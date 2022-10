Exclusivo: así está hoy la estatua de Marcelo Gallardo y las fotos de los guiños ocultos para el hincha de River Plate

Mercedes Savall, la escultora de la estatua de Marcelo Gallardo y Ángel Labruna (Maxi Luna)

“Esperá que me pongo una campera como la de Napelón y me peino como él”, soltó la escultora Mercedes Savall durante la sesión fotográfica previa a la nota.

De tanto buscar la perfección en su obra, se mimetizó con el personaje. En cada uno de los tres encuentros que tuvieron con Marcelo Gallardo lo miró con detenimiento hasta capturar sus más mínimos gestos y toda su esencia. A un mes y medio del estreno de su obra, que será récord mundial dentro del ámbito deportivo por su tamaño (la inauguración será el 9 de diciembre, mismo día de la Final Eterna que River Plate le ganó a Boca Juniors en Madrid), la artista habló con Infobae para develar algunos misterios. Contó por primera vez cómo se creó la imagen que utilizaron para llevar adelante este monumento y los guiños secretos para los hinchas del Millonario.

¿Cómo nació la idea de este proyecto?

El proyecto surge el día anterior a la final de Madrid, del doctor Carlos Trillo. Me llamó desde Madrid y me dijo que teníamos que hacer la estatua de Marcelo, que se la merecía. Cuando me dice eso le digo “no, si todavía no jugamos”. Igualmente, se la merecía. Al otro día sale Omar Labruna a decir “Marcelo se merece una estatua al lado de la de mi viejo”. Eso fue lo primero que vi al otro día cuando abrí los ojos. Y ahí me puse manos a la obra.

Primero comencé con la miniatura, empezando a ver cómo lo podía materializar. En este caso me pareció importante que Marcelo tenga el traje, me di una licencia artística, para dar un mensaje más contundente. Y levantando la Copa bien en alto con las dos manos. Hice la primera maqueta, que fue la que salió por las redes de River. Esa fue la inspiración del momento. Luego fue una carrera para hacer la estatua.

Pedí que Marcelo posara con el traje. Le pedí que levantara la Copa como 7 veces. Tenía una vergüenza… Es una persona que no piensa en el auto-homenaje. Pero como es algo que viene de la gente…

La medalla de la estatua de Marcelo Gallardo, con el detalle del símbolo eterno (Gentileza Mercedes Savall)

Ahí me puse manos a la obra con mi equipo de escultores, Claudio Assato, Adrián Palermo y Ximena Porteu. Ellos me ayudaron a hacer la primera parte, que la hicimos en un lugar que nos prestó Javier Miranda. La técnica que usamos la aprendí con mi maestro, Norberto Gómez. Me enseñó a trabajar en yeso, el oficio. Me abrió la cabeza y me hizo entender que el arte no es algo marketinero.

Lo que tiene esta obra en particular es que es una persona que aún está trabajando. Bueno, cuando terminé de fundir los pedazos de la cara, a la semana Marcelo anunció que se iba. Mirá si no estábamos (hace el gesto de entrelazados con los dedos de las manos).

De tanto escucharlo después de los partidos ya sabía lo que iba a decir. Enseña esa cosa de ser buena persona con los jugadores, de guiarlos, de cuidar su integridad física, mental y espiritual para que puedan trabajar en la cancha. Darles los tiempos de adaptación. Por eso dijo “Que la gente crea”, porque él sabía que tenía todo bien armado. Y ese “que la gente crea” es lo que le da vida a este proyecto.

Un caballo en la hebilla del cinturón, en alusión a Napoleón (Maxi Luna)

¿Cuántas horas le dedica a este proyecto?

Si lo tuviese que decir en horas no puedo, porque es 24 por 7. No es como en un trabajo tradicional que a las ocho horas corto y me pongo a hacer otra casa. Acá siempre seguís pensando en tu cabeza. No me tomé descanso nunca.

¿Cómo es el proceso para el armado de una estatua de tal envergadura?

