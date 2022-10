Sebastián Battaglia apuntó contra Riquelme: lo que más le molestó de su salida de Boca Juniors y su versión del episodio del micro

El ex DT del Xeneize dio detalles de la manera en que dejó el club

El título que ganó Hugo Benjamín Ibarra como entrenador de Boca tuvo una proporción directa con Sebastián Battaglia. Es que el ex lateral derecho asumió el cargo cuando el Consejo de Fútbol del club decidió remover al ex volante cuando el equipo fue eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Corinthians de Brasil.

De la angustia por el penal para Racing al desahogo final: así fue el frenético minuto a minuto en las tribunas de La Bombonera El estadio de Boca fue nuevamente una caldera: congoja, alegría, incertidumbre y éxtasis VER NOTA

Una conferencia de prensa punzante, en la que Seba apuntó en la ausencia de refuerzos de jerarquía fue uno de los dardos que no cayó bien en la dirigencia y el recambio del cuerpo técnico fue el resultado final. “En Boca pareciera que lo unico que importa es ganar la Copa Libertadores”, anunció Battaglia en diálogo con Radio Del Plata.

El ex DT del Xeneize rompió el silencio en una jugosa entrevista radial, y lejos de esquivar las preguntas incisivas, el estratega habló con naturalidad y sin filtros. “¿Te sorprendió la decisión de Riquelme?”, fue una de las interrogantes que se plantearon en la charla, que el técnico respondió con altura: “Pensaron que era lo mejor, según su visión. Mas allá de que me quedaba medio año de contrato”.

La intimidad de los festejos de Boca Juniors: el baile de Advíncula, Pipa Benedetto DJ y las dedicatorias a River Plate Luego de haberse consagrado campeones de la Liga Profesional, los futbolistas xeneizes tuvieron su fiesta en el hotel junto con sus familiares. Videos VER NOTA

Sin dudas, el tema se centro sobre su desprolija salida de la institución. Aquel recordado encuentro en una estación de servicio pareciera ser el límite del respeto que sintió de las autoridades boquenses. “Hubo cuestiones extra futbolísticas que los llevaron a tomar esa decisión. Me molesto que me echen en una estación de servicio, pero no son cosas que tenga que decir yo”, reveló.

Battaglia aseguró además que recibió distintos llamados de “varios clubes de afuera para dirigir”, y dejó en claro que en el fútbol argentino al único equipo que le negaría una propuesta es a River Plate. “Yo estaba con fuerza para seguir. En ningún momento pensé en dar un paso al costado. Yo iba a muerte aunque nos haya eliminado el Corinthias”, continuó.

El detrás de escena del penal que atajó Armani y dejó sin título a Racing: miedos, discusiones y la ausencia de liderazgo En el Cilindro de Avellaneda los hinchas de la Academia pasaron de vivir un sueño a una pesadilla. Los detalles de la jugada que pudo cambiar la historia VER NOTA

Durante su estadía en la entidad boquense, el DT tuvo que convivir con las exigencias del Consejo de Fútbol. Tal vez el episodio más complejo fue la vez que Juan Román Riquelme le haya pedido al plantel que bajara del micro para dar una charla. “Me dolió que Riquelme haya echo bajar a los jugadores del micro. A mí como jugador nunca me paso. Y después de que me echaron, no me llamó Riquelme. La realidad es que me hubiese gustado hablar con él como dos personas normales”, sentenció. Finalmente, el estratega reconoció que “tiene que seguir el Negro ibarra, porque terminó con un final feliz”.

SEGUIR LEYENDO