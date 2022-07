Las primeras palabras de Miguel Borja como nuevo refuerzo de River Plate

* El atacante con pasado en la selección de Colombia habló como futbolista del Millonario

Una de las novelas del mercado de pases llegó a su fin: Miguel Borja se subió al avión rumbo a Argentina para convertirse en el nuevo refuerzo de River Plate. Cuando desembarque en Núñez, su único objetivo será pasar sin ningún inconveniente la revisión médica para proceder a la firma de los contratos y ponerse a disposición de Marcelo Gallardo lo antes posible. La misión del semestre estará enfocada en clasificar a la próxima Copa Libertadores y el colombiano intentará aportar su potencia goleadora para lograrlo.

Antes de iniciar su periplo hacia Buenos Aires, el delantero habló frente a los micrófonos de los medios que se acercaron al aeropuerto. “Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando en todo este tiempo. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban. El día que tenía que ir a entrenar iba y el que no, que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico. Siempre estuve trabajando y es eso lo que en realidad pasó”, aclaró en charla con ESPN.

De estrecha relación con Juan Fernando Quintero, Miguel hasta resignó parte de una deuda que el Palmeiras mantenía con él para que los clubes llegaran a un acuerdo. Los números finales serían 3.5 millones de dólares estadounidenses para el cuadro colombiano y 2 millones al club brasileño, más un millón adicional, redondeando un movimiento de aproximadamente siete millones.

El delantero colombiano está listo para ser el refuerzo de River Plate (Foto: Reuters)

Con el atacante ya cerrado (antes se sumaron Lucas Beltrán y Rodrigo Aliendro), desde River explicaron que “estamos trabajando” en alternativas para cumplir el pedido del Muñeco. Vale recordar que el Millonario se encuentra a contrarreloj para lograr su cometido, ya que el libro de pases cierra el próximo lunes (hasta las 20 horas), luego de que la Asociación del Fútbol Argentino decidiera extender el plazo que vencía originalmente el pasado jueves.

La otra manera de obtener un tiempo extra para incorporar es si transfiere a un futbolista al exterior mediante una venta o préstamo pasada la nueva fecha pautada para el cierre de la ventana de transferencias (lunes 11 de julio). En este caso el límite pasaría al 8 de agosto. La pieza que abriría esta posibilidad podría ser Bruno Zuculini, quien recibió sondeos desde el fútbol mexicano.

Durante este mercado, uno de los nombres que aparecieron como alternativa para sumar al ataque fue el de Matías Arezo. Ante el descenso del Granada de España, el grupo que representa al joven uruguayo de 19 años (el mismo de Nicolás De La Cruz) busca alternativas, pero será clave si los europeos bajan sus pretensiones, ya que pagaron aproximadamente 5 millones de euros por su ficha hace solamente 6 meses. Otra variante es la de Nahuel Bustos. El cordobés, en cambio, es un viejo anhelo del Muñeco, quien lo tiene en la mira desde hace varios mercados de pases. Su pase pertenece al Manchester City y fue sondeado por Talleres para la Copa Libertadores.

SEGUIR LEYENDO: