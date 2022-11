El entrenador de Polonia recordó a Maradona para respaldar a Lewandowski por su penal errado ante México en el Mundial Qatar 2022

El entrenador Czeslaw Michniewicz, durante el empate ante México por el Mundial Qatar 2022 (REUTERS/Hannah Mckay)

Este martes Polonia y México igualaron sin goles en el segundo encuentro del Grupo C que se abrió con la inesperada derrota de la Argentina ante Arabia Saudita por 2-1. El choque entre los aztecas y europeos no tuvo muchas emociones, pero en la más importante que hubo la máxima figura polaca, Robert Lewandowski falló un penal que fue contenido por el arquero Francisco Guillermo Ochoa. Luego del encuentro, el artillero del Barcelona fue defendido por su entrenador.

En la conferencia de prensa el director técnico Czeslaw Michniewicz fue consultado por la instancia que le impidió a su equipo poder abrir el marcador y recurrió al ejemplo de Diego Armando Maradona, quien también falló en una Copa del Mundo, en aquella oportunidad en la definición contra Yugoslavia en los cuartos de final en Italia 1990. Luego el recordado Diez se desquitó también desde los doce pasos en las semifinales ante Italia.

“Estas cosas a veces pasan, hay jugadores excepcionales que fallan penales, Maradona por ejemplo, Sócrates. Estuvo practicando penales ayer, nunca los falló pero esto pasa”, esgrimió el estratega polaco de 52 años y que desde 2022 está a cargo del conjunto. Lo agarró antes del Repechaje para el Mundial Qatar 2022 en el que dejó en el camino a Suecia.

Lewandowski llegó a su cuarto partido mundialista sin convertir ya que en Rusia 2018 no pudo hacerlo. Sobre esta sequía el DT explicó: “He hablado con él y le he dicho que sé cómo es sentirse así, como capitán, cuando fallas un penal y el partido no acaba en victoria. La verdad estaba muy emocionado. Tenemos un monitor en el vestuario donde vio la repetición. No voy a decirle lo que tiene que hacer, él sabrá cómo lidiar con ello, porque nosotros sabemos que es alguien que nos ayudará en este torneo”.

El atacante del Barcelona, dos veces ganador del premio FIFA The Best, no pudo aprovechar la posibilidad para celebrar su primer tanto en una Copa del Mundo, tras no poder anotar en la pasada copa disputada en Rusia.

“Hoy he fallado. Es una pena. Duele, pero tenemos que mirar al próximo partido para ganar y conseguir los tres puntos”, dijo Lewandowski a los medios de su país tras el encuentro. “El partido fue muy igualado. Valoramos este punto, pero por otro lado es una pena porque tuvimos el penal”, agrego el punta de 34 años, que suma 76 goles en 134 cotejos en su selección de la que es el máximo anotador histórico.

Diego Maradona alienta a sus compañeros antes de la final con Alemani en 1990. Dos partidos antes, había errado ante Ygoslavia Mandatory (Crédito: Colorsport/Shutterstock (3118476a)

A la hora de analizar el duelo ante los mexicanos sostuvo: “Ha sido un partido bastante complicado. Es una pena que no marcáramos el penalti. No hubo muchas oportunidades ni de un lado ni del otro. Tenemos distintas sensaciones, pero el empate nos deja con posibilidades. Los jugadores no escatimaron nada, estuvieron concentrados y dieron un extraordinario esfuerzo”.

“Por supuesto, si ganas el primer partido, tienes muchas chances de pasar a la siguiente fase. Este punto no determina nada, pero sí nos deja la sensación de que ahora todo depende de nosotros”, concluyó.

El Grupo C lo lidera Arabia Saudita con 3 puntos y con uno se ubican México y Polonia que el sábado jugará ante los asiáticos el sábado. En último turno, los aztecas se medirán con los sudamericanos en un duelo clave para la continuidad de cada uno en la competencia, en especial la Albiceleste que necesita una victoria para mantener sus chances de forma concreta.

