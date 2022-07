El mercado de pases de River Plate: cómo está la negociación con De La Cruz y ¿buscará un reemplazante para Braian Romero?

Jorge Brito brindó detalles del mercado de pases de River Plate

Aunque River Plate cerró los desembarcos del colombiano Miguel Borja (Junior de Barranquilla), el joven argentino Pablo Solari (Colo Colo), el volante Rodrigo Aliendro (Colón de Santa Fe) y el regreso anticipado de Lucas Beltrán desde el Sabalero, en el club se encuentran en estado de alerta ya que el mercado de pases en Europa sigue abierto.

Justamente esta situación se emparenta con el futuro de Nicolás De La Cruz, quien cuenta con sondeos desde España y Turquía; aunque ninguno se cristalizó hasta el momento. Además su vínculo finaliza el 31 de diciembre, por lo que está en condiciones de empezar a negociar como agente libre con otra institución. Tras algunas reuniones entre los dirigentes, el manager Enzo Francescoli y el representante del uruguayo, confían en que en caso de mantenerse esta situación el mediocampista renovará su vínculo (resta definir si hasta diciembre de 2023 ó 2024).

“El jugador ya se manifestó públicamente, como también lo hizo Francescoli después de algunas reuniones con Matías Patanian y su representante. Yo viajé hace 30 días a Uruguay para hablar sobre el tema. Somos totalmente optimistas de que en el mes de agosto va a estar renovando su contrato”, le explicó el presidente Jorge Brito a Infobae durante la visita a las obras en el Monumental. El futbolista, que en el último tiempo se convirtió en una fija en las convocatorias de la selección de Uruguay, es clave dentro del esquema diseñado por Marcelo Gallardo.

En River Plate confían en que Nicolás De La Cruz renovará su vínculo (REUTERS/Agustin Marcarian)

El ex Liverpool de Uruguay, de 25 años, llegó a Núñez a mediados de 2017 y conquistó ocho títulos (dos Copa Argentina, dos Supercopa Argentina, una Liga Profesional, un Trofeo de Campeones, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana). En total defendió la camiseta millonaria en 161 oportunidades, en las que aportó 27 goles y brindó 31 asistencias.

En las últimas horas también se produjo la salida de Braian Romero rumbo al Inter de Porto Alegre, institución que buscaba mejorar su ofensiva para afrontar los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Melgar de Perú. Según manifestó el principal mandatario del club, su partida fue un pedido del futbolista al ver que con Beltrán y Borja, pese a la venta de Julián Álvarez al Manchester City, no iba a contar con los minutos que anhelaba.

“Sabemos que Braian llegó en un momento difícil, cuando lo necesitábamos. Hoy consideró que lo mejor para él, sabiendo que tiene mucha más competencia, es viajar a Brasil”, aseveró el presidente. El atacante de 31 años, confeso hincha de la institución, llegó a vestir el Manto Sagrado en 52 duelos, con 15 tantos y cuatro pases gol. Formó parte de los planteles que ganaron el pasado torneo local y el Trofeo de Campeones.

Braian Romero continuará su carrera en Inter de Porto Alegre (Fotobaires)

Esta transferencia le permite al Millonario un cupo extra dentro del mercado de pases hasta los primeros días del próximo mes, aunque por el momento todo hace indicar que en Núñez no realizarán ningún movimiento. “Hoy no estamos buscando a nadie por la salida de Braian Romero. Hasta el 8 de agosto tenemos la chance. Si aparece la oportunidad de un jugador que el técnico considere necesario en este momento, lo evaluaremos. Ahora no hay nada concreto”, destacó. No obstante, no se descarta que el club sondee la posibilidad de sumar algún defensor o volante central.

Tras la eliminación en la Copa Libertadores, River Plate tiene sus cañones apuntando a la Liga Profesional, donde tras las victorias contra Gimnasia y Aldosivi logró escalar posiciones hasta posicionarse en la décima colocación, a siete del líder Atlético Tucumán. Su próxima parada será el domingo en el Monumental, cuando desde las 20.30 reciba a Sarmiento de Junín.

