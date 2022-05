14 frases de Jorge Brito: hasta cuándo seguirá Julián Álvarez en River Plate, los llamados desde Europa por Enzo Fernández y el futuro de Gallardo

Jorge Brito encara su primer año como presidente de River Plate

Jorge Brito, presidente de River Plate, analizó el presente del club en lo deportivo e institucional de la entidad de Núñez. También habló de sus diferencias con el formato de liga y la cantidad de equipos, sus charlas con Jorge Ameal, presidente de Boca Juniors y aclaró hasta cuándo tendrá el Millonario a Julián Álvarez si el Manchester City ejecuta la cláusula para usarlo desde la pretemporada.

El máximo dirigente riverplatense aclaró que tiene mucho diálogo con el entrenador Marcelo Gallardo, pero que no interviene en su trabajo. “Nunca le pregunté a Gallardo por qué forma de una manera o la otra. Sí cómo está cada jugador y las charlas que hay entre ellos quedan en el vestuario”, contó en una entrevista con Un buen momento (Radio La Red).

Respecto de la situación de Álvarez, aseguró que “cuando iniciamos las negociaciones con el City los montos eran mucho menores y obviamente lo que ellos pretendían era llevárselo en el acto. En aquel momento hicimos mucha fuerza para que el monto que pagaran rondara la cláusula de rescisión y tratamos retenerlo por seis meses y pusimos la fecha posterior al 7 de julio para que pudiera jugar la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. Si no ejercen la cláusula de pagar 1,2 millones de euros, se tiene que quedar hasta diciembre, pero hasta que no llegue por escrito es un supuesto. Igual, por las declaraciones de Guardiola y las caras que pusieron cuando firmamos, fue que la iban a cumplir con la cláusula”. Sobre posibles refuerzos para reemplazar al delantero cordobés, desestimó hablar de nombres: “No es nuestro estilo hablar de incorporaciones en períodos de competencia. Sobre todo en la instancia en la que estamos.

Este lunes arrancaron las obras en el Estadio Monumental para las nuevas tribunas inferiores y comentó que “eran necesarias porque no había una obra estructural tan grande desde 1977, previo al Mundial. Los palcos de la Centenario creo que se han vendido todos, casi el 95 por ciento y eso representa casi 10 millones de dólares oficiales. USD 13 o 14 millones más representa el abono de la San Martín baja inferior como la llamamos ahora, porque es una cuarta tribuna, más el estacionamiento. Hoy se empezaron a hacer las obras para las perforaciones de los pilotes. También una obra muy importante que es mudar el instituto River, que está del otro lado de Udaondo”.

Comenzaron las obras para las nuevas plateas (@RiverPlate)

Si bien el contrato con Gallardo se renovó por un año a fines de 2021 y espera que pueda extenderse, Brito reconoció que “todas las instituciones tienen que entender que deben trascender sobre la persona y tenemos que estar preparados para eso. Trabajamos con proyección a largo plazo. Sabemos que (Gallardo) en algún momento se va a ir y tenemos que estar preparados. No está bueno hablar de las personas (sobre la posibilidad de que siga Matías Biscay)”

Sobre su vínculo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, indicó que “es buena, amén de que en muchos momentos puede haber tenido diferencias como en su primera elección cuando nosotros apoyamos a otra candidatura, y cuando esa se bajó nos pareció que mantenernos en nuestro voto era algo coherente. Pero la primera reunión que tuvo Tapia como presidente de la AFA fue al otro día a las 7.30 de la mañana en el predio de la AFA. Y siempre hemos tenido una buena relación personal. La última fue por el River Camp para jugar de local y siempre que hubo diferencias y lo hablamos de frente”.

