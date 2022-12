“El Mundial merece un gran partido”: así palpitan en Brasil una hipotética semifinal con Argentina

Brasil goleó a Corea del Sur y enfrentará a Croacia en cuartos de final (Foto: AP/Manu Fernández)

(Enviado especial a Doha, Qatar) Podríamos darle sólo rodaje a la lógica, a la cautela, al reflejo racional. Solamente deberíamos decir que Argentina se enfrentará ante Países Bajos el próximo viernes de 9 diciembre en el Lusail Stadium en el partido más difícil que tendrá en este Mundial de Qatar. Del lado de Brasil podrían imitar esa postura, evadir el más allá, lo hipotético, la conjetura, y analizar que en cuartos de final se toparán con Croacia, el último subcampeón. Pero eso sería también esconder el costado más pasional de Sudamérica y hacerle una gambeta mentirosa a un suceso: la Albiceleste y la Verdeamarela podrían disputar la semifinal si ambos ganan su próximo partido.

El fuerte audio que le envió Canelo Álvarez por Messi y la “mufa” a Brasil con Ruggeri como cómplice: las ocurrencias del Kun Agüero Tras la victoria de Argentina ante Polonia, el ex delantero reveló cómo fue el cruce por privado que tuvo con el boxeador mexicano. Además, catalogó a la Verdeamarelha como candidata a ganar el Mundial VER NOTA

Tras la victoria aplastante de los dirigidos por Tite ante Corea del Sur, Infobae dialogó con distintos periodistas brasileños en las entrañas del Stadium 974 minutos después de una actuación descollante de su equipo: ¿analizan una posible semifinal con Argentina? ¿prefieren enfrentarlo o evitarlo? ¿cómo ven el nivel de su clásico rival continental hasta el momento?

“A mí me encanta mirar los partidos de Argentina, los partidos de Messi, pero el equipo a veces hace algunas cosas que... Como lo de Lautaro, que se perdió goles impresionantes. Julián Álvarez está en una buena forma, es un gran equipo, creo que Brasil está un poquito mejor, pero cuando juegan Brasil-Argentina todo se empareja, es un clásico. Es un partido difícil, pero primero tenemos que ganarle a Croacia primero y ustedes a Países Bajos. ¡Y eso es difícil!”, analizó Danilo Lavieri, cronista enviado por UOL

El tenso cara a cara de Ruggeri con hinchas brasileños en el subte en Qatar: burlas y la canción más dolorosa para los “torcedores” El Cabezón sufrió un momento de profunda incomodidad que retrató con su celular y decidió compartirlo en sus redes sociales VER NOTA

Diogo Dantas, de la cadena O Globo, explicó el contexto que se vive sobre una hipotética semifinal sudamericana: “En verdad, hay cautela del entrenador, de los jugadores, dicen todos los días que sólo hay tiempo para pensar en el próximo juego, pero los hinchas que están mirando el Mundial miran cómo Argentina ha mejorado, miran a Messi... Miran a los hinchas de Argentina, en la forma que empujan a la Selección, que juegan juntos. Estamos acá jugando con otros, pero mirando a Argentina con el otro ojo. Pienso que sería lindo una semifinal con Argentina, creo que el Mundial merece eso, falta un gran juego, puede ser Brasil-Argentina”.

En tierras Verdeamarelas el foco está puesto en Neymar, quien reapareció ante Corea del Sur tras la lesión del tobillo, pero todavía no está al tope de su condición física: “Este juego fue importante para que Brasil se envalentonara. Los hinchas en Brasil estaban un poco preocupados porque la defensa estaba muy bien, pero la parte de ataque no funcionaba. Faltaba Neymar, una pieza que haga esta transición. Y con Neymar hoy fue más fluido el juego, con más cambio de la pelota, los puntas muy bien. Neymar no está al 100%, creo que puede jugar más. Pero para este juego fue suficiente. La expectativa es que en cuartos esté mejor y en una posible semifinal con Argentina dé el máximo”.

Las provocaciones a la selección argentina tras la goleada de Brasil en el Mundial Qatar 2022: la burla de un diario y el desprecio de un periodista mexicano El triunfo de la Verdeamarela ante Corea del Sur calentó el clima. Pasó a cuartos de final y podría haber choque con la Albiceleste en las semifinales VER NOTA

Un tono similar aportó la cronista Raisa Simplicio, de Goal: “Neymar fue una buena noticia, estuvo bien, hablando con los compañeros todo el tiempo. Me gustó lo que vi de Brasil. Pero sí, claro que se habla de la posibilidad (de Argentina-Brasil). Es algo que ilusiona mucho una semifinal con Brasil y Argentina, pero hay que tener cautela porque Argentina tiene un partido duro con Países Bajos y Brasil también con Croacia. Si bien no es la Croacia de hace cuatro años, es un equipo de experiencia, con buenos jugadores y Modric. Hay que tener cautela, pero sí ilusiona”.

La periodista recordó que hace tiempo que los equipos sudamericanos no se enfrentan por Copa del Mundo. “Se espera esto desde hace un tiempo en los Mundiales. Se decía que podía pasar por ejemplo en el 2014, Brasil lamentablemente no llegó. En el 2018... Tanto tiempo que se espera un partido de esos y por eso ilusiona mucho. También Brasil tiene una rivalidad muy fuerte en Mundiales con Francia por todo lo que pasó. Si se da una final con Francia, por ejemplo, también sería muy grande. Pero sin dudas con Argentina también”, aclaró, teniendo en cuenta que la última vez que se vieron las caras fue en el recordado cruce de Italia 90, aunque los brasileños llevan la ventaja en el historia mundialista con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota.

“En Brasil se está mirando el cuadro, la verdad, después de la última fecha de la fase de grupos todos empezaron a hablar de que podíamos jugar con Argentina en las semis, es el partido que todos queremos. Por eso es una cosa que está en la cabeza de todo brasileño con certeza”, aclaró Lavieri de UOL. Y bromeó sobre si elegiría a la Albiceleste: “Si tengo la certeza de que vamos a ganar, elijo a Argentina. Pero si vamos a perder, mejor perder con Países Bajos. Más allá de la broma, la verdad es que el mejor partido sería Brasil-Argentina porque sería histórico. Estamos acá en Qatar, tenemos que ver la historia pasar. ¡Pero si Argentina pierde con Países Bajos no me voy a quedar triste!”

Más allá de que los periodistas abrieron el juego a contar las expectativas de los hinchas sobre ese posible cruce en el cuadro de Qatar 2022, Dani Alves fue claro cuando le plantearon que Argentina podría ser un rival hipotético si superan a Croacia el próximo viernes 9 en el Education City Stadium: “Nosotros no estamos acá para elegir adversarios (de semifinal). Vamos a tener que meterle con lo que tenemos para poder luchar por el objetivo. No podemos pensar en la semifinal porque estamos en cuartos, por respeto a Croacia, al adversario, debemos estar enfocados en ese partido. Merece nuestra atención 110%”.

Seguir leyendo: