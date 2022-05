“Boca juega como un equipo de la década del 60″: la inesperada definición del Bambino Veira sobre el campeón de la Copa de la Liga

Boca campeón y el particular análisis del Bambino Veira





Mucho se habla del nivel de juego de Boca Juniors más allá de su reciente consagración en la Copa de la Liga luego de vencer 3-0 a Tigre en la final disputada en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El funcionamiento del equipo dirigido por Sebastián Battaglia, que logró solidez y contundencia en el último tramo de la competencia, siempre está bajo la lupa y en este caso un ex entrenador del Xeneize, Héctor Rodolfo Veira, opinó sobre el rendimiento del elenco que este jueves tendrá otra final ante Deportivo Cali, en la que se jugará la chance de continuar en la Copa Libertadores.

“Boca juega como los equipos de los años 60″, afirmó el Bambino, que es colaborador del programa Acá hay buen fútbol (Radio La Red - AM 910). El comentario de Veira, que estuvo a cargo de Boca Juniors desde principios de 1997 hasta mediados de 1998, fue en el pase con la emisión anterior que conduce Juan Carlos “Toti” Pasman, quien de inmediato le preguntó: “¿Con esto querés decir que Boca retrocedió 60 años? Yo no sé si es un elogio o una chicana lo que decís. Estas comparando a Boca con un equipo de los años 60″.

El también ex DT de San Lorenzo (fue campeón en el Torneo Clausura 1995) aclaró que “lo estoy elogiando. Juega con un arquero, una línea de 4 donde parten los laterales al ataque, dos centrales y un volante de equilibrio, dos volantes de juego por afuera y tres delanteros. Battaglia imprimió el modelo táctico de los años 60, y lo que yo quise decir, es que cualquier sistema sirve si el equipo está convencido de lo que hace”.

El Bambino dio una particular definición de cómo juega el elenco de Battaglia

“He visto equipos espectaculares en los años 60. Independiente, Boca, River. Los volantes eran todos de juego. Había otra dinámica, pero la pelota no se perdía nunca. Eran todos jugadores de un poderío técnico impresionante”, agregó quien supo ser campeón con River Plate en la temporada 1985/1986, llevar al club de Núñez a ganar su primera Copa Libertadores y su única Copa Intercontinental, ambas estrellas en 1986.

En sintonía con la explicación de Veira, el conductor del programa, Fernando Mancini, dio a entender que el elenco de Battaglia juega “como aquel Boca de los años 64´, 65´. Cuando no le podían hacer un gol al `Tano´ Roma ni a esa defensa férrea”. El Bambino, por su parte añadió que “Estudiantes era una maravilla, jugaba 4-3-3 y así salió campeón del mundo”.

Además, Veira siguió destacando la labor del actual DT del conjunto azul y amarillo, al apuntar que es “un gran mérito de Battaglia”, aunque reparó que Tigre también cometió errores: “¿No les parece que jugaron muy libres Fabra y Advíncula? No pueden salir jugando sin ninguna dificultad. A Romero igual. Es un excelente lanzador, no lo podés dejar jugar cómodo. Son detalles muy importantes, y más en una final, donde no tenés revancha”.

Sebastián Battaglia consiguió su segundo título como DT de Boca Juniors luego de la Copa Argentina de 2021 (REUTERS/Agustín Marcarian)

Veira sumó opiniones en consonancia y entre ellas estuvo la de un ex jugador de Boca Juniors y campeón en el Torneo Apertura de 1992, Carlos Tapia, quien aseveró que dependiendo de la época, los equipos (de Boca Juniors) mantuvieron una forma de jugar. A la opinión del Chino adhirió Esteban “Gallego” González, que remarcó: “Es así. El error que tuvo el arquero, le provocó a Tigre un bajón muy grande. El gol terminando el primer tiempo, a Tigre lo sacó del camino”.

El Bambino estuvo a cargo de Boca Juniors durante un año y medio. Su mejor rendimiento fue en el Torneo Apertura de 1997 en el que peleó hasta el final con el River Plate de Ramón Ángel Díaz, a la postre campeón. En ese certamen, el 25 de octubre, Diego Armando Maradona jugó su último partido como profesional, en el triunfo en el Superclásico 2-1 en el Monumental. La mala performance en el Clausura 1998, hizo que Veira deje el equipo. En el segundo semestre de ese año fue reemplazado por Carlos Bianchi y se inició una era dorada en el club.

De esta forma Veira pasó de un comentario que pareció un chicana a un elogio, según su punto de vista, respecto del funcionamiento del conjunto a cargo de Battaglia, que no tuvo descanso. Fue campeón el domingo y este lunes retomó sus entrenamientos. Es que este jueves tiene un partido que puede marcar su semestre y es la chance de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por ahora es tercero en el Grupo E en el que es tercero con 7 puntos. Será local ante el Deportivo Cali (8 puntos) y una victoria le asegurará el pase a la siguiente instancia.

