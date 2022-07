El extraño caso de Mauro Camoranesi en Francia: se sumó al nuevo cuerpo técnico del Olympique Marsella pero se fue a la semana

Camoranesi sólo duró una semana en el nuevo cuerpo técnico de Olympique de Marsella (@OM_Officiel)

Después de la salida del argentino Jorge Sampaoli, que terminó segundo en el último torneo de la Ligue 1 detrás del campeón PSG, Olympique de Marsella anunció la contratación de su nuevo entrenador. Igor Tudor tomó las riendas del primer equipo y en uno de sus primeros contactos con la prensa anunció que Mauro Camoranesi se iba a sumar a su cuerpo técnico de trabajo.

El croata explicó en rueda de prensa que el campeón del mundo de 2006 con la selección de Italia iba a ser su “brazo derecho”. Pero al parecer, la experiencia duró muy poco. En las últimas horas se confirmó que Camo dejó su puesto y se volverá a Italia para continuar con su carrera como DT.

Según indicó el propio ex futbolista ítalo-argentino, sólo se sumó al staff de Tudor por unos pocos días. “Igor me llamó para que le ayudara a la espera de completar su plantilla“, se justificó Camoranesi en diálogo con el diario deportivo francés L’Equipe. Al mismo tiempo, el Marsella anunció que el reemplazante del argentino será Hari Vukas, que trabajó en el Hajduk Split, de la liga de Croacia, y que acababa de ser nombrado como nuevo conductor del seleccionado croata Sub 17.

Con la llegada de Tudor también se sumaron otros tres asistentes italiano. Antonello Brambilla, quien se desempeñó en Sampdoria, Genoa y Watford, será el entrenador de porteros. La preparación física la realizará Carlo Spignoli, quien ocupó el mismo cargo en Mónaco (entre 2013 y 2019) en Mónaco. Por su parte, el ex jugador de la Juventus, Giuseppe Maiuri, es el nuevo analista de vídeo del OM.

Hay que recordar que tras una exitosa carrera como jugador profesional, que incluyó ocho temporadas en la Juventus, donde consiguió cuatro títulos, incluido el del ascenso que le permitió a la Vecchia Signora volver a la Serie A tras sufrir el descenso por los problemas de fraude deportivo tras la temporada 2005-2006 (también bajaron Lazio y Fiorentina), Mauro se retiró en el fútbol argentino.

En el año 2011 desembarcó en Lanús y, tras dos campañas, se mudó para jugar en Racing Club, donde se retiró de la actividad profesional. Además, militó durante ocho años en la Nazionale, el seleccionado mayor italiano.

Tudor dejó el Hellas Verona para sumarse al Olympique de Marsella (REUTERS/Alberto Lingria)

Tras su despedida, Camoranesi inició su camino como DT: debutó en el Deportivo Tepic, del ascenso en México (2015) donde, luego de un breve paso por Tigre en el fútbol argentino, volvió al país azteca para dirigir a Cafetaleros. Luego de eso, probó suerte en Europa: fue entrenador del Tabor Sezana de Eslovenia y hasta febrero de este año estuvo ligado al NK Maribor, también del fútbol esloveno.

El pasado 1 de julio, el club de Marsella hizo oficial la salida de Sampaoli. A través de un breve comunicado en sus redes, el ex seleccionado de Argentina agradeció el cariño del club pero confirmó sus diferencias con la directiva: “Mis tiempos y mis objetivos no son los mismos que los de la dirigencia. No es malo pretender cosas distintas. Lo importante es buscar la excelencia y lo mejor para el OM”, firmó en su carta que cerró con un “hasta otro viento mejor”, en referencia a un tema de la banda Callejeros.

“Hubo fricciones profesionales, no personales. Leí su comunicado de prensa, hubo muchas emociones. No es una cuestión de tiempo en el proyecto. Es un proyecto para el futuro. No fue fácil separarse de un buen entrenador y buena persona”, contestó del otro lado el presidente Longoria.