Una vez que tenemos el original en yeso se le toma un molde para luego hacerlo en otro material, ya que se lo copia en cera. Más tarde se hizo en la fundición. Se hace por partes y quedan como chapones. Luego, cada chapón se va ensamblando uno con el otro hasta construir la imagen original. Ahí hay que ver que todas las piezas coincidan, porque un corte de más y queda mal. Además, trasladarla en una sola pieza es imposible, muy complejo al ser tan alta. Primero se trajo la parte de abajo, que fueron los pies, hasta la cintura. Eso fue el 4 de diciembre del año pasado. Ahora se retomó, porque estamos cerca de traer la parte de arriba. Las dos que faltan. El busto con la Copa y la cara.

El taco levantado, otro guiño oculto para los hinchas millonarios (Maxi Luna)

Esta no es la primera vez que le toca trabajar en el ámbito del deporte. Anteriormente hizo la estatua de Ángel Labruna, que está a unos metros de la de Gallardo.

Sí. Esa experiencia me cambió la vida. Fue una experiencia por la que todavía sigo conectada con Angelito. Me hice de River por él. Fue tan difícil el proceso de terminar la obra, porque se complicó. Conté con dos ayudantes, dos soldadores, la familia Pereyra, y la terminamos. Pero fue un trabajo de tres año, de mucho compromiso. Y los valores de Labruna fueron los que me ayudaron a seguir adelante. Iba a tirar la toalla, y recordando lo que él era me dije que no. Tomé la decisión, tipo Don Quijote. Renuncié a todo mi cuerpo para terminarla.

Angelito con su taco, que la gente la ama, me cambió la vida. Me hace olvidar todo lo malo que pasé.

¿Tiene otras obras en el ámbito del deporte?

Tengo una que está en Puerto Madero, que es de Racing. Que es la Copa Intercontinental con los brazos en alto del Chango Cárdenas levantando la Copa. Y tengo el molde para hacer la de River… La idea de esa estatua fue de un nene de Racing, Joaquín Blanco. Fue una experiencia muy linda. Lástima que nunca pude ir a la cancha, porque toda mi familia es de Racing.

La figura de la Copa Libertadores en la estatua de Marcelo Gallardo tendrá la camiseta de River Plate (Gentileza Mercedes Savall)

A raíz de todo esto otros clubes te contactaron

Sí. Estoy hablando para hacer una figura muy especial, pero no la quiero quemar. Estamos viendo de hacerle un homenaje. Es que cuando todos se enteran del tiempo que lleva hay pocos que se animan. Pero si son más chicas de tamaño es más manejable. Esta es de este tamaño por la locura que despertó Marcelo. Se hizo así por eso. Tengo otro personaje así de grande, pero bueno, alguien me tiene que preguntar si quiere que lo haga. Estoy hablando de Maradona. Sería mi sueño.

¿Qué es lo más difícil en una obra como esta?

Con la cara tuve tanta tensión por el parecido. Puede ser eso. Me gusta mucho cómo quedó, quedó muy bien. Sé que a Marcelo le va a gustar.

Igualmente, uno tiene que estar preparado para que no le guste a todo el mundo. No todo el mundo te va a querer, ni tiene por qué. A todos no les puede gustar lo que hacés. En este caso fue la presión mediática, no estaba preparada. Yo solo me quería concentrar en terminar, en el proceso creativo.

El boceto original de la estatua de Marcelo Gallardo (Gentileza Mercedes Savall)

¿Qué significa hoy Gallardo para usted?

Un referente, un referente eterno. Ahora que tomó la decisión de irse, que fue muy trascendental. Estoy muy conectada con él. Terminamos de fundir la cara y a la semana anunció su decisión. Para mí fue fuertísimo, porque parecía que estaba esperando a que se terminara la estatua. La magia es así. Uno no puede manejar y forzar las cosas. Por algo será. Si todo sale bien Marcelo va a terminar su contrato y va a tener su estatua al lado de la de Angelito.

¿Cómo fue su primer encuentro con Marcelo?

