona de repechaje con nueve unidades y un desempeño de dos victorias, tres empates, así como seis derrotas.

