Tevez habló tras su debut como técnico de Rosario Central: “Déjense de joder con El Chapa, la cabeza de este grupo soy yo”

*Las declaraciones de Carlos Tevez en conferencia de prensa

No fue un arranque feliz para Carlos Tevez en Rosario Central. En su inicio como entrenador, el equipo dirigido por el ex futbolista de la selección argentina cayó 1 a 0 ante Gimnasia de la Plata en Arroyito por el gol del paraguayo Ramón Sosa a los 35 minutos del segundo tiempo. Si bien el conjunto local había hecho méritos para ponerse en ventaja, tras recibir el tanto, no tuvo reacción y fue finalmente derrotado ante su gente.

En conferencia de prensa, el flamante técnico Canalla se lamentó por no haber podido cosechar los tres puntos, pero se mostró conforme con lo que vio de sus dirigidos: “El equipo me gustó, me gustó mucho la actitud pensando que teníamos solo cinco entrenamientos”. Además, recalcó que el tanto provino de una jugada aislada: “El pase de Aleman es de otro partido. Eso cambió el partido, pero si metíamos alguna de las que nos quedaron, el partido cambiaba completamente”.

El ahora entrenador pidió que las críticas a partir de su asunción sean sobre él y no sobre los jugadores: “El único culpable de la derrota soy yo, me hago responsable, como cada vez que perdamos. Atrás tengo un grupo de hombres que va a dejar todo para salir adelante”. En este sentido, adelantó que se vio algo de lo que él quiere transmitirle al plantel, pero que aún le queda mucho trabajo por delante, por eso la semana que viene iniciarán tareas doble turno todos los días.

*Lo mejor del triunfo de Gimnasia ante Rosario Central

Con respecto a la polémica por la conformación de su cuerpo técnico, Tevez se molestó: “Yo soy la cabeza del grupo, a mí me llamaron para ser técnico de Central, lo demás no importa. Y soy el primero y lo que pasa conmigo es lo único que importa. Lo demás, El Chapa, mi hermano o cualquiera... la cabeza de este grupo soy yo y yo tengo las culpas de acá en más, déjense de joder con El Chapa, con mi hermano o con cualquiera, acá es Carlos Tevez”.

El ex delantero de Boca Juniors adelantó que entre el sábado y el domingo se reunirá con la dirigencia para definir los refuerzos y reconoció que espera que Ignacio Malcorra, ahora en Lanús, pueda sumarse el lunes para iniciar los trabajos. Más allá de ese nombre, fue cauto y dijo que pronto se sabrá el resto.

Lo cierto es que Tevez tiene una tarea titánica al mando de un equipo que arrastra 9 derrotas en los últimos 15 juegos, en los que venció en cuatro oportunidades pero una de ellas fue por penales ante Sol de Mayo de Viedma por Copa Argentina. En el actual torneo tiene 4 puntos (1 triunfo, 1 empates y 3 caídas) y es uno de los peores seis equipos del año.

En relación a la táctica, el ex Juventus y Manchester City explicó que aún no pudo plasmar lo que desea por una cuestión de tiempo: “Una cosa es cuando defendemos y otra cuando atacamos, el esquema va a cambiar. Pero como no tuvimos tiempo, decidí jugar como venían jugando ellos y darle un poco de toque. No puedo cambiar todo el esquema porque no tenemos tiempo, hacer todo junto no estaba todo bien. Entonces me quedé con el 4-4-2″.

En la próxima fecha, Rosario Central visitará a Aldosivi en Mar del Plata y luego recibirá a Sarmiento de Junín, dos clubes que luchan por mantener la categoría.

