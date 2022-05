“Si fuera hincha de Boca diría que no jugamos a nada”: la brutal sentencia de un ex entrenador del club

Ricardo La Volpe criticó duro a la forma de jugar del Boca dirigido por Sebastián Battaglia (TNT Sports en CNN Radio)

Ricardo La Volpe, ex director técnico de Boca Juniors, fue lapidario con el nivel ofrecido por el equipo que conduce Sebastián Battaglia, finalista de la Copa de la Liga. El ex arquero defendió su perfomance en el Torneo Apertura de 2006, más allá de haber haber tenido dos chances para lograr el título, que perdió en un desempate con Estudiantes de La Plata, y reconoció que esa derrota lo “dejó mal”. Además, siente que no tiene la consideración que entiende se merece.

“Lo de Boca me dejó mal porque todos se acuerdan de que perdimos el campeonato. No pudimos ser campeones por ese famoso punto que nos faltaba en las últimas dos fechas y para llegar a esa instancia quiere decir que hicimos muy bien las cosas. Perdimos con Belgrano y Lanús. Estudiantes nos alcanzó, fuimos a un tercer partido y nos ganó el desempate”, recordó. Luego, añadió: “Con Boca perdimos el campeonato, pero todos se olvidan de que me costó salir jugando y explicarle a la gente qué es una línea de tres”, afirmó el ex arquero de Banfield y San Lorenzo durante una entrevista con TNT Sports en CNN Radio.

“Decían que cambié el sistema de Basile y yo dije que no estaba Insúa (Federico). O sea, ¿dónde estaba el enganche? Hablaban sin fundamentos. Pero bueno, venía de México, no tenía nombre. Los analíticos y los que ven fútbol se equivocaron en no defenderme un poco y decir ‘señores, cuando se jugaba 4-3-1-2, el señor Basile tenía un enganche o ese jugador táctico que era Insúa. Algunos me puteaban en la calle porque no puse a Riquelme. Yo decía: ‘¿Pero este está loco o qué le pasa?’. Si yo nunca tuve a Riquelme”, declaró. Cabe aclarar que Román regresó a Boca a principios de 2007 tras su paso por Villarreal de España.

“Formé una línea de tres con dos laterales volantes como Morel (Claudio) y el caso de Ibarra (Hugo). Un cinco solo con Nery Cardozo o Marino (Guillermo) y con dos puntas como Palacio y Palermo”, explicó sobre la forma de juego que armó para aquel equipo.

La Volpe en el estadio de Vélez, el día del desempate entre Boca Juniors y Estudiantes (NA)

“Se perdió un campeonato y nadie sabía que había una línea de tres, que salíamos jugando, que corríamos un riesgo o decían que nuestro sistema era obsoleto, pero luego lo usó el Chacho Coudet y el mundo te muestra los mejores equipos (con ese esquema)”, subrayó.

Además, comparó la idea de juego de Marcelo Gallardo en River Plate: “No es lo mismo cómo juega Gallardo que cómo juega otro técnico. Hay técnicos que son defensivos y a algunos les gustan, pero no proponen. Hay otros que no salen jugando pero después aplauden cuando juegan el Barcelona o el Liverpool. Yo no los entiendo. Por eso todo depende de qué entrenador buscás”.

“Vos no podés inventar. Por ejemplo, el otro día, Boca que quiso igualarse a Racing y pasó lo que tenía que pasar: no generó un tiro al arco y el fútbol te ayuda algunas veces cuando no te la meten, de siete u ocho jugadas que tuvo Racing, fuiste a penales y ganaste. Bueno, está bien. Pero si yo fuera hincha de Boca diría que no jugamos a nada y así es el fútbol”, sentenció el Bigotón sobre el nivel del equipo de Battaglia, a quien tuvo a cargo en aquel torneo de 2006.

Aquel año La Volpe venía de dirigir a México en el Mundial de Alemania, donde fue eliminado en los octavos de final contra la Argentina, que venció 2-1 en el alargue con un golazo de Maxi Rodríguez mediante un misil desde afuera del área tras bajarla de pecho luego de un cambio de frente de Juan Pablo Sorín.

En el semestre siguiente a la frustración con Boca, el DT pasó a dirigir a Vélez (TELAM)

El segundo arquero del plantel de la selección argentina campeón del mundo en 1978 reemplazó como entrenador de Boca Juniors a Alfio Basile, que había ganado tres torneos en fila, el Apertura 2005, la Copa Sudamericana 2005 y el Clausura 2006. El Coco dirigió las primeras fechas del Apertura 2006 con puntaje perfecto y le dejó el equipo en la punta del campeonato con 15 puntos, dos más que sus escoltas Independiente, River Plate y San Lorenzo.

Luego de perder el título a manos del Estudiantes a cargo de Diego Simeone y liderado en la cancha por el retornado Juan Sebastián Verón, en 2007 el entrenador pasó a conducir Vélez y su lugar en Boca Juniors lo tomó Miguel Ángel Russo, que llevó al equipo de La Ribera a ganar su última Copa Libertadores.

Al ser consultado sobre por qué no volvió a dirigir en la Argentina, esgrimió que “la verdad no es lindo porque en Vélez hice bien las cosas. Sacamos jugadores jóvenes e hicimos una buena campaña, hasta en la Copa Libertadores (2007), donde quedamos afuera con Boca por un gol”.

Por último, habló sobre la búsqueda de entrenador por parte de San Lorenzo: “No están solamente los dirigentes. Hay un director deportivo que se sobreentiende que sabe de fútbol y es el que tendría que buscar al entrenador. Y es muy importante saber qué quiere San Lorenzo”.

