Celos, egoísmo y desconfianza, el cóctel que desintegró a los equipos argentinos rumbo a la Olimpíada de ajedrez en India

Con la inscripción récord de 185 naciones, se lleva a cabo hasta el 10 de agosto en Chennai la 44ª Olimpiada de Ajedrez; la principal competencia por equipos -una especie de Mundial de seleccionados- y que de manera oficial organiza la Fédération Internationale des Échecs (FIDE, según sus siglas francesas), desde 1927. El Estadio Arena -una estructura de 4650m2- levantado en el Centro de Convenciones Four Points by Sheraton, en Mahabalipuram, en el Estado de Tamil Nadu, será desde este viernes, el lugar de juego y de disputas de las once ruedas programadas de la prueba que reunirá a 189 equipos en la categoría Abierta (con varones y mujeres) y de 162, en la Femenina.

Con las ausencias de los representativos de Rusia y Bielorrusia (suspendidos por la FIDE a causa de las sanciones del Comité Olímpico Internacional por la invasión a Ucrania) y de China (por razones sanitarias y protocolos de la COVID-19), las delegaciones de Estados Unidos e India partirán como las grandes candidatas en la lucha por la medalla dorada. Detrás, y dada la paridad de sus fuerzas, varios equipos batallarán por un lugar en el podio. Sobresalen las formaciones de Noruega, que contará en la defensa de su primer tablero con el campeón mundial Magnus Carlsen, y de otros como Polonia, Ucrania, Azerbaiyán, España, Armenia, Irán, Francia, Uzbekistán, Países Bajos y Hungría.

En tanto, Argentina presentará un equipo alternativo en ambas secciones debido a un enfrentamiento entre jugadores y dirigentes que provocó las ausencias de sus cuatro mejores figuras: Sandro Mareco y Alan Pichot (N°1 y 2 del país y entre los 100 mejores del mundo) renunciaron al conjunto masculino, mientras que Carolina Luján y Florencia Fernández (N°1 y 3 del país), fueron desafectadas entre las mujeres. Con las bajas de sus principales figuras, Argentina descendió al puesto 30° de la preclasificación en varones y al 40° en mujeres.

El conflicto

El 15 de mayo, la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) anunció en su sitio oficial la conformación de los equipos argentinos: Sandro Mareco, Alan Pichot, Fernando Peralta, Federico Pérez Ponsa y Leonardo Tristán (en varones), y Carolina Luján, Candela Francisco, Florencia Fernández, Anapaola Borda y María José Campos (el femenino); los elegidos fueron seleccionados por un cuerpo de entrenadores y asesores. Los jugadores contaban con el pasaje aéreo a India (un vuelo de 40 horas con escala en Etiopía) o el equivalente a 2000 dólares, y un extra para viáticos. Sobre un total aproximado de tres mil dólares para cada grupo, se dispuso un pago por escalas (según el ranking, los títulos de grandes maestros o maestros internacionales, y campeones argentinos, etc.) que iban desde los USD 300 hasta USD 850 para cada uno.

El monto les pareció exiguo a todos los jugadores, pero principalmente a las cuatro mejores figuras del ajedrez local: Mareco, Pichot, Luján y Fernández; ellos tomaron la iniciativa de ir en búsqueda de un auspiciante. Existió un contacto con una empresa (corredor de seguros) que ofreció 6000 dólares para repartir entre todos los integrantes del equipo olímpico. Con una condición: el logo de la empresa debía ser main sponsor en la indumentaria oficial.