Me lo presentaron en el anillo del Monumental. Me pareció un cachetoncito, así para apretar. Como muy alegre, un buen muchacho. Como que no entendía mucho de lo que le estaban hablando, del proyecto de la estatua. La segunda fue la sesión de fotos y la tercera en el River Camp, que le llevé la miniatura. La vio y la frotó en la cabeza, como si fuese la lámpara de Aladino. Ahí observé sus gestos, porque un gesto y sos una persona diferente. Trataba de tenerlo ahí en su esencia, mirarlo.

Me pareció una persona muy serena. Que sabía en el lugar en el que estaba. Nada de ansiedad. Después no lo vi, solo lo escuché en las conferencias y los partidos.

El rostro de Marcelo Gallardo (@mercedessavall)

¿Qué le dijo cuando vio la réplica?

Se quedó helado, la miraba. Como que no quería opinar. En un momento me dice “me hiciste cachetón” (risas). Fue un encuentro muy lindo con Marcelo.

¿Además de lo físico, que otros gestos buscaste volcar en tu obra?

Su gallardía, su serenidad. Su disciplina, que está siempre en su eje. Su napoleonidad, por eso le levanté las solapas del traje. Fueron cosas que fueron surgiendo después con el tiempo, como la medalla que tiene el símbolo del infinito. No es un monumento para pasar por al lado, de un solo golpe de vista. La intención es que te haga remitir a esa persona. La obra es la Copa eterna. No es el color, por eso es dorada, porque es eterna. Son pequeñas cosas que uno hace como artista para que tenga una vueltita más de tuerca.

Así se encuentra hoy la estatua de Marcelo Gallardo

Recién nombraste el detalle de la medalla. ¿Qué otros guiños se podrán ver en la estatua?

El taco levantado, por “el taco no”, del famoso relato de Mariano Closs. En el cinturón también hay un detalle para los hinchas. Para mí significa mucho ese caballo, porque para mí es como el símbolo de conquistar el mundo, como quería Napoleón. La Copa dorada o que el tipito tendrá la banda roja. Son esas cositas que le dan algo especial a la gente, para que le preste atención. Para que el hincha lo disfrute más. Ellos van a saber por qué están. Y puede haber una sorpresa más, que aún no la decidí.

La primera réplica miniatura de la estatua de Marcelo Gallardo (Gentileza Mercedes Savall)

La estatua será la más grande de bronce de un deportista, ¿cuál fue su reacción al enterarse del proyecto?

La colecta fue tan efervescente que enseguida dijeron que tenía que ser más grande que la de Labruna. Yo no quería que superara por mucho más. Las dos quedan como empardadas, es algo perfecto. Las dos estatuas, los dos gigantes, como si entraras al Coliseo romano. Uno representa al juego, la mística, la alegría y el otro, serenidad, disciplina. Es como Eros y Tánatos. Son dos energías, a las que siempre tenemos que volver los hinchas de River cuando no encontremos el camino. Angelito son los valores, la familia y Marcelo continuando, como sucesor natural.

Finalmente va a medir 7.20 metros aproximadamente. Hasta que no la tengamos colocada en su totalidad no lo sabremos con exactitud, porque puede que mida un poquito más por la Copa Libertadores. Y el peso son casi 17 toneladas.

La Copa Libertadores de la estatua de Marcelo Gallardo

¿Qué diferencias hay entre la obra de Labruna y la de Gallardo?

Se utilizó la misma técnica, eso fue igual. Las fotos son diferentes. La de Labruna tiene un solo punto de apoyo, con la típica foto de El Gráfico. Acá no es una copia existente, sino que se creó una imagen de Marcelo levantando la Copa, dorada, y apoyado sobre los dos pies.

La de Labruna tiene algunos detalles en rojo. ¿Cómo será en la de Gallardo?

Sí, el escudo del saco será en color, al igual que las chapitas de la Copa. Las de River sí tendrán nuestro escudo, las otras no. Y van a aparecer en sus lugares originales.

Mercedes Savall, la escultora de la estatua de Marcelo Gallardo (Maxi Luna)

