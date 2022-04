El ex árbitro Héctor Baldassi sufrió un grave accidente en bicicleta: “Pudo ser peor”

Baldassi, accidentado en bicicleta

Héctor Baldassi compartió una imagen que preocupó a muchos de sus seguidores en las redes sociales. El ex árbitro de fútbol sufrió un accidente con su bicicleta y dejó un mensaje para concientizar sobre la utilización del equipamiento de seguridad adecuado a la hora de circular.

“Siempre te dicen que las medidas de seguridad en la bici son importantes. Hoy lo comprobé, sino fuera por ellas me hubiese ido peor. Cuidense”, fueron las líneas de la Coneja en su cuenta de Instagram. A bordo de un auto, fue fotografiado con su rostro ensangrentado, un corte a la altura de la sien izquierda y la ropa rasgada, producto de la caída en su vehículo.

Baldassi acostumbra andar en bicicleta y difunde algunos de sus paseos en las redes. Así lo hizo hace tres semanas, cuando pedaleó un sábado por la mañana por Capilla de Candonga, un templo declarado Monumento Histórico Nacional que se ubica en las Sierras Chicas de su Córdoba natal.

La publicación de Héctor Baldassi

El actual Diputado Nacional cordobés, oriundo de Río Ceballos, dejó claro que es clave la protección a la hora de manejar una bicicleta en caminos campestres.

LA CARRERA DE BALDASSI COMO ÁRBITRO

En el año 1990 obtuvo el título y comenzó a ejercer la profesión desde las divisiones inferiores hasta la Primera (1999). Enseguida fue considerado internacionalmente para copas continentales a nivel clubes y encuentros entre selecciones por las Eliminatorias Sudamericanas (sus primeros duelos fueron camino a Japón-Corea 2002).

También participó en campeonatos sudamericanos Sub 20 entre selecciones, Copa América (fue desginado para la de 2004 en Perú), Juegos Olímpicos (Beijing 2008) y Mundial Sub 20 (Egipto 2009, tras la frustración de no haber viajado a Canadá 2007 porque un compañero de terna reprobó el examen físico). El punto cúlmine de su trayectoria fue con el viaje a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, en el que dirigió cuatro compromisos.

Héctor Baldassi durante fue árbitro entre 1999 y 2011

Se retiró en 2011 siendo su último partido como juez internacional de la FIFA el Uruguay-Chile por Eliminatorias camino al Mundial de Brasil 2014 y a nivel doméstico un Boca-Banfield en el que el Xeneize se consagró campeón.

