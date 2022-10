La reacción de Oscar Ruggeri al ver a Silvina Batakis en Estados Unidos: “Me puteó porque fui a Inglaterra y ella sentada en Nueva York”

El ex capitán de la selección argentina apuntó contra la ex ministra por su viaje a Nueva York

Este miércoles Oscar Ruggeri no se guardó nada en el comienzo de F90 el ciclo de ESPN y aprovechó un momento para criticar a la ex ministra de economía Silvina Batakis, quien fue fotografiada en un Apple Store de Nueva York. El ex futbolista recordó que la actual titular del Banco Nación había asegurado que el turismo en el exterior “colisiona” con la generación de puestos de trabajo.

El ex capitán de la selección argentina comenzó su indignación al señalar que en la Argentina los funcionarios deben jurar antes de asumir sus cargos: “Juran por la patria, por Dios... si sería realmente por Dios, no quedaría uno. Nadie”, sostuvo ante el silencio de sus compañeros de estudio. “Pobre esa Biblia, me gustaría verla porque para mí no hay nada. Los juramentos que hacen...”.

En este sentido, se refirió al viaje de Batakis, quien fue fotografiada en una tienda de Manhattan esta semana durante un viaje que realizó a los Estados Unidos en el marco de una actividad oficial en la sucursal que el Banco Nación tiene en Nueva York.

“La Batakis esta me puteó porque me fui a Inglaterra y yo iba y me sentía mal porque digo ‘che viajé, pero estoy con el tema de los trabajadores y el dólar’, porque me ponían así (se agarra la cabeza). Y ella sentada así, en Nueva York la nami, es una cosa... el verso que hacen. Dios. Estoy recontra tranquilo, pero no podes hacer esas cosas... me dicen a mí y lo hacen ellos, ¿es para todos o cómo es?”, sostuvo Ruggeri.

Silvina Batakis en un Apple Store de Nueva York

Cabe recordar que la ex ministra de economía, que estuvo en el cargo apenas unas pocas semanas, había declarado durante sus funciones: “Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son los que deberían haber ido al sector productivo, estamos dañando el futuro de todos los argentinos”. En aquella entrevista, agregó: “El derecho a viajar colisiona, o tensiona, con el derecho a la generación de puestos de trabajo”.

Ruggeri, había vacacionado en Europa junto a su familia y explicó que ante estas declaraciones de la por entonces ministra se había sentido culpable de su viaje. Por eso, se molestó cuando vio la imagen de Batakis en un Apple Store, aunque desde el propio Banco Nación explicaron que la titular no realizó ninguna compra allí y que su tiempo en Manhattan estaba relacionado a un viaje de trabajo.

Por otro lado, el ex futbolista que defendió los colores de Boca Juniors, San Lorenzo y River Plate, entre otros clubes, se indignó también por la propuesta del diputado del Frente de Todos por Entre Ríos Marcelo Pablo Casaretto, quien pidió ante la cámara anular los descenso en la primera división del fútbol argentino.

“Acá somos unos fenómenos -ironizó Ruggeri- con el descenso, ¿no viste que el diputado llevó una ley para que se suspendan?. Como no hay temas en el país para arreglar, un diputado llevó un tema para que traten de que no haya más descensos. Somos unos genios”, comentó al aire.

Cabe aclarar que la moción de Casaretto no tuvo lugar, pese a su argumento: “Nuestra idea es eliminar los promedios para determinar los descensos de categoría en el fútbol argentino, y que la movilidad deportiva se dé por los resultados de la temporada en disputa en el momento. En este caso, además de la cuestión de fondo de eliminar los promedios, se eliminaría la reglamentación actual de que los descensos promedien los años 2020, 2021 y 2022, que tienen una gran distorsión porque consideran 2020 y 2021 años en los que la pandemia de coronavirus tuvo un fuerte impacto con fechas suspendidas, planteles incompletos, reprogramaciones de competencias, cambios en la estructura de los torneos y en la movilidad deportiva”.

