La confesión de Dani Alves en prisión y las condiciones que presentará su abogado para solicitar la libertad condicional

Dani Alves sigue detenido en Barcelona por un caso de abuso sexual (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

Los próximos días pueden ser importantes para el futuro de Dani Alves en prisión. El lateral brasileño está acusado de abusar sexualmente de una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona sigue detenido en el centro penitenciario de Brians 2 a la espera de que sus nuevos abogados presenten un recurso para que pueda ser liberado a la espera del juicio.

En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles sobre el caso que mantiene en vilo a los seguidores del defensor que viene de ser parte de la nómina de la selección de Brasil que jugó el Mundial de Qatar. Según indicó el diario La Vanguardia, de España, Alves jugó su primer partido de fútbol en la cárcel y se manifestó sobre su detención.

“El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más”, habrían sido las palabras que les dijo el histórico lateral cuando se entrevistó con varios empleados del penal ubicado en Sant Esteve Sesrovires hace una semana. El medio español accedió a fuentes internas del penal y del entorno del jugador para acceder a sus dichos.

“Muy tranquilo, reservado, de pocas palabras y sin externalizar demasiadas emociones”, fueron como describió el periódico la situación personal de Alves tras ser acusado de violar a una mujer. “Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, fueron otros de sus dichos en relación a lo que podría ser un futuro tras las rejas si el caso se resuelva en favor de la joven que lo acusa.

Las afueras de la prisión donde Dani Alves pasa sus días en Barcelona

Este lunes, su nuevo abogado presentará ante la Audiencia de Barcelona un recurso para solicitar la libertad condicional del futbolista que, hasta el momento de ser detenido, estaba en el plantel de Pumas, de México. La Vanguardia indicó que el letrado Cristobal Martell trabajó durante todo el fin de semana en un extenso escrito técnico en el que intentará dar las garantías necesarias a los magistrados para que el ex jugador del equipo culé pueda permanecer en su domicilio de la ciudad hasta que se celebre el juicio.

Uno de los recursos que presentará el abogado de Dani Alves indica el posible uso de una pulsera para garantizar que el jugador se moverá dentro de un área específica. Otra de las opciones que se barajan es la entrega de su pasaporte a las autoridades o la obligatoriedad de ir a firmar todos los días a los juzgados para confirmar su presencia en Barcelona.

Por último, en la presentación que hará Martell también estaría la posibilidad de depositar una suma de dinero en la cuenta del juzgado para confirmar así la voluntad del futbolistas de “cubrir cualquier responsabilidad económica que resultara determinada tras el juicio”, establece el la periodista Mayka Navarro del periódico español.

En la reunión que tuvo con su abogado, Alves remarcó su postura de no querer recibir la visita de sus padres en prisión, especialmente de Lucia, su madre, quien está hospedada en un hotel de la capital catalana. El jugador ganador de más de 40 títulos no tiene deseos de que su mamá lo vaya a ver a prisión, ya que “asegura sentir vergüenza” de que la persona que le dio la vida lo visite en la cárcel.

