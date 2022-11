David Faitelson pidió respetar las restricciones de bebidas alcohólicas en Qatar

Faitelson habló sobre la restricción de bebidas alcohólicas en Qatar (Youtube/ESPN Deportes)

A 48 horas del arranque oficial del Mundial de Qatar 2022, el panorama dio un giro inesperado que atentó contra intereses económicos. La FIFA y el país organizador confirmaron que la cerveza ya no será vendida al exterior de los estadios a pesar de los acuerdos con los patrocinadores. La decisión causó polémica pero David Faitelson pidió respetarla.

Faitelson y Javier Alarcón destruyeron al Tri luego del México vs Suecia: “Vamos con la bendición” En su último encuentro de preparación antes de debutar contra Polonia, el equipo de Gerardo Martino no pudo superar a Suecia, combinado que no jugará el Mundial de Qatar VER NOTA

Por medio de sus redes sociales, el polémico periodista deportivo de ESPN envió un mensaje desde la sede mundialista acerca de la nueva reglamentación. Si bien reconoció que dicha determinación causará conflictos entre los asistentes, quitó la culpa al país árabe y responsabilizó al máximo órgano deportivo por no considerar las tradiciones y costumbres de la comunidad local.

“Nunca pensé que la regulación en la venta de alcohol fuese a causar tanta sensación de impacto en el mundo. Es evidente que la cerveza se mezcla mucho con el futbol, pero eso no es culpa de Qatar. Es culpa de la FIFA y culpa de la designación de una sede que no se adecuaba a las necesidades económicas del organismo (...) lo único que puedo decir es que no estoy de acuerdo. Ya estoy acá y hay que respetar cómo vive esta gente y cómo entiende la vida esta gente”, pronunció.

La “culpa” no es de Qatar… pic.twitter.com/E2UgkZCE6W — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 18, 2022

En un comunicado oficial, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dio marcha atrás a la habilitación de puntos de venta en los perímetros de los estadios durante horas próximas a los partidos. En su lugar, confirmaron la remoción de dichas tiendas por lo que las bebidas alcohólicas solamente podrán ser adquiridas en lugares específicos como el Fan Festival de la FIFA, así como eventos con licencia.

Faitelson discutió con Miguel Layún y acusó a los futbolistas mexicanos de tener miedo en los mundiales El analista deportivo le planteó su postura al jugador del América del porqué México no está preparado para competir en la máxima justa del balompié VER NOTA

Con ello, se agregó un elemento más a la nutrida lista de restricciones impuestas por los organizadores de la justa deportiva. No obstante, confirmaron que la única bebida que no dejará de ser ofertada en cualquier recinto y punto de la península árabe será la cerveza sin alcohol producida por el principal patrocinador.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo por el cual las autoridades organizadoras tomaron la decisión. Cabe mencionar que la venta de bebidas alcohólicas en Qatar no está prohibida, pero cuenta con minuciosos controles de consumo entre los que se involucran precios elevados y hasta la selectividad de los sectores de la población que tienen mayor acceso a su adquisición.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks — FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022

En otro mensaje sobre el tema, Faitelson reiteró por medio de su cuenta verificada de Twitter, @Faitelson_ESPN, que “al final del día venimos a ver futbol no a tomar cerveza”. Más adelante, en su video, extendió su argumentación al afirmar que:

Los memes que dejó la derrota de México ante Suecia a unos días de Qatar 2022 La selección azteca no pudo cerrar su gira de preparación con una victoria, así que la afición manifestó su decepción con burlas en internet VER NOTA

“Saben que el Mundial de Futbol es una fiesta y que la gente bebe. Aquí no se puede beber. Finalmente, hay que respetar, nos guste o no. Yo no estoy de acuerdo con el tema de los derechos humanos, no estoy de acuerdo con el asunto que tiene que ver con el respeto a la orientación sexual de las personas, pero lo único que puedo decir es que no estoy de acuerdo”.

Un mexicano habría ingresado una bebida alcohólica a Qatar

Horas después de la emisión del comunicado oficial, en las redes sociales se dio a conocer un video supuestamente grabado en el Aeropuerto Internacional de Doha. En él, un turista mexicano abandonó las instalaciones con una botella de alcohol oculta bajo una camiseta de la selección nacional que cargaba en la mano.

El gesto causó indignación entre usuarios de las redes sociales por haber violado una enfática determinación de los organizadores. Incluso, el influencer Werevertumorro les advirtió que “pueden tener el problema de sus vidas”.

SEGUIR LEYENDO: