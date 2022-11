Portugal nunca fluyó, pero tiene a un Cristiano Ronaldo récord y ganó

Martin Liberman- Qatar 2022- Portugal- Ghana

* Desde Qatar

La sorprendente respuesta del entrenador de Ghana cuando le preguntaron por Cristiano Ronaldo previo al duelo con Portugal Otto Addo fue consultado sobre la reciente desvinculación del lusitano con el Manchester United VER NOTA

Esperábamos por el debut de Portugal y finalmente llegó el día, llegó el momento. Siete de la tarde en horario qatarí, el rival era Ghana. El Estadio 974, fantástico, como casi todos los de la Copa del Mundo. Un estadio, bastante reducida en la capacidad, entra la mitad de gente del estadio donde jugó Argentina y en el mismo donde jugará ante México, el Estadio de Lusail, que también será la sede de la finalísima el próximo 18 de diciembre.

La expectativa era mayúscula, por Portugal, y por Cristiano Ronaldo, que al igual que Messi genera algo que va mucho más allá de sus seleccionados. Los hinchas del mundo vinieron hoy a ver a Cristiano Ronaldo. Así como fueron el último martes y como irán el sábado a ver a Messi. Mucha gente, en todo el planeta, nunca tuvo la oportunidad de verlo jugar en vivo y hoy se han sacado las ganas, han cumplido un sueño. Ya en el metro la gente gritaba “Cristiano Ronaldo” y los veías identificados y no tenían camisetas portuguesas. Cristiano les pagó con gol (marcó por quinta Copa del Mundo al hilo), con el premio de “Man of the match”, fue elegido el mejor jugador del partido.

Con un gol de Cristiano Ronaldo, Portugal derrotó 3-2 a Ghana y quedó como líder del Grupo H del Mundial Qatar 2022 La leyenda lusitana se convirtió en el primer jugador en marcar en 5 mundiales consecutivos. Joao Félix y Rafael Leão fueron los otros autores de las conquistas europeas, mientras que André Ayew y Osman Bukari marcaron para los africanos VER NOTA

Un encuentro enmarañado, complicado, que en un momento lo destraba el seleccionado portugués, pero nunca fluyó en el juego, nunca superó a su rival, nunca lo pasó por encima, nunca logró imponer condiciones si bien manejaba la pelota. Y, ¿por qué uno piensa que podría hacerlo? Porque tiene jugadores de mucha jerarquía, de mucha capacidad técnica: Bruno Fernandes (el futbolista del Manchester United). Bernardo Silva (el jugador del Manchester City). Leão, el gran goleador del mundo en la actualidad, pretendido por todos, hoy en el banco de los suplentes. Y arriba Cristiano junto a João Félix.

Lógicamente, el resto del equipo es importante, pero claramente, Portugal sueña con llegar lejos a la Copa del Mundo, sobre todas las cosas por lo que tiene de mitad de cancha hacia arriba. Buen partido de Otavinho (que después terminó lesionado). Y también de la dupla central, en el final, un momento de zozobra cuando llega el descuento de Ghana, cuando se pone a tiro (2-3), y el arquero comete un error insólito, no se da cuenta de que un rival está detrás suyo, juega la pelota al suelo para salir jugando, para pegarle con el pie, se la roban, y estuvo a punto de empatar Ghana, lo que hubiera sido el blooper de la jornada.

Uruguay no pudo con Corea del Sur. El capitán charrúa, Diego Godín, se convirtió en el jugador celeste más longevo en una Copa del Mundo (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Esperamos por la actuación de Brasil. Hoy jugó Uruguay, lamentablemente el equipo de Diego Alonso no pudo contra Corea. Deslucida tarea del conjunto charrúa. Esperábamos mucho más, claro que sí. Cómo no esperar más de un equipo que tiene a Betancur, a Valverde, a Vecino, a Pellistri, a Darwin Núñez, a Suárez. Uno siempre espera más. Lo pudo haber tenido en la cabeza de Godín, el capitán de 35 años, se elevó y ganó con el parietal izquierdo, el palo le dijo que no. Poquito más para destacar de Uruguay, en un momento Cavani reemplazó a Luis Suárez. Buscó alguna variante Alonso, no la encontró.

¿Casualidad o elección? Cristiano Ronaldo festejó su gol récord junto a una bandera de Messi En la victoria de Portugal 3-2 ante Ghana, el delantero se transformó en el primer jugador en anotar en cinco Copas del Mundo. Los lusos se subieron a la cima del Grupo H del Mundial Qatar 2022 VER NOTA

Así que Uruguay arranca complicado porque en este grupo Portugal ya saca la primera ventaja, se escapa tres puntos, así que Uruguay deberá apuntarle a Ghana en el próximo partido y recordemos que el último lo juega contra Portugal. Así que un grupo cerradito, lindo, todos esperamos por el partido Portugal-Uruguay porque hay grandes jugadores en el medio.

Seguir leyendo: