Bomba en el mercado de pases: en Uruguay aseguran que Luis Suárez acordó su incorporación a Nacional

Luis Suárez volverá a lucir la camiseta de Nacional de Montevideo, el club con el que debutó en la Primera del fútbol charrúa en 2005. Así lo aseguró el periodista Rodrigo Vázquez, de Sport80 y DirecTV Uruguay en su cuenta de Twitter: informó que se cerró la operación para que el artillero se sume con un contrato hasta el Mundial de Qatar 2022, por lo que jugará la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.

Suárez, de 35 años, emigró al fútbol europeo en 2006 y luego de no renovar su contrato con el Atlético Madrid quedó libre para poder negociar con otra entidad. En las últimas horas había sido ofrecido al Borussia Dortmund de Alemania, pero lo que no le habría convencido fue que no le aseguraban ser titular.

Previamente estuvo cerca de firmar con River Plate, club con el que había alcanzado un acuerdo, pero estaba supeditado a que el Millonario avanzara a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el elenco de Núñez cayó ante Vélez y la chance se truncó. “Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, había afirmado entonces.

En las gestiones con el equipo de Núñez intervino el propio entrenador Marcelo Gallardo le ofreció la chance de sumarse. Su eventual llegada hubiese sido para fortalecer la delantera ante la partida de Julián Álvarez al Manchester City, que este miércoles tuvo su debut en un partido amistoso en Houston ante el América de México.

El atacante busca continuidad para llegar de la mejor forma al Mundial y es por eso que quiere sumar la mayor cantidad de partidos posibles. Sabe que en Nacional lo esperan con los brazos abiertos y hubo una gran movida de los hinchas tricolores por recuperar al ídolo, incluida una campaña en las redes sociales. Todo indica que es inminente la oficialización del retorno.

Este jueves en el partido que Nacional enfrentó a Cerrito en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Intermedio, los hinchas repartieron 15 mil caretas con el rostro de Suárez. Fue otra muestra del cariño popular por el goleador al que también buscaron convencerlo por el lado afectivo.

Nacional está clasificado para los cuartos de final de la Copa Sudamericana y se medirá con el Goianiense de Brasil y el primer partido será el martes 2 de agosto en Montevideo, el recinto del Bolso, mientras que la revancha se disputará una semana más tarde en Brasil.

