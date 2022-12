El momento en el que una cámara noquea a un jugador de críquet en pleno partido

El hecho ocurrió en Sudáfrica durante un partido ante Australia

La Navidad no detuvo el calendario del críquet en Sudáfrica que el 25 de noviembre albergó un partido internacional ante la selección de Australia. En ese duelo se vivió un momento pocas veces visto durante un juego que paralizó los corazones de todos los presentes y que, afortunadamente, quedó en una simple anécdota.

Es que en pleno encuentro el jugador Anrich Nortje fue golpeado por la cámara spider de Fox Sports. La misma se mueve mediante un sistema de cables que le permiten descender hasta la altura del campo de juego para ofrecerle a los televidentes una vista única de lo que sucede en la cancha. Esta también se usa en otros deportes, como el fútbol, béisbol o el rugby, entre otros, pero jamás había protagonizado un accidente como este.

Es que mientras la televisión buscaba un plano perfecto recorriendo el terreno con la cámara a toda velocidad, esta golpeó directamente con Nortje tan fuerte que lo dejó en el suelo, noqueado. Como si hubiese recibido un puñetazo, el jugador sudafricano de 29 años se desplomó en la tierra y necesitó asistencia médica.

Pese al susto inicial, el deportista pudo continuar en el partido tras ser revisado por los especialistas que entendieron que se trató de un simple golpe que no tuvo consecuencias graves. Lo cierto es quela imagen ha recorrido el mundo y, cómo se trató de un accidente sin demasiado daño, ha causado gracia entre los internautas.

“Para ser honesto, no sabía qué me había golpeado. Hasta ahora todo bien. Me golpeó el hombro y el codo. El codo está un poco adolorido, pero por lo demás parece estar bien. Solo lo monitorearé y veré cómo va con el médico”, declaró Nortje poco después. “Vi cables y luego me di la vuelta o moví la cabeza y luego vi la cámara, pero llegué un poco tarde. Fue bastante rápido. Realmente no cambió mi forma de pensar ni nada. Traté de mantenerme enfocado”, agregó.

Desde Fox Sports se disculparon de inmediato y explicaron que esa cámara debe descender hasta esa altura solamente en momentos de entrevistas o cuando el partido esté detenido y siempre debe haber especial atención a dónde están los jugadores, para evitar este tipo de situaciones.

