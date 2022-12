“Lautaro Martínez se viene infiltrando”: la revelación sobre el estado físico del delantero de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022

Lautaro Martínez arrastra problemas en uno de sus tobillos. Así lo reveló su representante (REUTERS/Pedro Nunes)

Lautaro Martínez es el goleador del ciclo de Lionel Scaloni en la selección argentina. Sin embargo, con el correr de los partidos del Mundial Qatar 2022 el delantero del Inter de Milán fue perdiendo su puesto.

De titular en la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita en el debut de la Copa del Mundo y luego ante México, a iniciar desde el banco en los juegos contra Polonia y Australia, este último por los octavos de final. En estos dos casos, el entrenador se volcó por la titularidad de Julián Álvarez, quien lleva dos goles.

El ex delantero de Racing Club quedó aún más expuesto cuando sobre el final del duelo ante los australianos tuvo dos chances concretas de gol que le sirvió Messi y no supo aprovechar. En medio de este contexto, su representante reveló el problema físico que acarrea desde antes de la disputa de la Copa del Mundo.

“Lautaro se viene infiltrando. Está con un dolor muy fuerte en el tobillo”, develó Alejandro Camacho en diálogo con Radio La Red. “Está trabajando mucho para que ese dolor desaparezca y en cuanto eso pase, volará en la cancha. Martínez es un goleador top mundial”, precisó el agente del futbolista de 25 años.

Camacho lamentó el momento que atraviesa el Toro, sobre todo luego de un gran inicio de Mundial con goles anulados ante Arabia Saudita: “Fueron duros”, reconoció.

Sin embargo, no dudó que por la fortaleza mental que tiene va a salir adelante y destacó el presente de Julián Álvarez: “Lautaro está muy fuerte de la cabeza. Creo que al contrario de lo que se podría creer,con Julián se potencian en la competencia, se hacen bien el uno al otro”.

Cómo se prepara Argentina para el duelo ante Países Bajos

La selección tiene una nueva prueba este viernes por el pase a las semifinales del Mundial Qatar 2022. Con este horizonte, el equipo realizó el entrenamiento de martes y la novedad estuvo en que Lionel Scaloni contó Ángel Di María entre los 25 jugadores que participaron de la sesión en la Universidad de Qatar. El único ausente fue Alejandro Papu Gómez, quien sufrió un leve esguince ante Australia y está descartado para el próximo compromiso.

El Fideo tuvo una sesión especial luego de que sufriera una molestia muscular frente a Polonia en el último partido de la fase de grupos que lo marginó del duelo de octavos de final. Primero, realizó la entrada en calor junto al resto de sus compañeros, después se alejó para hacer unos ejercicios individuales. Sobre el final, se sumó al equipo para la práctica de fútbol.

Si bien la idea es que el jugador de la Juventus llegue para el choque contra Países Bajos del viernes, Lionel Scaloni no le entregó una de las 10 pecheras que repartió entre futbolistas de campo. El técnico volvió a repetir esta metodología que viene llevando adelante desde el primer entrenamiento en Abu Dhabi y si bien esto no significa que los que reciban esta prenda vayan a ser titulares -porque incluso no siempre ha sido así- sí es una pista de lo que piensa el DT para el siguiente partido.

En esta ocasión las pecheras las recibieron Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Cuti Romero, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis MacAllister, Julián Álvarez, Lionel Messi y Ángel Correa. Si se distribuyen estos nombres en un campo de juego, el esquema sería un 4-3-3, el favorito del entrenador, con Emiliano Dibu Martínez en el arco.

De esta manera, y en comparación con el equipo que salió de arranque ante Australia, los cambios serían cuatro: Tagliafico y Montiel, ingresarían por Marcos Acuña y Nahuel Molina; Leandro Paredes sería el mediocampista central en lugar de Enzo Fernández y Correa sustituiría al lesionado Papu Gómez.

Sin dudas, la gran sorpresa es la salida del volante del Benfica que ha sido una de las grandes revelaciones no sólo de la Albiceleste, sino también del Mundial. Con un gol contra México y una asistencia frente a Polonia, Enzo Fernández le ha dado al equipo una frescura en mitad de cancha que no tuvo contra Arabia Saudita en el debut. Pero, al parecer, su lugar está en duda.

Esto no significa que éste vaya a ser el equipo que planteará la selección argentina para el partido de cuartos de final, pero sí da una idea de lo que planea el entrenador. Obviamente, si Di María está al 100 por ciento físicamente, será titular como extremo, en lugar de Correa.

Por otro lado, tampoco se descarta que improvise con una línea de cinco defensores con Lisandro Martínez sumado a los centrales, como ya lo ha hecho en otras oportunidades en este torneo, aunque nunca desde el inicio. Es que el cuerpo técnico sabe que Países Bajos cuenta con una jerarquía individual y un nivel colectivo superior al de cualquier otro rival al que hayan enfrentado en el certamen.

La Argentina se entrenará el miércoles y el jueves en la Universidad de Qatar y el viernes se enfrentará desde las 16 horas a Países Bajos por el pase a la semifinal del Mundial. El ganador de ese cruce se medirá ante el vencedor de Brasil y Croacia.

