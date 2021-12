Abel Balbo se lanza como entrenador y sorprendió al anunciar a Julio Lamas como ayudante de campo

Balbo explicó por qué eligió a Lamas para que integre su grupo de trabajo

Abel Balbo volvió a aparecer en escena y de visita por la Argentina fue invitado al programa ESPN F90, donde habló de todo, pero dejó un título llamativo: Julio Lamas integrará su cuerpo técnico, ya que el ex delantero de la selección argentina y de diversos clubes en Italia quiere comenzar a ser entrenador.

La inclusión del prestigioso DT argentino de básquet generó impacto, ya que no es común la inclusión de profesionales de otros deportes en el fútbol, más allá del éxito que pueda tener en su disciplina. Aunque lejos de cualquier prejuicio, Balbo dio sus razones para haber convocado a Lamas a su grupo de trabajo, y aclaró cuál será su función específica.

“Los estoy armando el cuerpo técnico. Ya puse un ‘diez’, Julio Lamas. Porque es una persona muy reconocida en el mundo del deporte, muy inteligente, para ayudar mucho en todo lo que es la gestión del grupo. Lógicamente Julio no va a estar entrenando, pero es una persona muy seria, es un ‘diez’ y yo quiero a todos ‘diez’ al lado mío”, dijo el ex artillero surgido en Newell’s.

Julio Lamas con los jugadores nipones en los últimos Juegos Olímpicos (REUTERS/Brian Snyder)

“Pueden criticarme, pero cuando estoy convencido de algo no tengo miedo de la crítica y después acepto, y si es constructiva uno la escucha. Pero que Julio va a ser importantísimo, de eso no tengo ninguna duda. Él va a ser mi mano derecha, me va a ayudar en todo lo que es la gestión y tiene una experiencia enorme”, afirmó.

El tema planteó el debate en el programa y, por ejemplo, Marcelo Benedetto recordó el caso de Luis María Bonini, que fue el preparador físico de León Najnudel en el básquet de Ferro Carril Oeste y luego se sumó al fútbol junto a Carlos Griguol en el equipo de Caballito. Bonini también integró el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa.

En tanto que el ex futbolista, Diego Latorre, recordó otro caso cuando Pep Guardiola, antes de iniciarse como estratega, se reunió con el entrenador argentino de vóley, Julio Velasco, quien también fue muy exitoso en esa disciplina, y hasta ofició de Director Deportivo en el Inter de Milán.

Otro ejemplo de “cruce” de deporte: el de Ariel Holan, quien trabajó muchos años como entrenador de hockey sobre césped y luego probó su capacidad en el fútbol, donde se consagró campeón de la Copa Sudamericana con Independiente.

Balbo, de 55 años, fue un gran goleador que luego de sus primeros años en Newell’s, donde fue campeón de Primera División en la temporada 1987/1988, pasó a River Plate y más tarde emigró a Italia, donde hizo la mayoría de su campaña, jugando en Udinese, Fiorentina, Roma y Parma. También tuvo un breve paso por Boca Juniors en 2002, antes de su retiro. Y jugó tres Mundiales, Italia 1990, Estados Unidos 1994 (fue clave en el Repechaje contra Australia con su gol en el empate en el partido de ida) y Francia 1998.

Abel Balbo integró el plantel de la selección argentina en el Mundial de 1994. También estuvo en Italia 1990 y Francia 1998

En tanto que Lamas, entre otros logros, fue campeón en la Liga Nacional de Básquet con Boca Juniors, Ben Hur, Libertad y San Lorenzo. Con la selección argentina fue campeón en el FIBA Américas de 2011 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 perdió el partido por la medalla de bronce ante Rusia. Además, fue un puntal en la promoción de la Generación dorada, la camada que llevó a la disciplina albiceleste a la gloria. También dirigió en España, donde logró el título con el Lucentum Alicante, en la Liga Española de Básquet, que es la segunda competición en aquel país detrás de la Liga ACB.

Lamas, de 57 años, en septiembre dejó su cargo como entrenador de la selección japonesa de básquet, a la que dirigió en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En ese momento en una entrevista con “Uno contra Uno Radio”, reveló que “me gustaría trabajar en la gestión del deporte o en la parte de la comunicación. Lo tomo ahora como una situación intermedia, yo me siento distinto. No me veo ni me dejo de ver en ningún lugar, todo depende de lo que me proponen”.

Por lo que adelantó Balbo, aceptó la propuesta para sumarse a su grupo de trabajo y Lamas llegará al mundo del fútbol con mucha experiencia del básquet para poder aportar, pero desde otra función.

