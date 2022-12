Las revelaciones de Paulo Dybala sobre el penal clave ante Francia: de la caminata interminable al consejo justo a tiempo de Dibu Martínez

Paulo Dybala reveló por qué pateó hacia el medio en la definición de penales ante Francia en la final del Mundial Qatar 2022

Tuvo pocos minutos en el Mundial Qatar 2022, pero Paulo Dybala adquirió un rol protagónico en la dramática final que Argentina le ganó a Francia. En la definición por penales, el cordobés fue uno de los cuatro futbolistas que estuvieron a cargo en la tanda. El nacido en Laguna Larga se hizo cargo del segundo remate, el cual pateó al medio y con suspenso la pelota terminó besando la red. Pero detrás de esa elección en el momento más crucial hay una historia.

Después de la caravana en el micro descapotable, la cual no pudo llegar al Obelisco, los jugadores regresaron al predio de la AFA y se retiraron para disfrutar de unas mini vacaciones y pasar las Fiestas de Fin de Año junto a sus familiares. Dybala viajó junto a Lionel Messi y Ángel Di María en un helicóptero desde la AFA hasta el aeropuerto de San Fernando. Ahí se subieron al avión privado de la empresa Flyzar y aterrizaron en Rosario, donde los locales se quedaron y cordobés siguió su camino hasta su tierra.

Una vez que llegó a la capital cordobesa, Dybala fue abordado por los periodistas y atendió la requisitoria. “Estoy muy feliz, pero muy cansado. Me voy a Laguna a saludar a la gente de allá”, contó el punta de 29 años en diálogo con Telefe. “No hay dimensión”, agregó sobre el título logrado.

“Estamos muy agradecidos a la gente. Sufrieron igual que nosotros, pero ahora están disfrutando igual que nosotros. Lamentablemente no pudimos saludar a todos”, afirmó sobre recorrido que debió interrumpirse luego de que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, informara que no podían continuar debido a que los organismos de seguridad no les permitieron avanzar luego de que dos hinchas se lanzaran al micro desde un puente. En su Córdoba natal, La Joya contó cómo fue que terminó arriba del micro un gorro de Instituto: “El ‘piluso’ que me puse me lo dio un hincha. Lo vi, se lo pedí”.

Acerca de si pensó que el triunfo podía escapárseles, sostuvo: “En el fútbol puede pasar de todo, pero va a quedar como la final más linda de todos los Mundiales”.

El domingo pasado Argentina y Francia igualaron 3-3 en un partido emocionante con dos goles en el segundo tiempo del alargue. El duelo se dirimió por tiros desde los doce pasos en el que los sudamericanos fueron más efectivos y se impusieron 4-2. El propio Dibu Martínez le atajo un remate a Kingsley Coman y el otro fue desviado por Aurelien Tchouameni. Sobre su definición fue consultado Dybala. “Cambié a último momento. Le hice caso al Dibu porque ellos habían errado antes que yo y me dijo que pateara al medio, patee ahí y fue gol”.

Una vez que terminó el diálogo con los medios siguió con su viaje a Laguna Larga y allí fue recibido como un héroe por sus vecinos. La localidad de 8.000 habitantes se revolucionó con el regreso el hijo pródigo. En el medio de un marco festivo subió al escenario y amplió los detalles sobre el tema de su remate en la tanda definitoria. “Cuando el técnico me llamó para entrar, sabía que era para los penales. Y entonces tenía que tratar de tener la cabeza lo más fría posible. No es fácil porque no todos los días se juega una final del mundo. Se me hizo larguísimo el momento de caminar hasta la pelota. No llegaba más. Había hablado con el Dibu. Él me había aconsejado tirar al medio después de que ellos habían errado. Yo iba a cruzar el remate, el arquero se tiró a ese palo, pero escuché lo que dijo mi compañero”, aseguró.

Aunque más tarde, en un testimonio consignado por ESPN, aclaró que en realidad escuchó al arquero en un diálogo que tuvo con Enzo Fernández, quien falló su remate en la definición ante Países Bajos en los cuartos de final. “Yo se lo había escuchado. Creo que él se lo dijo a Enzo en el último partido. Cuando uno erra, dice que el arquero se tira siempre al penal siguiente. Ahora, me van a esperar en la próxima”, aclaró.

Dybala se metió en la lista definitiva sobre la hora y tuvo la confianza del entrenador Lionel Scaloni a pesar de los 35 días que estuvo sin jugar por la Roma por una molestia muscular. En el Mundial de Qatar 2022 no jugó ninguno de los cinco primeros encuentros y en el sexto, la semifinal ante Croacia, ingresó a los 73 minutos por otro cordobés, Julián Álvarez. En la final entró en el último minuto del tiempo suplementario y de pronto tomó un papel protagónico del que salió airoso gracias a su personalidad en una definición por un título mundial.

