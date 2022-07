La canción de Fito Páez que los hinchas del Middlesbrough le dedicaron a Martín Payero, nuevo refuerzo de Boca Juniors

Canción de los hinchas del Middlesbrough para Martín Payero

En cuestión de horas, Martín Payero se pondrá por primera vez la camiseta de Boca Juniors y firmará el contrato que lo ligará con la entidad de la Ribera a préstamo hasta fines de 2023 (sin cargo y con una opción de compra que no fue informada). El mediocampista que surgió en las inferiores de Banfield y tuvo un paso por Talleres de Córdoba fue comprado por el Middlesbrough inglés a cambio de 8 millones de dólares. Después de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección argentina, cautivó a los fanáticos del Boro a punto tal de que le dedicaron una canción.

Con la melodía de la canción “Y dale alegría a mi corazón” de Fito Páez, los simpatizantes de la entidad británica le cantaron desde las tribunas: “Hay algo que los Rojos quieren que sepas, el mejor del mundo es Martín Payero, nuestro argentino, denle la pelota y anotará siempre, sííí señor (sic, en castellano), denle la pelota a Martín y marcará”.

A pesar de haber agarrado continuidad a fines de 2021, una lesión marginó de la titularidad a un Payero que sumó muy pocos minutos en lo que va del año. Su equipo quedó un escalón por debajo de la línea de playoffs por el tercer ascenso a la Premier League y fue declarado prescindible. Boca trabajó desde hace semanas para sumarlo a sus filas y finalmente logrará su cometido.

Payero participó de los últimos Juegos Olímpicos con la Selección (REUTERS/Molly Darlington)

Martín Ismael Payero nació el 11 de septiembre de 1998 en Pascanas, una localidad situada en el departamento de Unión que cuenta con 2.700 habitantes, ubicado a 100 km de Villa María, Córdoba. A los 4 años comenzó en las juveniles del club Independiente de su pueblo. A partir de los 8 alternó con el baby fútbol de Villa María. En 2006 disputó un mundialito donde participaban, entre otros, Boca y River. Su equipo resultó vencedor tras superar a los Millonarios en la final. Los de Núñez le echaron el ojo y quisieron llevárselo a esa edad.

Recién a los 12 se integró a las Inferiores de la entidad riverplatense, pero al año lo dejaron libre sin darle explicaciones. Retornó a su pueblo natal y debutó con 14 años en la Primera de Pascanas, antes de ser reclutado por Claudio Vivas en las juveniles de Banfield. Allí escaló hasta debutar como profesional y en 2019 estuvo a préstamo en Talleres de Córdoba, antes de despuntar y convertirse en uno de los mejores del plantel banfileño. Su injerencia en la Selección motivó a los ingleses a comprar su ficha. Hoy sellará su vuelta al fútbol argentino para ponerse la camiseta de Boca.

El ex mediocampista de Banfield se sumará al Xeneize a préstamo, con opción de compra

LA LETRA DE LA CANCIÓN:

There’s something that reds want you to know (Hay algo que los Rojos quieren que sepas)

Best in the world is Martín Payero (el mejor del mundo es Martín Payero)

Our argentine (nuestro argentino)

Give him the ball and he’ll score everytime (denle la pelota y anotará siempre)

Sííí señor

Give the ball to Martín and he will score (denle la pelota a Martín y marcará)

(Video: YB Productions)

SEGUIR LEYENDO: