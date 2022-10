Dibu Martínez, íntimo: el ídolo de Boca al que lo comparaban en sus inicios como N° 9 y la charla con Messi que lo hizo cambiar de estrategia en los penales

Las imágenes fueron grabadas durante su etapa en el Arsenal.

La selección argentina comenzó la recta final para el Mundial Qatar 2022 y, si hay un puesto donde no quedan dudas, es el arco. Emiliano Martínez, más conocido como Dibu, se consolidó bajo los tres palos de la Albiceleste tras la consagración en la Copa América 2021, pero una declaración suya reavivó un viejo video viral que demuestra ser un jugador todoterreno dentro de la cancha.

El arquero del Aston Villa le concedió un reportaje a Star+ en el cual se refirió a múltiples aristas, pero sorprendió con sus inicios en otro deporte desde los 5 hasta los 11 años: “Siempre jugué futsal desde chico. Cuando juego con mis amigos en Mar del Plata de vacaciones, siempre juego, nunca atajo. Por eso, me siento cómodo jugando con los pies”.

En este sentido, se refirió a sus dotes fuera de los tres palos y sorprendió con una comparación con el máximo goleador de Boca: “Tengo buena derecha, soy un 9 de área, pivoteo bien y le pego bien al arco. Soy como un (Martín) Palermo. La que está, la guardo”. Esta frase motivó sacar un viejo video del baúl de los recuerdos que prueba lo dicho por el arquero.

Martín Palermo se retiró el 18 de junio de 2011

A sus 25 años, el jugador aún militaba en el Arsenal y, en medio de un entrenamiento, se alejó de los guantes para probar su puntería. Luego de recibir el pase de un compañero en un entrenamiento, la controló de pecho, hizo que la pelota tome altura con un toque de pierna derecha y remató desde fuera del área para colgarla en un ángulo.

Todo quedó registrado en diferentes imágenes que demuestran el potencial de un arquero que emigró muy joven desde Avellaneda a Londres. “Qué chico se quiere ir de su país a los 17 años. Mi papá necesitaba el dinero y no quería que mi mamá siga limpiando casas. Independiente me había hecho un contrato que no me ayudaba en eso y en el Arsenal sí. Ahora todo lo que gano se lo doy a mis hijos”, confesó en una charla a corazón abierto con Sebastián Vignolo.

La compra del Aston Villa por el Dibu Martínez lo convirtió en el arquero argentino más caro de la historia

Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton, Getafe y Reading lo acogieron en distintas cesiones, pero siempre volvió al club de origen. Allí debió esperar hasta que Bernd Leno sufrió una lesión en su rodilla izquierda en junio de 2020. Esto le brindó la posibilidad de mostrarse. La vuelta del arquero alemán aceleró su salida al Aston Villa por 17 millones de euros.

Sus 28 vallas invictas en 86 partidos le dieron la continuidad pretendida y se ilusiona con la Copa del Mundo: “La realidad superó el sueño. Mi sueño era jugar un partido con la Selección. Jugué todas las inferiores, necesitaba jugar un partido oficial en la Mayor. Después, empezás a soñar en grande. Cuando jugué la Copa América, soñaba con ganarla. Ahora sueño con ganar el Mundial y ser el mejor arquero de la Copa del Mundo. Me estoy preparando para eso”.

En referencia a lo que se viene, lanzó una premonición sorprendente sobre el momento que vive en la selección argentina: “Cuando quedamos eliminados en Rusia 2018, estaba en la cancha con mi hermano y le prometí que haría lo que sea para estar en el próximo Mundial. Hoy en día, tengo las posibilidad de poder estar”.

“Nunca se sabe si vamos a ganar el Mundial. Nadie sabe quien va a ganar o quien va a perder, pero sueño con salir campeón. Lo mismo que piensa la gente es lo que sentimos todos. Por eso está tan unida con los jugadores y sentimos esa energía cuando entramos a la cancha. Nosotros vamos a pelear”, manifestó en una charla que incluyó detalles de su infancia en Mar del Plata.

Dibu Martínez acumula siete vallas invictas en 18 partidos con la Selección Argentina

Con 30 años, el marplatense pidió que la gente siga con la ilusión: “Iremos mentalizados en ganar y tenemos la fe de levantar el trofeo”. Asimismo, dejó un mensaje con mucha incertidumbre de cara al futuro a causa de su edad: “Mi sueño es ganar el Mundial y celebrarlo en Argentina. Yo lo viviré como que sea mi último Mundial”

Volviendo al terreno de juego, Dibu detalló una charla con Lionel Messi y Lautaro Martínez que motivó un cambio en su estrategia durante los penales: “Me dijeron que si me quedaba quieto ellos eligen un lado; cuando te empezas a mover o a decir cosas se te cruzan... La presión juega mucho”. Hasta declaró llegar a jugar campeonatos de penales en Aston Villa. “Capaz me los meten, pero el arco se hace más chico en un partido”, expresó.

Por último, el guardameta elogió el rol del entrenador Lionel Scaloni al mando de la Selección: “Scaloni es un tipo súper humilde, muy familiero. Me sorprende lo cercano que es con los jugadores. Te habla como uno más y es un muy buen técnico”.

