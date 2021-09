“Me apena cuando un futbolista desperdicia su talento”: el dardo de David Faitelson a la Chofis López

El delantero mexicano brilló con tres anotaciones durante el encuentro de la MLS (Foto: Darren Yamashita/REUTERS)

Javier Eduardo López volvió a centrarse en el foco de los medios mexicanos después de sellar una brillante actuación en el partido entre Real Salt Lake y San José Earthquakes de la MLS. El extremo deslumbró con tres anotaciones gran manufactura, lo que generó diversos comentarios de personajes reconocidos del mundo futbolístico.

Uno de los casos más activos es el de David Failtelson, quien dio su opinión sobre el partido de la Chofis mediante sus cuentas oficiales de redes sociales. El analista de ESPN señaló que la actuación de López podría considerarse como uno de los momentos más agradables de su carrera. “En su quizá noche más memorable como futbolista”, escribió.

A pesar del buen momento demostrado por el ex jugador de las Chivas de Guadalajara, su carrera ha estado definida por su altibajos tanto dentro como fuera de las canchas. Su calidad seguido llevaba a los expertos a pensar que lograría consolidarse como referente del futbol mexicano, sin embargo, con el paso del tiempo su desempeño dejó mucho que desear.

“Me apena mucho cuando un futbolista desperdicia su talento. La carrera de Javier Eduardo López “La Chofis” ha sido así”, expresó Faitelson.

El analista de ESPN se refirió a la carrera de Eduardo López y su talento "desperdiciado" (Foto; Captura Twitter)

El reconocido comentarista deportivo se mantuvo activo durante todo el encuentro de la MLS, refiriéndose a la manera en la que la Chofis se estaba desenvolviendo en el campo. Como no podía ser de otra manera, Faitelson generó polémica con unos de sus Tweets, en donde comparó al jugador mexicano con Lionel Messi.

“Sí, perdónenme ustedes, pero hay noches donde la Chofis parece comerse a Messi. Los goles de esta noche en San José, impresionantes…”, comentó el analista de ESPN, además de mandar un recordatorio a las instalaciones de las Chivas sobre el jugador que era parte de su plantel hace algunos meses.

La comparación se suscitó luego de que Javier consiguiera anotar un gol con una manufactura parecida a las jugadas que continuamente realiza el astro rosarino quien actualmente milita en el PSG de la liga francesa. El futbolista mexicano de 27 años recibió el balón desde el sector derecho a pierna cambiada para llevarse a dos defensores con una jugada individual. Después de lograr dos amagues se liberó de la dura marca y se colocó de frente al arco, donde mandó el esférico cruzado al segundo poste.

El ex jugador de Chivas ha demostrado su talento de manera irregular a lo largo de su carrera (Foto: Darren Yamashita/REUTERS)

La cereza en el pastel fue el cobro que realizó en una jugada de tiro de esquina que terminó en un “gol olímpico”. El jugador envió un centro con una efecto de curva que llegó de manera rápida a la portería. La potencia del balón rebasó al arquero poco después de sortear al defensor que cubría el primer poste.

La Chofis llegó al conjunto de la liga estadounidense dirigido por Matías Almeida a comienzos del año 2021. Desde su arribo al club a disputado 23 partidos, en donde ha colaborado con ocho goles y una asistencia. En su paso por la Liga Mx con Chivas, el extremo zurdo registró 24 anotaciones y 12 pases de gol en 191 encuentros.

En declaraciones posteriores al partido, Eduardo López comentó que su futuro aún es incierto debido a que el contrato de su préstamo con San José está a punto de terminar y no descarta su regreso con el Rebaño Sagrado. “Me queda poco de contrato (con San José). Me encantaría que me pudieran comprar. Me gustaría seguir aquí. Mi carta pertenece a Chivas, si me toca regresar me daría mucho gusto. Tengo otra revancha por allá”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: