Regias se afianzaron en la cima y Chivas se atascó con Toluca; lo que dejó la J5 de la Liga MX Femenil

Finalizó la quinta fecha de la Liga MX Femenil en su torneo Clausura 2023 con un selecto grupo de equipos que, cada vez más, se afianza en la cima de la clasificación. La jornada 5 del campeonato dio muestra de la solidez de los clubes regiomontanos al haber conseguido una nueva victoria que consolida su paso perfecto, mientras que Guadalajara y América se mantienen al acecho.

Además, Pachuca y Juárez no se despegan del grupo puntero, a pesar de que ambas instituciones ya registraron su primer descalabro. Por otra parte, aunque esta fecha fue protagonizada por el buen rendimiento a la ofensiva de jugadoras extranjeras como Jennifer Hermoso, Sarah Luebbert, Aurelie Kaci o Mia Fishel, las representantes mexicanas perseveran como las mejores goleadoras del torneo.

En contraste, Necaxa y Toluca mostraron un pobre actuar que las hace ocupar el fondo de la tabla con cero puntos y un punto, respectivamente. En este aspecto también Mazatlán, Puebla y León se integran al colectivo de peores equipos del torneo con apenas tres unidades (aunque destaca que mazatlecas y poblanas finalmente obtuvieron su primera victoria y por ende, sus primeros puntos).

Chivas no pudo con Toluca

Las rojiblancas se atascaron con Toluca que va penúltimo en el torneo. Merecedoras de la victoria, Chivas no logró materializar su superioridad en la cancha del Estadio Nemesio Diez ante unas Diablas que rescataron un anecdótico punto en casa. Aunque las oportunidades de gol no se ausentaron, el marcador finalizó con un 0-0 y la figura de Kayla Thompson se robusteció como fundamental.

La guardameta del conjunto mexiquense fue clave con múltiples atajadas para que su equipo no cayera. Sólo a los dos minutos de juego la portera realizó su primera de muchas intervenciones, mismas que no cesaron hasta que la silbante señaló el final del partido. Unas más espectaculares que otras, pero las participaciones de la estadounidense le significaron a Toluca su primera unidad del semestre (además de un penalti no marcado en favor de Guadalajara).

Regias dominan el Clausura 2023

Aunque no es de extrañarse, Monterrey y Tigres ya se muestran como las instituciones dominantes del semestre. Esta vez con un nuevo triunfo. Las primeras en conseguirlo fueron las Amazonas de la UANL, quienes recibieron y vencieron sin mayor dificultad al Atlético de San Luis por marcador de 3-1 en el Universitario. Las anotaciones fueron cortesía de Mia Fishel, Maricarmen Reyes y Stephany Mayor por las locales, y de Itzia Tenahua por las visitantes.

Mientras que las Rayadas hicieron lo propio con Querétaro que, aunque puso mayor resistencia y complicó el encuentro, finalmente fue doblegado por 1-0 en la cancha del BBVA. El duelo, fue decidido a través de una puntual equivocación Jazmín Enrigue Abundis que al tratar de despejar, rebanó el esférico y lo mandó al fondo de su propia portería.

Los resultados de la jornada 5 de la Liga MX Femenil

En el resto de resultados... la revelación del torneo, Juárez, venció 2-1 a Atlas; Cruz Azul y Pumas empataron 1-1; Puebla finalmente ganó con 2-0 a Necaxa; Mazatlán rompió una mala racha de cuatro derrotas consecutivas y 19 goles en contra al imponerse 1-0 a Tijuana; América venció 2-0 a León y no cede en su buen paso; y finalmente, Pachuca goleó nuevamente en el torneo al encajar un 6-0 a Santos Laguna.