Los cuatro maestros informaron a la federación sobre la posibilidad de sumar un auspiciante, pero debían limarse las formas, ya que para los dirigentes las camisetas de los jugadores les pertenece a la FADA, y para la firma de un convenio debían establecerse otras cuestiones, la confección de la indumentaria, el tipo de logo, etcétera. Los cuatro ajedrecistas convocaron al resto de los integrantes a través del grupo de WhatsApp (Olimpíada) para una reunión en la casa del máximo dirigente de la FADA, que sonó como un grito de guerra: “O nos dan lo que pedimos o no vamos a la olimpíada”. El modo imperativo provocó un quiebre interno, muchos creyeron que no era la mejor manera para encarar una negociación, y se ausentaron. Así, el 1 de junio sólo Mareco, Pichot, Luján y Fernández se reunieron con el presidente de la FADA, el ingeniero Mario Petrucci.

“Nos reunimos y hablamos de varios temas, incluso se les abonó en efectivo a cada uno el monto de los pasajes de avión, dado que preferían viajar por su cuenta porque tenían programada una gira por distintos torneos previo al viaje a India”, contó Petrucci. Y agregó: “Dado que aún no habíamos conversado con el potencial auspiciante (nunca nadie llamó a la FADA), yo les garanticé desde mi empresa el adelanto del dinero prometido por el auspiciante para repartir entre todos los jugadores: ‘Acá está el dinero, ahora jueguen’”.

Lo que sigue es un misterio; un cóctel de versiones, con mezcla de celos, egoísmo y desconfianza que detonó al grupo y el equipo estalló en pedazos. Los cuatro ajedrecistas tomaron el dinero puesto sobre la mesa y dispusieron dividirlo sólo por 4; sólo entre los que se habían ocupado del tema, los que habían dado la cara, los que creían tener mayores méritos.

Pocas horas después, desde el sitio oficial de la FADA salió un comunicado.

1 – FADA ya pagó, y la empresa de viajes emitió, todos los pasajes para los integrantes de los equipos y capitanes. Los tickets se enviarán por mail.

2 – FADA, siguiendo las reglamentaciones de la Indumentaria Oficial, ya tiene una sastrería para la confección de la ropa. Se solicitó, a la brevedad, enviar las medidas según croquis o dirigirse personalmente al confeccionista.

3 – FADA ya realizó el pago equivalente al monto que el sponsor aportado por los jugadores propuso. FADA abonó esto como garantía para evitar la exclusividad de marca.

4 – FADA aún adeuda el dinero equivalente a los viáticos, el cual será abonado 10 días antes de la fecha del viaje.

5 – Todos los miembros de la delegación deberán enviar indefectiblemente fotos de todos los BOARDING PASS, de ida como de regreso, de todos los tramos del itinerario.

A continuación hubo dos hechos que agravaron la situación: el auspiciante (informado por los jugadores que no contaría con la exclusividad de la marca) no presentó ninguna propuesta, y en un zoom por WhatsApp entre todos los integrantes de los dos equipos, los seis que no concurrieron a la reunión del 1 de junio comprendieron que no recibirían ningún adicional por viáticos ya que habían sido repartido sólo entre los cuatro ajedrecistas. El chat termino en un escándalo.

Pocos días después, el 15 de junio, los ajedrecistas que se sintieron marginados del acuerdo decidieron hacer público el repudio por el accionar de sus compañeros.

15 de junio 2022

A LA JUNTA DIRECTIVA FADA:

15 de junio 2022

A LA JUNTA DIRECTIVA FADA:

Por la presente comunicación ponemos formalmente en conocimiento de FADA unos graves hechos que ocurrieron en el seno del grupo de jugadores que participará en las próximas Olimpiadas en Chennai, India, en el mes de julio.

El día 1/6 se llevó a cabo una reunión entre los jugadores olímpicos Sandro Mareco, Alan Pichot, Carolina Lujan y Florencia Fernández y Mario Petrucci presidente de FADA.

En dicha reunión estos jugadores solicitaron y cobraron en mano una suma de 6000 dólares que la FADA aportó para la totalidad del equipo.

Al día de la fecha (15/6) los jugadores restantes no recibimos ninguna cantidad de ese importe.

