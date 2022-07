Un referente de Boca contó la intimidad de los almuerzos en la época de Bianchi y recordó el día que Takahara tomó alcohol: “Casi se nos muere”

Cristian Traverso, referente de la época de Bianchi como DT, recordó la anécdota que protagonizó el japonés

La era de Carlos Bianchi en Boca Juniors es una de las etapas más gloriosas de un club en la historia del fútbol argentino. Tras la obtención del bicampeonato a nivel local, el equipo del Virrey extendió sus conquistas al plano internacional con los títulos consecutivos en la Copa Libertadores y la consagración ante el Real Madrid en la Intercontinental.

Uno de los referentes de aquel plantel plagado de futbolistas de renombre era Cristian Traverso. El ex defensor, que hoy es analista en TyC Sports, recordó cómo eran los almuerzos del grupo cuando había doble turno de entrenamientos y muchos se quedaban en Casa Amarilla para esperar la segunda práctica de la jornada.

Un día en 2001, ya con el japonés Naohiro Takahara en el equipo, el delantero nipón fue el protagonista de una anécdota que generó las risas de todos en el estudio. “Un día se tomó todo el Gancia durante el almuerzo y después no lo podíamos despertar para entrenar”, dijo Traverso sobre el excéntrico punta que contrató Macri para el segundo semestre del 2001.

“Nosotros usábamos las botellas cortadas a la mitad, con Gancia y hielo. Vino Takahara con sed y no nos dio tiempo a ponerle soda. Se lo tomó todo así como estaba y después no lo podíamos despertar. Casi se nos muere”, expresó el ex marcador central que también pasó por Argentinos Juniors.

¿Cómo hicieron para intentar ayudar a Takahara y su recuperación? “Roberto Prado, uno de los utileros, lo llevó al vestuario y le prendió todos los ventiladores, que eran como cuatro”.

El día que Takahara anotó su único gol en Boca contra Lanús (NA)

Al mismo tiempo, Traverso aprovechó la ocasión para contar cómo eran esos almuerzos que compartían varios referentes del plantel. “Los días que Carlos organizaba el trabajo en doble turno, había varios que al mediodía no volvían a la casa. Los asados eran siempre con lechón y Bianchi sabía todo, aunque él no estaba, porque veía cómo traíamos la comida y los cajones con gancia y cerveza. Eran otras épocas”. analizó el hoy panelista de TV.

¿Quiénes eran los integrantes de esas comidas a metros de la Bombonera? “Román (por Juan Román Riquelme), el Chelo (por Marcelo Delgado), Ibarra, Alfredo Altieri (ayudante del preparador físico Julio Santella) y los cancheros”, confesó Traverso.

La historia cuenta que Takahara disputó sólo siete partidos oficiales con la camiseta del Xeneize y marcó un tanto. ¿Cuándo fue? Justo el fin de semana previo a que se produjera el gracioso episodio del japonés con la bebida alcohólica entre las prácticas de Boca. El 23 de septiembre de 2001 anotó en la histórica goleada por 6-1 frente a Lanús en la Bombonera. Después de participar con el plantel de la Copa Intercontinental que el conjunto de la Ribera cayó ante el Bayern Múnich por 1-0, el atacante asiático se fue a jugar al Hamburgo y Eintracht Frankfurt, de la Bundesliga alemana.

La alegría del delantero nipón tras marcar su único gol en Boca (FotoBaires)

