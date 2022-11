Estuvo cuatro años preso y Argentinos le da una nueva oportunidad: Luciano Cabral, el crack que “adoptó” Riquelme y que Gallardo quiso para River

Luciano Cabral en un partido frente a Boca Juniors y disputando una pelota con Carlos Tevez (AFP)

Luego de cuatro años de cárcel Luciano Cabral tiene un nueva oportunidad en su ex club, Argentinos Juniors, que le abrió las puertas. El mendocino, que obtuvo la una libertad condicional, se volvió a entrenar en el Centro de Fútbol Profesional “Sergio Daniel Batista” y se hospedará en la pensión del club de La Paternal. El volante ofensivo, de 27 años, en junio de 2018 fue condenado a nueve años y medio de cárcel por ser considerado coautor del crimen de Joan Villegas, ocurrido en General Alvear, Mendoza, en enero de 2017.

Argentinos Juniors decidió recibirlo y lo difundió en sus redes sociales: “¡Primer día en casa! Esta mañana, Luciano Cabral se entrenó en el Centro de Fútbol Profesional “Sergio Daniel Batista” y empezó su entrenamiento personal en ‘El Semillero del Mundo’, donde se quedará hospedado”, informaron desde el Bicho.

Por el crimen que se lo condenó a Cabral, su padre, José Cabral, recibió una pena de 16 años de prisión, luego de que confesó haber sido el autor del asesinato. Luciano reconoció que tuvo una pelea con Villegas antes de que lo mataran a golpes, pero negó haber cometido el crimen. Pero la Cámara Primera del Crimen de San Rafael lo consideró “coautor del homicidio simple”.

El posteo de bienvenida de Argentinos para Cabral

El asesinato ocurrió en la madrugada de año nuevo de 2017 y Luciano Cabral se entregó a la Justicia tres días después (4 enero). Cuando ocurrió este hecho Cabral estaba de vacaciones y era jugador del Atlético Paranaense de Brasil, que estudió hacer uso de la opción de compra por un millón y medio de dólares. Sin embargo, al tanto del pedido de captura del futbolista, rescindieron su contrato.

“Yo no soy ningún asesino, no maté a nadie, solo quiero jugar al fútbol. Y si me dan la libertad no me voy a fugar”, les dijo Cabral a las autoridades judiciales en las semanas que estuvo detenido en una comisaría.

Después de cuatro años de prisión Cabral consiguió el beneficio de la libertad condicional y esto le permitió volver al ruedo en el fútbol y será otra vez en Argentinos, con el que logró el ascenso en 2014 en el equipo que comandó Juan Román Riquelme.

Luciano Cabral y junto a Juan Román Riquelme cuando fueron compañeros en Argentinos

Luego Luciano se nacionalizó chileno para jugar el Sudamericano Sub 20 de 2015 disputado en Uruguay y que ganó la Argentina. El seleccionado trasandino, que era dirigido por Hugo Tocalli, quedó eliminado en la primera ronda. Pero su promisoria carrera le permitió ser considerado para poder continuar en el equipo mayor de La Roja que en ese momento estaba a cargo de Jorge Sampaoli.

Cabral sumó 55 partidos, 4 goles y una asistencia en Argentinos Juniors y es el equipo en el que mayor continuidad tuvo. Y a principios de 2016 llegó a estar en carpeta de Marcelo Gallardo para reforzar a River Plate.

Cabe recordar que el elenco de La Paternal jugará la Copa Libertadores en 2023 y si este retorno de Cabral prospera, el volante podría volver al fútbol profesional con la competencia a nivel local e internacional de primer nivel.

