El día que Guardiola advirtió que se iría del Manchester City si el club presentaba irregularidades financieras

El Día Que Guardiola Amenazó Con Irse Del Manchester City

El Manchester City quedó en el ojo de la tormenta tras ser acusado de irregularidades financieras a la hora de fichar jugadores a lo largo de diez años. El cuadro de la Premier League, que fue acusado de romper las reglas de la UEFA entre 2009 y 2018, corre riesgo de sufrir graves sanciones que podrían ir desde la prohibición de adquirir jugadores durante tiempo indeterminado hasta una expulsión de la máxima categoría de Inglaterra. Y si algo de eso sucede, quien podría pegar el portazo es su entrenador Josep Guardiola.

No es la primera vez que el elenco celeste se expone a un castigo: en febrero de 2020 padeció una sanción de dos años y una multa de 25 millones de libras por faltas en el Fair Play financiero. Cinco meses después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo anuló la sanción y redujo la multa a 9 millones de euros. En agosto del mismo año, Pep acudió a una conferencia de prensa en la que reflexionó sobre la saga y respaldó al club insistiendo en que creía que no se había infringido ninguna norma.

“Cada palabra que dije es porque verdaderamente lo creo. Y cuando defiendo al club y a su gente es porque trabajo con ellos. Cuando son sospechosos o la gente dice y los acusa por algo, les pregunto que me expliquen sobre el tema. Que me digan ‘fue así y así’, okay. Yo les creo. Yo les dije que si me mentían a mí, al día siguiente no estaría más acá. Estaría fuera y no seríamos más amigos. Entonces yo pongo mi fe porque les creo un 100% desde el día uno”, aseguró el español.

La preocupación del entrenador por las sanciones que podría recibir el Manchester City (Foto: Reuters)

Y agregó al respecto: “Me gusta representar a un club que hace las cosas bien. Al final no se trata de ganar la Champions League o la Premier League, sino de hacerlo siempre de manera constante por nuestra gente y nuestros aficionados. Lo que dijo el TAD significó mucho. Rompió todas las sospechas. No voy a olvidar que nueve equipos de la Premier League presionaron para echar al Manchester City de las competiciones europeas, sé quiénes son”.

Vale recordar que este escándalo, que habría puesto al descubierto anomalías vinculadas a beneficios y contratos de entrenadores y futbolistas, tiene su origen en noviembre de 2018, cuando el medio alemán Der Spiegel hizo públicos documentos relacionados con Football Leaks que dejaban muy comprometidos a los Citizens.

Además, el sitio The Athletic difundió un análisis recientemente en el que explica que la idea del Sheikh Mansour, accionista mayoritario del club; quien además es miembro de la familia real de Abu Dhabi y también viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos, era “evitar que el Manchester City, que gasta libremente, supere el límite de la UEFA para las pérdidas permitidas entre 2012 y 2016″. Por estas horas, el panorama para el club en esta ocasión es un poco más complicado y esta investigación encabezada por la Premier League podría tener consecuencias más severas.

