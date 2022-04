El consejo de Oscar Ruggeri a los futbolistas jóvenes sobre el manejo de plata y la reflexión sobre sus ex compañeros que gastaron todo su dinero

Después de un arranque de programa jocoso, en el que incluso bromeó con varios de sus compañeros, Oscar Ruggeri se puso serio para debatir en ESPN sobre las ganancias y el manejo del dinero que perciben los futbolistas de elite. Desde los que están en Europa y la Selección hasta los que militan en el fútbol local. Consejos, recomendaciones y experiencias de vida. Qué deben hacer y qué no. El Cabezón les envió un mensaje a los jóvenes que están dando sus primeros pasos.

“Nosotros, los jugadores de fútbol, por más que nos cuidemos, vamos a jugar hasta los 35 ó 36 años salvo algunas excepciones. Se nos corta y empezás una nueva vida. Por más que digan que el dinero no es importante, lo es. Estar bien económicamente es importante. Si perdiste la guita que ganaste jugando, primero que sos un boludo tremendo. Y después que tenés que laburar”, fue una de las primeras reflexiones de Ruggeri, que citó el caso de Ricardo Centurión, quien arrastra algunos problemas personales que lo alejarán de San Lorenzo y con quien tuvo un diálogo en vivo hace algún tiempo.

El mensaje, dirigido a los chicos que recién arrancan en el fútbol, siguió: “Tienen que entender que una semana te pagan premios por ganar partidos, sueldos y prima. Se termina eso y tenés un sueldo a fin de mes que es normal, importante para un montón de personas y que para nosotros (los jugadores) no existe porque es lo que ganábamos en un partido. Por eso me enojo con todos ellos, porque no quiero que dejen pasar la oportunidad. A los de afuera, de la Selección, los veo que están bien centrados en todo lo que tienen que hacer, ganan un montón de dinero y bien merecido lo tienen. Pero los de acá, la mayoría están justos. Para mí un jugador de Argentina, cuando termina de jugar, no está salvado. No es que no labura nunca más”.

Más tarde, ejemplificó los cambios de vida que los futbolistas tienen que afrontar: “A tus chicos los mandás a escuela privada, con tu señora vas de compras y te comprás algo lindo, que sale plata. Tenés dos coches. La plata llega fácil. Cuando dejás, se te corta todo. Y eso le pasó a jugadores de recontra nombre, tengo a compañeros que jugaron conmigo que están tirados por ahí. Cuando te acostumbrás a estar ahí arriba, ¿cómo hacés para bajar? El tema es ser equilibrado”.

“ ¿Si la plata no hace a la felicidad? Acompaña. Cuando empieza el problema económico tenés que vender un coche, mandás a los chicos a escuela pública en vez de privada, no podés vivir acá y te mudás a un departamentito allá... Y la mayoría se termina separando porque tiene problemas de pareja. Empieza a tener problemas la familia. Algunos me discutirán diciendo que ‘si hay amor, hay todo’; ¡dale!, se pelean un montón. Empiezan los problemas en todas las familias. ¿Que la guita no es importante? Sí es importante”, fue otra de las sentencias firmadas por el Cabezón.

Al mismo tiempo, admitió que conoce a muchos “millonarios infelices” que se creen que son “los dueños del mundo”. ¿Por donde pasa la felicidad para él? “La felicidad pasa por mi tiempo. Pero si yo gané guita jugando al fútbol y la perdí, tengo que ir a laburar y ya no tenés el tiempo. Tenés la obligación de ir a trabajar para comprar las cosas para tu casa”.

“Si estás bien, vas a comer y pedís un vino y salmón sin mirar los precios. El que está con problemas, no puede hacer eso como lo hizo anteriormente. Yo tengo una educación de valorar las cosas, de chiquito me lo enseñaron. Mi viejo pagó su casa con 25 años de trabajo arriba de un camión y me felicitó porque yo me la pude comprar en un ratito jugando al fútbol. Por eso me dan bronca los chicos que dejan pasar la oportunidad. Se van a gastar la plata y les va a ir mal. Vamos a estar escuchando en la tele que ‘que este necesita tal cosa o le pasó tal otra’. Piensan que yo me las sé todas, pero no. Yo viví todo y sé lo que es dejar de jugar”, fue otra de las observaciones que hizo en vivo el ex campeón mundial.

Su consejo directo para los jugadores actuales fue: “Guardá toda la plata que puedas y viví bien, no al extremo. No vayas a cenar afuera todas las noches. Que 15 lucas en el restaurante, que 10 lucas en la nafta, el seguro, los impuestos, la casa, esto y lo otro. Cuando te querés acordar, te fundiste. Lo único que les digo es que se dediquen a ser jugadores de fútbol, no hagan negocios porque nos va mal, se los garantizo. A todos los jugadores que nos metimos en negocios nos fue mal. Guarden toda la plata y no compren nada. Tengan su buena casa y dejen de hacer inversiones raras porque después nos traen problemas. Tengan la plata por cualquier necesidad o cosa que pase. Cuando dejás de ser jugador de fútbol, no te ayuda nadie. No tenés obra social ni nada. Cuando dejás, el fútbol sigue y a vos no te dan más bola”.

