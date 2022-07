La sorpresiva frase de Abel Balbo en su presentación como entrenador de Central Córdoba: “De refuerzo traeremos a Cristiano Ronaldo”

Lo que aparentaba ser una conferencia de prensa protocolar y típica, terminó haciendo ruido. Aunque fue en tono jocoso, Abel Balbo llamó la atención de propios y ajenos al mencionar un nombre pesado como posible refuerzo de Central Córdoba de Santiago del Estero, donde acaba de asumir como entrenador. “¿Que hay una sola bala para gastar? Sí, sí. Cristiano Ronaldo, pero no sé...”, fue lo que declaró el ex delantero de la selección argentina ante la consulta por la cara nueva que podría sumar el Ferroviario. La frase generó risas entre los presentes, pero enseguida retomó su tono serio.

“Es un tema que vamos a tratar. Realmente la institución me hizo esta pregunta y dijo ‘vamos a reunirnos’, pero mi respuesta fue esperar el partido. Tenemos poco tiempo y a mí me interesa Racing. Tengo a Racing en la cabeza nada más. Tengo en la mente solo Racing. Si hay que reforzar, dónde y si se puede... En este momento solo Racing me interesa”, fue la terminante respuesta de Balbo, que debutará mañana desde las 20:30 ante la Academia, en Santiago.

El atacante que fue mundialista en Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98 estará acompañado por el ex entrenador de básquet Julio Lamas: “Central Córdoba me está brindando una oportunidad de trabajo, estoy muy agradecido a toda la institución, al presidente, a toda la comisión directiva. Nosotros la vamos a honrar con este cuerpo técnico magnífico que tengo yo de la mejor manera, poniendo sobre la mesa todo nuestro conocimiento, capacidad, entusiasmo y nuestras ganas de que las cosas salgan bien”.

Desde la entidad santiagueña anunciaron que Balbo será acompañado por Lamas (Coordinador del cuerpo técnico), Martín Piñeyro, Gabriel Martínez (asistentes técnicos) y Carlos Juárez (preparador físico). El objetivo no será fácil: Central Córdoba figura en los últimos puestos de la tabla de la Liga Profesional producto de dos triunfos, dos empates y cinco derrotas, mientras que solamente tiene por debajo a Aldosivi y Patronato en la de promedios (recordando que dos clubes descenderán a fin de año).

“Lógicamente no podemos asegurar que vamos a salir campeones o que vamos a ser el Real Madrid, pero de parte nuestra van a encontrar eso”, cerró el flamante DT de 56 años.