En tanto que planteó su disconformidad sobre el actual formato de la Liga Profesional y la cantidad de equipos: “Está limitada a los clubes de Primera. A nadie le conviene en lo económico competir con tantos clubes (en la categoría). Hubo un momento en el que yo era vicepresidente de aquella Superliga, Mariano Elizondo era el presidente, y en un momento se decidió, casi por decreto, de la noche a una mañana, de que la Superliga no se iba a llamar más así y que quienes estábamos no íbamos a estar más, cosas que no me parecieron importantes, pero lo que sí fue importante y triste es que hayamos perdido la independencia económica y política de la Superliga. En ese momento se elegían las autoridades de los clubes de Primera División, había un acuerdo desde la creación de la Superliga, por el cual nosotros les cedíamos el 20 por ciento de los ingresos a la AFA, ellos se hacían cargo del costo de los arbitrajes, crear un tribunal tripartito para manejar la relación con los árbitros, y ahí se rompió eso. Hoy tenemos esto que no sé bien qué es esta Liga. Tapia está cumpliendo un mandato judicial y como no soy abogado no me encuentro calificado para saber si el fallo ese está bien o mal (N. de la R: fallo judicial que ordenó a la AFA intervenir la Liga Profesional). Para lo que se creó, no tiene sentido. No tengo ninguna duda de que los responsables de esto somos los dirigentes, pero también creo que es muy difícil que cuando uno entra en una organización y lo que tiene que hacer es crear valor para la Liga, en realidad todos entramos y tenemos los gorros de nuestros clubes y eso hace que hoy haya un torneo de tantos clubes. En un momento se hizo para no darle espalda a los clubes que luchaban por el descenso, fue algo que se acordó y hoy tenemos que respetarlo”.

Los trabajos en el Monumental (@RiverPlate)

MÁS FRASES DE BRITO

Enzo Fernández: “Muchos clubes europeos preguntan por él y es un jugador que puede estar en la Selección”.

Pandemia. “Nosotros creímos que esto duraba menos y si hubiésemos sabido que iba a durar un año y medio hubiésemos actuado distinto. Tuvimos atrasos en los pagos de los jugadores porque creímos que cuando se volviera a jugar íbamos a poder pagar”.

Jugadores libres. “La única defensa que tiene un club para que un jugador no se te quede libre es decirles seis meses o un año antes ‘si no renovás no vas a poder jugar’. Y esto es algo que lo podemos ver en los principales clubes del mundo cuando los jugadores se quedan libres. Lo que nosotros queremos es que un jugador nos diga ‘mirá, cuando se me venza el contrato en dos años, yo no te voy a renovar’. Uno sabe cuáles son las reglas de juego: Borré, Barovero, Scocco, por ejemplo, jugaron hasta el último día. Esta decisión la tomamos junto a Gallardo”.

Consenso de Gallardo. “No podríamos tomar una decisión sin el acuerdo de Gallardo porque rompería el vestuario. Igual Marcelo tiene lógica y entiende que la economía del club y es una y la realidad de la Argentina”.

Repatriar históricos. “Para eso es necesario del esfuerzo del jugador para ceder en lo económico. No hay forma de competir con los salarios de los principales clubes del mundo. Algunos casos de jugadores que se van de River, están muy bien en lo económico, pero extrañan el nivel de competencia que tiene River. La Copa Libertadores es muy reconocida a nivel mundial y es un pilar fundamental. Pero también hay que ver cómo están esos jugadores en plena competencia, no jugadores que vengan a jubilarse a River, eso es lo que quiere Marcelo. Todos deben saber que vienen acá a pelear el puesto, ninguno lo tiene garantizado. Depende de la semana, pero en esta los hinchas estuvieron preguntando por Alario (Lucas). No hubo ninguna conversación ni sabemos de dónde sale esto (lo de Alario). No voy hablar de nombres ni de puestos”.

Luis Díaz. “No participé en esa negociación y no sé en qué se trabó. Me acuerdo que sonó, pero no sé si estuvimos tan cerca como dicen los diarios. No me acuerdo que haya habido negociaciones y si las hubo no las conozco”.

Barras. “Los 250 que tenían el derecho de admisión desde diciembre de 2018 nunca se los liberamos y nunca volvieron. Fue pasando el tiempo, se fueron regenerando nuevos barras, pero utilizaban el lugar en la Sívori alta, donde estaba históricamente la barra y estábamos esperando a que hicieran algo que no se podía hacer y fue en ese momento cuando viajaban a Salta que, en Márquez y Panamericana, la Policía los detiene, tenían droga, armas, lo suficiente para suspenderlos y aplicarles el derecho de admisión. El tema central es del Gobierno, pero uno desde el club puede ayudar para que este trabajo (extinción de las barras) sea exitoso”.

Renuncia de Tinelli y relación con Boca. “Sobre Tinell, prefiero no opinan porque no conozco detalles de su gestión, y siempre es triste y voy a lamentar que un dirigente no pueda terminar un mandato. Hablo con Ameal y charlamos muchos temas. Sabemos que esto es de a dos”.

