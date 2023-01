Otro caso de antidopaje en la Liga MX que ya fue a parar hasta la WADA

Edyairth Ortega de Atlas (i) disputa el balón con William Tesillo (d) de León hoy, durante el partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX del fútbol mexicano, en el estadio Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Edyairth Ortega es un futbolista de 25 años que sigue sin poder consolidarse del todo en la titularidad del conjunto “Rojinegro”, pero que puede presumir de haber sido parte de la mítica plantilla que logró el bicampeonato de liga entre finales del 2021 e inicios del 2022. Si bien, aún no es un atleta que figure en los primeros planos, su nombre ha dado bastante de que hablar a inicios del 2023, pues se vio involucrado en un tema de dopaje.

Hasta el momento, no hay mayor información sobre la presunta sustancia por la que dio positivo en un principio, pues fue la misma directiva la que pidió cierta discreción sobre el tema y esperar el resultado por parte de la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés). Cabe recordar que durante el pequeño torneo de pretemporada (Copa Sky), los “Zorros” no inscribieron al joven oriundo de Jalisco, aunque en ese momento no se le dio mayor importancia.

“No quiero entrar mucho a detalle con esa información. Sin duda, él está pasando por un proceso complicado en una situación personal y hasta no tener confirmaciones, no podemos hacer nada al respecto. Estaremos esperando por parte de la WADA y de las autoridades la situación”, señaló el presidente del conjunto tapatío, José Riestra durante la presentación de los dos refuerzos del club de cara al Clausura 2023.

Posteriormente, pidió a los medios de comunicación tener algo de paciencia respecto al asunto y no hacer especulaciones de más. “Estaremos manejando eso, les pido mucha sensibilidad, no es sencillo ni para el jugador ni para la institución en estos momentos. Hasta no tener confirmada la situación, no podemos dar mayor información”.

Cabe resaltar que hasta el momento, “La Academia” si inscribió a su canterano dentro de la lista de jugadores para afrontar el nuevo certamen, lo que muestra un respaldo y apoyo sobre el. Durante el Apertura 2022, Ortega disputó apenas ocho encuentros de la temporada regular (recordar que el equipo no logró acceder a la fiesta grande y ni siquiera al repechaje), jugando todos los minutos de los últimos cuatro cotejos del torneo, ya cuando el club estaba prácticamente eliminado.

Dentro de su corta trayectoria, el canterano del Atlas solo ha defendido la camiseta de los rojinegros y del Tampico Madero, equipo que pertenecía a los mismos dueños del cuadro jalisciense. No obstante, con la “Jaiba Brava” solo permaneció durante un año, donde tomó más experiencia y así poder contribuir de mayor manera en su regreso al máximo circuito con su alma mater.

Como ya se ha comentado, desde su regreso con los rojinegros, Edyairth no logró consolidarse del todo en el once titular del club y su participación solía ser tras ingresar de cambio en los partidos. No obstante, puede presumir de haber formado parte de la plantilla que logró romper la sequía de 70 años sin título contra León en el Apertura 2021 y posteriormente obtuvo el bicampeonato.

En cuanto al Atlas, su debut en el nuevo torneo del fútbol mexicano tendrá que esperar hasta la jornada dos cuando reciban al Mazatlán dentro del Estadio Jalisco, pues su duelo de la primera fecha ante los Diablos Rojos del Toluca se tuvo que posponer por problemas con la cancha de su casa y por ende, no fue aprobado para albergar el cotejo.

