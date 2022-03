Shaquille O’Neal reveló cómo cambió su dieta para salvar su vida: “Cuando te dicen la palabra muerte...”

Shaquille O'Neal confesó que cambió sus hábitos alimenticios (@shaq)

Shaquille O’Neal supo hacer historia y dominar con su imponente físico la NBA al conseguir cuatro anillos (2000, 2001, 2002 y 2006) y ser nombrado MVP de la liga. Tras alejarse de las canchas, su físico dejó de ser el mismo y comenzó a traerle complicaciones en su salud.

En diálogo con la revista GQ, el flamante ganador de un Oscar junto a Stephen Curry contó detalles de su radical cambio personal tras ver a un médico luego de 11 años. “Cuando te golpean con esa palabra de tres letras que comienzan con D y termina con E, cambia las cosas”, comenzó su relato en alusión a la palabra DIE, morir en inglés.

La elección número 1 de Orlando Magic en el Draft de 1992 explicó cómo es su nueva rutina para derrotar la “barriga de Charles Barkley”, quien también brillara en el torneo estadounidense y con quien actualmente comparte estudio de televisión.

“Me despertaba e iba a trabajar. Me relajaba, comía lo que fuera. No estaba prestando atención. Miré hacia abajo un día y dije: ‘Maldita sea. Mi barriga estaba muy por encima de mi cinturón’”, rememoró. Según sus palabras, Shaq ahora no posee el “Síndrome del cinturón de Charles Barkley”, con tono de broma sobre su amigo. “Me estoy poniendo muy bien. Estoy llegando al punto en el que voy a cambiar de opinión y girar la perilla a la disciplina total”, aseveró.

Esa visita a un especialista fue clave para que su mente hiciera un click. “Cuando juegas vas al médico para que te revisen y te hagan un examen físico, ¿no? Pero no he jugado en 11 años, así que si no juego, ¿para qué iría al médico, verdad? Entonces, cuando volví al médico, había algunas cosas que ni siquiera sabía. Te dicen: ‘Oye, tienes apnea del sueño. La apnea del sueño puede causar hipertensión o accidentes cerebrovasculares, podrías morir’. ‘Dije ¿Qué? ¿Podría morir?’. Así que ahora tengo que dormir con una máquina”.

“Tus riñones están un poco débiles por todos los analgésicos que estás tomando. No más analgésicos. Dependía de los analgésicos, aunque no era adicto. Ciertos días en los que no podía moverme, simplemente tomaba uno o dos, solo para ponerme en marcha. Pero estoy fuera de eso ahora. Realmente tuve que hacerme un chequeo. Cuando te golpean con esa palabra de tres letras que comienza con D y termina con E, todo cambia”, remarcó.

Su rutina ahora consiste en “un desayuno saludable, con fruta y fruta y fruta”. “Luego pollo y pescado. Tomo un desayuno saludable, solo para sostenerme durante el día. Tres salchichas de pavo y unas cuatro o cinco claras de huevo. La comida dos va a ser algo de fruta. La tercera comida será un batido y fruta. La comida cuatro probablemente será una ensalada ligera y luego la comida cinco será pollo, pescado o bistec”, detalló.

O’Neal aclaró que “el problema” es cuando está de gira y no puedo llegar a poner en práctica ese plan. “Soy una criatura de hábitos: me encantan los sándwiches. Me encantan las envolturas, me encantan las hamburguesas”, reconoció.

A la dieta la complementa con una rutina de entrenamientos. “Solo cardio, 30-40 minutos. Luego pecho, brazos, bíceps, tríceps. Un simple entrenamiento de viejo. No puedo hacer todas esas cosas de CrossFit. traté de correr el otro día y dije: ‘¿Cómo fui el mejor atleta del mundo?’”, soltó entre risas.

Para cerrar, Shaquille O’Neal le dejó un mensaje a todas las personas que buscan iniciar un camino más saludable: “Les digo que imaginen cómo quieren verse. Luego obtengan toda la información necesaria, que realmente entiendan y se concentren. Se trata de la dieta. Porque incluso ahora, si hago 500 abdominales al día, mi paquete de seis (abdominales) no está como lo quiero, porque todo se trata de la dieta. Así que dieta, preparación, enfoque y creencia. Solo tienes que apegarte a tu rutina. Eso es todo”.

El mítico ex jugador de 50 años también rememoró cómo aprendió a manejar sus millonarios ingresos y aceptó: “Cuando obtuve mi primer millón de dólares, ¡lo gasté! Porque tenía que devolverle el dinero a mi familia”.

Después de comprar autos de lujo para él y sus padres, recibió una advertencia clave: “No tenía experiencia financiera. Yo era muy inmaduro, no sabía nada. El padre de alguien con quien fui a la escuela, el Sr. Johnson, me llamó a la oficina y me dijo: ‘Shaq, quiero tener una conversación contigo sobre tu dinero’. Yo estaba como, ‘Sí. ¿Qué pasa?’. Él dijo: ‘Sabes, el 50, el 60 por ciento de todos los atletas profesionales cuando terminan, no tienen nada, y no quiero que tú lo hagas’. Él dijo: ‘Sé que dejaste la escuela antes de tiempo, pero estás a punto de ganar mucho dinero. Esto puede ayudarte’. Es la Guía para principiantes para iniciar su propio negocio”.