Cabe destacar que la única información posterior a la reunión que recibimos de parte de Mareco, Pichot, Lujan y Fernández fue que ésta había ido bien y que iban a participar en la Olimpiada. Incluso en una cena informal de camaradería el 5/6 entre todos los integrantes del equipo absoluto se obvió mencionar tanto el importe como el concepto por el que solicitaron este importe en la reunión del día 1/6.

Toda la información relevante de la reunión fue saliendo a la luz recién días después. Fue recibida por nosotros con incredulidad. Tras confirmarse estamos profundamente conmocionados.

Mareco, Pichot, Lujan y Fernández tienen legitimidad para negociar o reclamar por su cuenta lo que quieran a la FADA, pero no pueden realizar un reclamo que involucre a todo el componente de jugadores y apropiarse del monto resultado del reclamo. Y además callarlo.

Después de muchos intentos infructuosos para que estos jugadores entren en razón y rectifiquen, decidimos informarles formalmente de estos hechos para que FADA tome las acciones pertinentes del caso y exija la inmediata devolución de este dinero. En todo caso si deciden destinar algún monto al apoyo del equipo olímpico, que este sea entregado directamente a cada jugador. Mareco, Pichot, Lujan y Fernández no nos representan.

Atentamente Firman: Federico Pérez Ponsa | Fernando Peralta | María José Campos

Una nueva grieta acababa de dispararse por el pequeño y empobrecido mundo del ajedrez argentino, con denuncias, reclamos e insultos a través de las distintas redes sociales. Frente a este panorama, los maestros Sandro Mareco y Alan Pichot utilizaron sus redes sociales para anunciar sus renuncias al equipo olímpico de varones. Y de inmediato devolvieron todo el dinero recibido tanto en concepto de viáticos como el de los pasajes.

Tweet de Alan Pichot

28 de junio a las 16:40 ·

A la comunidad ajedrecística y general:

Lamentablemente, queremos informar que tras varios problemas con la dirigencia de la Federación Argentina de Ajedrez, los Grandes Maestros y TOP 100 mundial Sandro Mareco y Alan Pichot (N° 1 y 2 de Argentina) han renunciado a su participación en la 44° Olimpiada a disputarse en Chennai, India, (nadie solicitó su renuncia); mientras que la Gran Maestra Carolina Lujan y la Maestra Internacional y actual Campeona Argentina Florencia Fernández (N° 1 y 3 de Argentina) han sido desafectadas del Equipo Olímpico Argentino sin justificación.

Desmentimos categóricamente las falsas acusaciones que hemos estado recibiendo. Hicimos un acuerdo con el Presidente, Mario Petrucci, para garantizar nuestra participación en las Olimpiadas. Pocos días después decide unilateralmente romperlo, informar maliciosamente a nuestros compañeros y compañeras de equipo, promoviendo un mal ambiente.

Hemos sido completamente hostigados y difamados, además de perder el torneo más importante para cualquier deportista.

Muchas gracias por su atención.

“Si pudiera volver el tiempo atrás, creo que lo mejor hubiera sido haber rechazado la invitación en su origen, cuando me convocaron el 11 de mayo. Todo lo demás fue innecesario” dijo Alan Pichot a Infobae, desde Valencia.

En cambio, las ajedrecistas Carolina Luján y Florencia Fernández optaron por la no devolución del dinero ni de los pasajes y respondieron con una carta documento acusando a la FADA de calumnias. A renglón seguido fueron desafectadas de los equipos.

A raíz de lo sucedido, la FADA amplió la convocatoria y sumó a nuevos integrantes a los equipos que participarán en India. En varones: Fernando Peralta, Federico Pérez Ponsa y Leonardo Tristán. Mientras que Diego Flores y Leandro Krysa reemplazarán a Mareco y Pichot. Las mujeres: María José Campos, Anapaola Borda y Marisa Zuriel (jugará en lugar de Candela Francisco que se retiró por cuestiones personales). A ellas se sumarán Belén Sarquis y Guadalupe Besso en lugar de Luján y Fernández.

