El futbolista que se convirtió en príncipe de Indonesia: la increíble historia de Jordi Amat, de jugar con Messi y Cristiano a una nueva vida

Jordi Amat, futbolista de nacido en España, obtuvo la nacionalidad y un título de Príncipe en Indonesia.

En la vida de un futbolista es difícil predecir con exactitud a los lugares que lo va a llevar su carrera deportiva y en el caso del español Jordi Amat, quien supo enfrentarse a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en La Liga, nadie iba a pensar que terminaría como príncipe de Indonesia. Tras jugar varios años en Europa, incluso en la Premier League, ahora es un ídolo en el sudeste asiático y cambió su nacionalidad por su abuela, de quien además heredó el título real.

Nació en el distrito catalán de Canet de Mar y su trayectoria se desarrollaba como la de uno de los mejores prospectos del fútbol de su país, siendo convocado a todas las categorías juveniles de la selección española, incluso siendo capitán en algunos equipos. No obstante, el pasado mes de noviembre aprovechó su ascendencia indonesia por parte de su abuela para nacionalizarse.

“He sido internacional por España en todas las categorías inferiores, pero siempre supe de la posibilidad de nacionalizarme indonesio por mi abuela. El año pasado, mientras estaba en el Eupen valoré la opción y empezamos las gestiones”, reveló Jordi Amat en diálogo con el diario MARCA. Fue un proceso de casi un año y el primer paso hacia la certificación de su título de Príncipe.

Jordi Amat, de 30 años, ahora representa a la selección de Indonesia (@jordiamat5)

Después de debutar en la selección de Indonesia con una victoria 2-1 frente a Camboya, en el marco de la AFF Cup, inició los trámites legales para transformarse en rajá de la isla de Siau, tal como lo fuera su tatarabuelo. “De pequeño, la abuela me contaba que yo era el príncipe heredero, pero pensaba que era un cuento y poco más. No me va a cambiar mucho la vida”, comentó en una entrevista para TV3.

Ese diálogo televisivo lo hizo en perfecto catalán, de donde también son raíces futbolísticas. Surgió de la cantera del RCD Espanyol, donde fue dirigido por Mauricio Pochettino —debutó profesionalmente en 2010 con 17 años— y le tocó marcar a Messi en algunos clásicos contra el Barça. Su camino siguió en el Rayo Vallecano, donde continuó siendo rival del astro argentino y también Cristiano Ronaldo cuando jugaba en el Real Madrid. De allí dio el salto a la Premier League para vestir la camiseta del Swansea City a cambio de casi 3 millones de euros.

Tras su período en Inglaterra, regresó a España para jugar en el Real Betis y tuvo un paso por el KAS Eupen de Bélgica antes de fichar por el Johor DT de Malasia. Hoy es uno de los 70 rajás de Indonesia, el mayor archipiélago del mundo, con 17.508 islas y más de 250 millones de habitantes.

Jordi Amat besando la bandera de Indonesia (@jordiamat5)

Su intención es continuar su carrera futbolística pero también explica que ha asumudio un compromiso especial con la comunidad indonesia. “Es un título que no está al nivel de los que nosotros conocemos como príncipe y no es comparable con el de los reyes de España. Tengo que trabajar por el pueblo y hacer alguna aportación económica porque hay que hacer muchas cosas en la isla”, profundizó Jordi.

