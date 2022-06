El ambicioso plan detrás de la llegada de Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central

A los 38 años, el sueño final de Tevez es dirigir a Boca. Pero inicia su camino conduciendo a uno de los gigantes de Santa Fe

Apenas 12 días después de que anunciara su deseo de lanzarse como director técnico, Carlos Tevez aceptó la primera propuesta seria que recibió: asumirá como nuevo head coach de Rosario Central, que este jueves venció 1-0 a Godoy Cruz por la Liga Profesional con Germán Rivarola como orientador interino tras la agitada salida de Leandro Somoza, quien se marchó ofuscado por la falta de refuerzos y con diferencias con la dirigencia.

Precisamente, ante el desconcento de los hinchas, el vicepresidente Ricardo Carloni jugó la carta fuerte de ir por Tevez, quien le ganó la pulseada a un hombre de la casa como Vitamina Sánchez. Pero detrás del “proyecto integral”, tal como lo definió el Apache, de 38 años, hay un ambicioso plan con varias patas.

Primero, sus hombres. “Con el Chapa Retegui, hace 4 o 5 meses que estoy trabajando junto a él y mis hermanos (Diego, Miguel y Ariel). Me entusiasma”, dijo en aquella entrevista con Animales Sueltos que lo puso en la vidriera, luego de un año en el que se dedicó a viajar y a disfrutar de su familia tras decidir retirarse como futbolista.

En efecto, Carlos Retegui será su mano derecha. Es uno de los mejores entrenadores de la historia del hockey nacional. Con la selección masculina ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2015 y el oro olímpico en Río 2016, además del tercer puesto en el Mundial 2014. Además, con Las Leonas se consagró en el Mundial 2010 celebrado en Rosario, conquistó tres Champions Trophy y se colgó la medalla de plata en Londres 2012 y Tokio 2020. En marzo de este año asumió como Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver cómo resuelve su situación para embarcarse en la aventura Tevez.

En marzo de 2020, el Chapa había aceptado en un mano a mano con Infobae su deseo de mudarse de deporte y bajar sus conocimientos en el fútbol, disciplina en la que se destaca su hijo Mateo, delantero de Tigre. Su apuesta tiene un antecedente más que positivo: el de Ariel Holan. Confeso hincha de River Plate, con Tevez lo une una relación de amistad. Incluso, había integrantes de la CD del Canalla que estaban interesados en sus servicios si no estaba Carlitos de por medio. Pero hoy conforman una sociedad para este salto.

“El fútbol es diferente, es un deporte súper profesional. Sos mirado por todo el país. Hoy sos Dios y mañana el Diablo. A la media hora sos Dios otra vez, y a la media hora sos otra vez el Diablo. Es un deporte en el que hay que prepararse mentalmente y que es un esfuerzo importante en lo emocional, donde hay que tener una contención para las críticas”, supo declarar, ambientándose al desafío.

Claro que para un equipo con vaivenes y en medio de un 2022 con números negativos (en el año lleva 18 partidos con 5 victorias, 4 empates y 9 derrotas), necesitarán refuerzos, que la economía no de Central no permitían. Junto a Tevez y sus laderos (al que se anexará un preparador físico en las próximas horas) arriba un grupo empresario para aportar jugadores. Ademas, se trata de profesionales de renombre y no son baratos. En Rosario se habla de que el cuerpo técnico completo percibiría alrededor de dos millones de dólares al año.

De Tevez se conocen sus gestas como delantero. Dejó su huella en el Manchester United, el City, Corinthians, la Juventus, la selección argentina y, sobre todo, Boca Juniors, donde jugó 279 partidos y marcó 94 goles (se ubica décimo en el historial de máximos goleadores del club en el que ganó once títulos). ¿Pero cuál es su perfil como técnico? ¿Qué se verá en el campo de juego a partir del viernes 24 de junio, cuando todo indica que debutará como local ante Gimnasia desde las 19 horas, en uno de los encuentros que abrirá la quinta fecha de la Liga Profesional?

El Chapa Retegui como entrenador de Las Leonas en los últimos Juegos Olímpicos (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Me gusta como grupo de trabajo afrontar al jugador en la parte personal”, dejó algún tip en la citada entrevista con Alejandro Fantino. “(Los jugadores) Me van a escuchar porque yo tengo también una forma de ver la vida y el fútbol que creo que es lo más importante. Yo le voy a dar herramientas al jugador, porque si no le das eso es muy difícil. Vos le podés decir muchas cosas de la vida, pero si no le das herramientas...”, agregó, revelándose como “jugadorista”.

¿Más del pequeño Tevez ilustrado? “Yo no voy a agarrar cualquier club para decir, ‘Hoy tenemos que ganar porque si no nos rajan a todos’. Mis equipos van a jugar”, avisó. Material tiene, sobre todo juveniles con mucha proyección; el grupo empresario que lo impulsa deberá inyectarle refuerzos. Y dará comienzo a esta inesperada y flamante versión de Tevez, que hará su camino al andar, pero que al parecer ya venía construyéndose en silencio.