Finalmente, el jueves 25 de julio, la Fundación Navarro Viola fue la elegida para la confección y entrega de la indumentaria oficial de los equipos argentinos. La misma consta de blazer negro, camisas blancas, y los logos de la FADA (en el frente) y de la FNV (en las mangas).

Lo sucedido es una verdadera pena que va más allá de los nombres y las acciones; otra vez, y como hace ya más de medio siglo, el ajedrez argentino sale a escena con un nuevo papelón por una miserable lucha de intereses entre jugadores y dirigentes. Con un agravante, ahora alcanzó a jugadores contra jugadores. En las décadas del setenta, ochenta y noventa, el grupo de los mejores ajedrecistas del país quería imponer sus condiciones por encima de los dirigentes. La incapacidad de los mismos y su déficit de gestión causaron todo tipo de disparates. Hace casi diez años asumió una nueva comisión en la FADA, se habló de integración, federalismo, control de gastos y rendiciones, y crecimiento de la actividad. Sin embargo los reclamos no se detuvieron. Como en el azar, la perinola del ajedrez parece caer siempre hacia un solo lado; “Todos Pierden”.

India, un anfitrión histórico

Inicialmente la FIDE tenía programada la realización de la 44ª olimpíada de ajedrez en Moscú en 2020, pero a causa de la pandemia del coronavirus debió postergarla, primero se pasó para 2021 y luego para lulio de 2022. De esta manera Moscú se convertiría en la única ciudad en haber recibido tres olimpíadas (1956- 1994- 2022).

Sin embargo, con la invasión de Rusia a Ucrania (en febrero pasado), la FIDE se vio obligada a buscar un nuevo anfitrión. La rapidez y solvencia del gobierno indio - garantizó 10 millones dólares en organización y el armado de la sede en sólo 4 meses- inclinó la balanza. El acuerdo económico vino atado con un apoyo político: el cargo de vicepresidente de la FIDE para el ajedrecista indio Viswanathan Anand, acompañando la fórmula presidencial junto al ruso Arkady Dvorkovich, que irá por su reelección el 7 de agosto próximo.

En reconocimiento a la India, como lugar de nacimiento del ajedrez -el origen de la palabra ajedrez es el nombre sánscrito del juego, Chaturanga (Cuatro Miembros) las cuatro partes que integran un ejército: infantería, caballería, elefantes y carruajes. El juego indio más tarde pasó por China y Persia; allí fue bautizado Shatranj (el juego del rey), y de donde surge el jaque mate: Sha-mat (el rey está muerto)-, y en agradecimiento al trabajo realizado por la organización, la FIDE dispuso para esta ocasión en Chennai, la introducción del Relevo de Antorcha, que por primera vez se llevará a cabo en el historial de estas competencias. A partir de ahora viajará por todo el mundo hasta llegar al nuevo país anfitrión.

El Relevo de la Antorcha fue lanzado por el primer ministro Narendra Modi, pasando de mano en mano de miles de ajedrecistas que cubrieron 23 mil kilómetros a través de 75 ciudades diferentes de India hasta llegar a hoy a Mahabalipuram, a la hora inaugural de la competencia.

El presidente de la Federación de Ajedrez de Toda la India (AICF), el Dr. Sanjay Kapoor señaló: “Desde el momento en que se nos otorgó la Olimpiada, hemos trabajado literalmente día y noche con un enfoque único y manteniendo el lema olímpico más rápido, más alto, más fuerte”.

La competencia se disputará por sistema suizo a 11 ruedas (en cada jornada se enfrentarán equipos con igual o similar puntajes). Cada match (los equipos cuentan con 4 jugadores) repartirá dos puntos para el bando ganador, uno en caso de empate y cero por derrota. Los resultados parciales en cada tablero se sumarán a una tabla general que servirá para los desempates, en caso de igualdad en el puntaje en las posiciones finales.

