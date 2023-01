La mujer que denunció a Dani Alves por violación pidió no ser indemnizada económicamente

Dani Alves se encuentra detenido en Barcelona (Reuters)

El caso que tiene en vilo al fútbol sigue sumando capítulos. Después de la detención del jugador brasileño Dani Alves en Barcelona, acusado de agresión sexual, ahora la prensa española ha revelado algunos detalles de la declaración de la denunciante ante la titular del juzgado de instrucción número 15 de la ciudad catalana.

Según publicó el portal El País, la joven española de 23 años pidió no ser indemnizada económicamente en caso de que la Justicia pruebe su versión de los hechos sobre lo ocurrido la noche del 30 de diciembre en la discoteca catalana Sutton. Es importante señalar que la mujer tiene el derecho a recibir una resarción por las lesiones y los daños morales que sufrió, en caso de que el fallo le sea favorable, pero eligió por propia voluntad renunciar a ese derecho.

De esta forma, la denunciante dejó en claro que su objetivo no es sacar una tajada de esto, sino que pretende que el futbolista pague con años de prisión por lo que hizo. Además, hasta el momento, la Justicia se ha movido velozmente ya que el jugador fue detenido y, tras prestar testimonio, se o trasladó al centro penitenciario de Brians 1, en donde pasará las próximas noches.

A su vez, la jueza le impidió acceder al pago de una fianza, así que no hay indicios de que Dani Alves vaya a ser liberado mientras la investigación avanza. Por el momento, ambos han dado su versión de los hechos y la Justicia ya cuenta con las cámaras de seguridad de la discoteca en la que ocurrieron los hechos que la mujer denunció en una comisaría el 1 de enero, después de haberse realizado estudios médicos.

El periódico catalán La Vanguardia ha revelado también que el jugador de 39 años, quien viene de disputar con Brasil el Mundial de Qatar 2022 y que fue dejado libre por Pumas de la UNAM de la liga mexicana en las últimas horas, llegó al centro de penitenciario con la misma ropa con la que fue detenido a primera hora de la mañana, aceptó la vestimenta que le ofrecieron y lucía “desubicado y anímicamente muy tocado” por la situación.

Pumas UNAM decidió romper el contrato con Dani Alves después de su detención (Reuters)

La prensa catalana ha detallado que Dani Alves se mantiene muy callado y que no ha presentado ninguna exigencia en sus primeras horas en la cárcel: “Apenas habla, pero lo que dice lo hace con respeto, en un tono bajo. No ha pedido nada. No ha preguntado por nada. Y no ha expresado ninguna emoción que haya llamado la atención a los funcionarios que se han cruzado con él en estas primeras horas”.

Según informó el sitio El Periódico, uno de los indicios que llevaron al ex futbolista del Barcelona a prisión fue la declaración que realizó la víctima sobre el hecho del 30 de diciembre. La Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS), un grupo de investigadoras de los Mossos d’Esquadra, le otorgó credibilidad al relato de la mujer, que aseguró que fue encerrada en contra de su voluntad en un baño de la zona VIP de la discoteca y después fue abofeteada y violada.

También se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton. Según el relato de la joven, Alves le insistió que la siguiera a través de una puerta que ella afirma desconocer a dónde conducía. Así llegó al baño, donde no hay cámaras. El Periódico sostiene que “las grabaciones no desmienten la versión de ella”.

Por el contrario, y según informaron diversos medios españoles, la declaración Dani Alves tuvo algunas contradicciones. Primero negó haber mantenido relaciones sexuales no consentidas con la mujer y luego declaró que él estaba en el baño cuando la chica entró y él no supo qué hacer. Más tarde, ante la jueza, señaló a la denunciante como quien tuvo la conducta sexual.

