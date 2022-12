La figura a la que apuntó River Plate por si se marcha Juanfer Quintero

La renovación de Quintero no luce sencilla (Foto: Getty)

La segunda etapa en el Millonario de Juanfer Quintero podría finalizar el próximo 31 de diciembre. Es que termina su contrato y aún no hay acuerdo económico para que rubrique su continuidad. En el medio se metió el Flamengo, que jugó sus fichas, al punto que en Brasil comenzó a resonar el nombre del colombiano como el “suplente de lujo” para Giorgian De Arrascaeta y parte del periodismo habla de un acuerdo de palabra. En los pasillos de Núñez las alarmas se encendieron y apuntaron a un ex jugador del club como una de las posibilidades en caso de no arreglar un nuevo vínculo con el autor de uno de los goles de la final de Madrid ante Boca Juniors en 2018.

Manuel Lanzini llegó al West Ham de la Premier League en julio de 2015 y desde ese entonces defiende la camiseta del cuadro inglés. A los 29 años de edad, hoy es una alternativa para el entrenador (acumula 14 partidos y dos goles en la temporada) y el contrato en curso tiene duración hasta mediados de 2023. Por eso, la dirigencia liderada por Jorge Brito mira de reojo al talentoso volante que supo vestir los colores de River desde su formación hasta la salida al Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos en 2014 a cambio de 7,5 millones de euros.

Las incógnitas arrancarán a ofrecer pistas a partir del 1 de enero si el vínculo entre Quintero y el Millonario llegue a su fin, sin lograr acordar la renovación. Vale recordar que a partir de esa fecha Lanzini está habilitado a empezar a negociar con otra institución en condición de libre pensando en junio. Pero hay otros equipos a los que les interesa tener los servicios de Manu: desde Turquía ya pusieron los ojos en él y en los días entrantes los Hammers podrían recibir un ofrecimiento. Actualmente el valor del nacido en Ituzaingó oscila en los cinco millones de euros y a la entidad inglesa le interesa tener un rédito antes de perderlo. Incluso no están cerradas las conversaciones pensando en una posible renovación.

Manu llegó a los Hammers en 2015 (Foto: Reuters)

Varios medios vinculados al West Ham incluyen a Manuel junto a Arthur Masuaku, Darren Randolph y Harrison Ashby dentro de la lista de posibles ventas a realizar durante el primer mes de 2023 para embolsar algo de dinero.

Por otro lado, la dirigencia de River se mantiene atenta a la novela que está protagonizando Enzo Fernández en el mercado europeo y en las últimas horas se reportó al Chelsea como el principal interesado en pagar la cláusula de salida del Benfica, valuada en 120 millones de euros. De dicho monto, al Millonario le corresponde un 25% y podría representar un impactante empuje económico para el equipo en que sumó a Martín Demichelis como entrenador.

