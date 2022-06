Carlos Tevez se comunicó con un ex compañero del Manchester City para tentarlo con la posibilidad de sumarse a Rosario Central

Carlos compartió equipo con Jo en el Manchester City (Foto: Reuters)

La nueva etapa de Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central sorprendió a todo el fútbol argentino. El Apache, que no tuvo un buen comienzo con una derrota por la mínima frente a Gimnasia de La Plata, entiende que necesita refuerzos de jerarquía si quiere plantarle cara a los mejores equipos del país. Por eso, abrió la amplia agenda que recolectó a lo largo de su camino como futbolista y se comunicó con un ex compañero del Manchester City para plantearle la posibilidad de jugar la Liga Profesional.

Según informaron los medios brasileños Rádio 365 e iG Esporte, Carlitos se comunicó con el delantero Jô para conocer si el jugador de 35 años está dispuesto a vestir la camiseta del Canalla. Cabe mencionar que hasta el momento no se han abierto negociaciones entre el jugador y la dirigencia del cuadro rosarino. Pero lo cierto es que los protagonistas mantienen una buena relación: compartieron plantel en el Corinthians en 2005 y en los Cityzens en 2010. En el Timão, formaron parte del equipo que ganó el Brasileirao de dicho año.

Jô está libre en el mercado tras el polémico final de su ciclo en Brasil. La situación del jugador en el Corinthians se deshilachó después de un video de él distendido en un bar luego de una derrota del Timão contra Cuiabá, el martes pasado. En la temporada actual, el experimentado futbolista viene de disputar 19 partidos oficiales en los que anotó 4 goles. El contrato tenía vigencia hasta diciembre de 2023 y, al haber jugado apenas cuatro partidos, se le permite firmar con otro equipo más en esta edición de la competencia.

Jo quedó libre del Corinthians tras jugar 19 partidos y anotar 4 goles en la reciente temporada (Foto: Reuters)

Tevez se ilusiona con la posibilidad de reforzar la posición de delantero con un viejo amigo pero la realidad es que ahora viene la parte más complicada de cualquier negociación: el acuerdo económico. Los números que se manejan en el fútbol de Brasil son distintos a los de Argentina y las pretensiones de Jo serán fundamentales para intentar entablar conversaciones. En caso de que no prosperen las gestiones, Rosario Central también analiza opciones del mercado nacional.

“Confío mucho en estos jugadores. Todavía no pedí ningún refuerzo. Para el hincha de Central, el apellido Tevez es desconocido, pero al mismo tiempo se dicen cosas que no son verdad. Hace un año que dejé de jugar y cuando llegaba un entrenador y se hablaba de refuerzos, no me gustaba. No hablé con nadie, los quiero ver a los chicos”, declaró el Apache antes de la caída con Gimnasia en su debut. Con la mente en el próximo choque frente a Aldosivi en Mar del Plata, Carlos buscó seducir a un viejo conocido de probada jerarquía: Jo.

SEGUIR LEYENDO: