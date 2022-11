Boca le renovó el contrato a Frank Fabra y espera por Agustín Rossi: el detalle en la nueva oferta

Frank Fabra seguirá en Boca Juniors hasta 2025

En vísperas de la final por el Trofeo de Campeones que medirá mañana a Boca Juniors contra Racing en San Luis, el club de la Ribera realizó un anuncio importante en sus redes sociales: la renovación del contrato de Frank Fabra. El colombiano posó junto a Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, y estampó su firma hasta fines de 2025.

De esta manera, el Xeneize se aseguró la continuidad de quien es el futbolista colombiano con más títulos de la historia (7 en total) y el profesional del plantel actual más longevo, ya que arribó en 2016 a la entidad azul y oro. Fabra se convirtió en pieza clave para varios entrenadores -incluido Hugo Ibarra- y también para el grupo: hoy es uno de los referentes y capitanes junto a Marcos Rojo, Pol Fernández, Darío Benedetto y Javier García, entre otros.

A pesar de que hace algún tiempo el representante del lateral izquierdo de 31 años había declarado que necesitaba cambiar de aire en alguno de los siguientes mercados, por el momento no llegaron ofertas y el jugador parece sentirse a gusto. “Podría ser una buena opción para Boca porque lo vendería. Estar mucho tiempo en un lugar a veces desgasta las energías. Si está la chance, le sirve al club y a él, lo haremos. Él quiere una chance en Europa. Si se da ahí, encantado”, había dicho su agente. Sin embargo, forma parte del proyecto futbolístico de cara al 2023.

El futuro de Agustín Rossi, en veremos (REUTERS/Matias Baglietto)

Muy distinto es el panorama para Agustín Rossi, quien en las últimas horas fue contactado nuevamente por el Consejo de Fútbol a través de su representante. Las condiciones económicas de la propuesta no se modificaron, aunque sí se redujo la cláusula de rescisión para que le sea más factible una salida siendo transferido en el futuro a mediano y largo plazo: de 18 millones de dólares bajaría a menos de 10 millones.

Según pudo averiguar Infobae, desde el entorno del arquero de 27 años no reina el optimismo para llegar a un acuerdo. Su contrato expira a mediados de 2023 y, en caso de no firmar antes de la próxima pretemporada, el Consejo podría tomar la postura de apartarlo de la consideración teniendo en cuenta que contrataron a Sergio Chiquito Romero (una lesión le impidió debutar este semestre pero arrancará a tope) y le renovaron a Javier García, sabiendo además que asoma el juvenil Leandro Brey.

Desde Brasil, Flamengo se mantiene a la expectativa del futuro de Rossi. Los cariocas pretenden quedarse con su pase a bajo costo sabiendo que existe un cortocircuito entre él y la directiva de Boca. Juan Román Riquelme manifestó en una entrevista radial: “Lo vemos con ilusión de que lo vamos a tener mucho tiempo más. A veces no comparto cuando en la tele se dice (que la oferta de Boca) ‘Es esto o basta’, no es así. Nosotros hicimos un ofrecimiento varios meses atrás y después hicimos uno mucho mayor y él dijo que lo iba a pensar. Esperemos ahora reunirnos con el representante de Agustín y entre todas las partes llegar a una solución. Después, si no nos ponemos de acuerdo, hay que tomar las cosas con calma pero nosotros le vamos a ofrecer todo lo que esté a nuestro alcance y él nos dirá qué es lo que pretende y veremos si nos podemos poner de acuerdo o no”.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA PARA JUGAR CONTRA RACING

