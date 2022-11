Gustavo Alfaro reveló que los referentes le dieron la espalda a su llegada a la selección de Ecuador

El entrenador de la selección ecuatoriana analizó lo que se viene para sus dirigidos. Captura: Caracol tv

Todo está listo para que el próximo 20 de noviembre se dé el pitazo inicial durante el juego inaugural de Qatar 2022, que sostendrán la selección de Ecuador y el combinado anfitrión en el Al Bayt Stadium desde las 11:00 a. m. hora ecuatoriana con el arbitraje de la réferi francesa Stephanie Frappart, que pasará a la historia como la primera mujer en impartir justicia en un mundial masculino.

Gustavo Alfaro y la especial motivación que tendrá Ecuador en Qatar 2022 La selección sudamericana realizó su primera práctica en la sede deportiva del Al-Mesaimeer Sports Club ubicada en la ciudad de Doha a cuatro días del partido inaugural contra Qatar VER NOTA

La selección ecuatoriana fue una de las grandes sorpresas de la eliminatoria mundialista, clasificando en la cuarta posición. A diferencia de las participaciones anteriores, para esta copa del mundo el Tri será dirigida por un estratega que no es de nacionalidad colombiana, dado que en Corea - Japón 2002 estuvo Hernán Darío Bolillo Gómez, Luis Fernando Suárez en Alemania 2006 y Reinaldo Rueda en Brasil 2014.

Ahora, bajo la dirección técnica del seleccionador argentino Gustavo Alfaro, Ecuador buscará romper con los registros de la historia derrotando a la selección dueña casa en el encuentro inaugural, algo que hasta la fecha nunca ha sucedido en una cita orbital.

Ecuador tendrá en Qatar 2022 la nómina con menor promedio de edad en su historia en los mundiales El jugador más joven de los dirigidos por Gustavo Alfaro es el volante Jeremy Sarmiento, mientras que el portero Alexander Domínguez es el mayor VER NOTA

Cabe recodar los dirigidos por Gustavo Alfaro hacen parte del Grupo A, junto con Qatar, Países Bajos y Senegal. La Tri buscará superar lo hecho en Alemania 2006 cuando superaron la fase de grupos, curiosamente, en aquel mundial también se midieron ante el país organizador.

Qatar 2022: la selección de Ecuador viajó a Doha en medio de la polémica por el llamado de Kevin Rodríguez El combinado ecuatroiano, dirigido por Gustavo Alfaro, fue la última en entregar su lista de 26 convocados al mundial de Qatar 2022 y partió desde España rumbo al país de Medio Oriente VER NOTA

El entrenador de Ecuador concedió una entrevista en exclusiva para la cadena colombiana Caracol Televisión, medio de comunicación para el cual el argentino trabajó por muchos años siendo comentarista en las trasmisiones de fútbol, cubriendo cuatro copas del mundo.

Su tarea en el conjunto ecuatoriano fue maratónica, dado que no tuvo mucho tiempo para trabajar con el grupo de jugadores para el arranque de las eliminatorias.

“Me toca llegar a 30 días de jugar la eliminatoria contra Argentina, en condición de visitante. Tengo 30 días para armar un equipo y sin tener el conocimiento, ni la idiosincrasia del fútbol ecuatoriano, más allá de circunstancialmente venir a jugar por Copa Libertadores con Boca Juniors”.

Así mismo, el extécnico de Arsenal de Sanrandí habló de las dificultades con las que tuvo que lidiar cuando tomó las riendas de Ecuador, dado que varios referentes le dieron la espalda previo al juego contra Argentina en Buenos Aires.

“Empecé a hablar con los jugadores más grandes, porque ellos empiezan a renunciar a la selección, entonces pensé, el camino que debo recorrer es distinto. Armar un plantel y un grupo para después terminar teniendo un equipo”.

En cuanto a su objetivo en Qatar, Alfaro fue directo en los que le dijo a sus dirigidos: “Fuimos a Estados Unidos, le dije a mis jugadores ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren participar en la Copa del Mundo o quieren hacer la mejor Copa del Mundo en la historia de Ecuador? Si quieren participar, yo no pierdo tiempo; me voy. Igual ya estamos clasificados, vamos a jugar los tres partidos y volvemos. Si eso quieren ustedes, no cuenten conmigo. Ahora, si quieren hacer la mejor Copa del mundo con su selección, tenemos que estar preparados para hacer cosas diferentes”.

Luego de enfrentarse a Qatar, la Tri medirá fuerzas con Países Bajos, el viernes 25 de noviembre en el Khalifa International Stadium desde las 11:00 a. m, para cerrar la primera fase en el mismo escenario el martes 29 ante Senegal a las 10:00 a. m. hora ecuatoriana.

