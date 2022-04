Histórico: Manu Ginóbili entrará al Salón de la Fama del Básquet

Emanuel Ginóbili entrará al Salón de la Fama del Básquet, que tiene sede en Springfield, Massachusetts. Así lo confirmó el periodista especializado Shams Charania. De este modo, Manu pasará a la historia al transformarse en el primer argentino en formar parte del “Naismith Memorial Basketball Hall of Fame”. Lo más destacado es que Manu lo logra en su primer año de elegibilidad y luego de competir con 50 candidatos.

“El ícono de los San Antonio Spurs, Manu Ginóbili, será una inducción de primera votación en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial @Hoophall Clase de 2022, dicen las fuentes @TheAthletic @Stadium”, publicó Charania en su cuenta de Twitter. El anuncio oficial se hará este sábado 2 de abril, durante el Torneo NCAA (la liga de básquet universitario), y la gala de premiación está prevista del 9 al 10 de septiembre en la sede del Salón de la Fama en Springfield, Massachusetts.

Charania, periodista estadounidense especializado en básquet, dio la noticia en su cuenta de Twitter

El bahiense se retiró el 27 de agosto de 2018. En sus años gloriosos dejó un legado como emblema de la Generación Dorada en la selección argentina al conquistar 9 medallas, entre ellas las que se destacan la del campeonato olímpico de Atenas 2004 y el subcampeonato del mundo de Indianápolis 2002. En la siguiente edición olímpica, en Beijing 2008, volvió a subirse al podio y se colgó la presea de bronce.

Manu también dejó una huella en la NBA al conquistar cuatro anillos en los San Antonio Spurs (2003, 2005, 2007 y 2014), franquicia texana que retiró su legendario dorsar número 20. Ginóbili además fue elegido en dos oportunidades para el Juego de las Estrellas (2005 y 2011).

Ginóbili, con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas y el trofeo de la NBA logrado con San Antonio Spurs

Emanuel Ginóbili llegó a esta posibilidad en febrero pasado cuando quedó entre los 11 finalistas luego de sacar 18 votos entre los 24 integrantes del Comité de los Estados Unidos del “Naismith Memorial Basketball Hall of Fame”. Los otros finalistas fueron los ex NBA Michael Cooper, Tim Hardaway y Marques Johnson; las entrenadoras Marianne Stanley y Leta Andrews; los DT George Karl y Bob Huggins; las ex WNBA Swyn Cash y Lindsay Whalen; y el juez Hugh Evans. En ese entonces, quedaron quedaron al margen nombres de relieve como los de Chauncey Billups, Michael Finley y Richard Hamilton.

Para lograr este acceso al Salón de la Fama, el bahiense tendrá que volver a reunir al menos 18 votos en la próxima elección, que tendrá lugar el 2 de abril durante las finales del torneo NCAA y estará a cargo del Comité de los Honores. Sin embargo, el periodista estadounidense Shams Charania se anticipó a la noticia.

Todos los logros de Manu Ginóbili durante su carrera: 1 Liga Italia, 2 MVP Liga Italia, 2 Copa Italia, 1 MVP Copa Italia, 1 Euroliga, 1 MVP Final Four Euroliga, 1 Oro olímpico, 1 Bronce olímpico, 1 Plata mundial, 4 Títulos NBA, 2 All-Star, 2 All-NBA, 1 6° Hombre del Año, 1 Dorsal retirado, Primer argentino en entrar al Salón de la Fama de Básquet.

