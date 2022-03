La controversia alrededor del récord de 31 partidos invicto que alcanzó La Scaloneta: el reclamo del Coco Basile

El Coco reclama 2 partidos que no son oficiales para llevar su récord a 33 partidos

En la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar Argentina empató 1 a 1 con Ecuador y estiró su invicto a 31 partidos bajo la gestión de Lionel Scaloni y alcanzó el récord histórico del seleccionado de Alfio Basile. Sin embargo, para el Coco la marca le sigue perteneciendo a su ciclo debido a que no le contabilizan dos compromisos que no fueron oficiales.

Es que durante su etapa en el combinado albiceleste, entre 1991 y 1994, el representativo nacional disputó 36 compromisos, de los cuales ganó 19. Pero más allá de su notable producción, desde el 19 de febrero de 1991 (fecha en la que debutó Basile como entrenador en la victoria frente a Hungría por 2 a 0 con goles del Turco Mohamed y Darío Franco) hasta el 1 de agosto de 1993 (cuando cayó derrotado en Barranquilla frente a Colombia) el equipo mantuvo un invicto de 31 partidos oficiales. En ese período se ganó en dos oportunidades la Copa América. Sin embargo, el ex estratega de Racing, Boca y Atlético Madrid, entre otros equipos, reclama dos presentaciones que no fueron oficiales. “No sé por qué no quieren contar esos dos partidos contra Resto del Mundo y América, que eran más difíciles que jugar contra Nicaragua y Honduras”, lanzó Basile en diálogo con Radio La Red. Por aquel entonces era habitual ese tipo de espectáculos en el que estrellas de diversas regiones se reunían para desafiar a las potencias internacionales.

“Me da bronca que no sean 33 partidos, nosotros perdimos el invicto en Barranquilla y ahí se decía que eran 33″, insistió el Coco en la entrevista radial. Los goles de Iván Valenciano y El Tren Valencia fueron los que decretaron el 2 a 1 a favor de los colombianos que le pusieron punto final al invicto argentino. Además, los cafeteros se quedaron con la clasificación directa hacia la Copa del Mundo de 1994 y obligaron a los criollos a jugar el repechaje contra Australia en un duelo de ida y vuelta que contó con el regreso de Diego Maradona.

Cabe señalar que el formato de las Eliminatorias era distinto al actual, dado que una zona estaba compuesta por Argentina, Colombia, Paraguay y Perú (entregaba un boleto al Mundial y un repechaje) y otro grupo conformado por Brasil, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Venezuela (los dos primeros fueron a la cita organizada por Estados Unidos, mientras que Chile no participó a causa de una suspensión).

En total, el equipo conducido técnicamente por el “Coco” Basile ganó 18 partidos y empató 13, con la aclaración de que hay dos compromisos que no forman parte de la cuenta oficial para FIFA: el triunfo por 2 a 1 contra América y la goleada por 3 a 0 sobre Resto del Mundo (se trató de dos espectáculos a beneficio disputados en septiembre y octubre de 1991).

Ahora el desafío de La Scaloneta será superar la marca del legendario entrenador. A la espera del clásico suspendido con Brasil y el choque ante Italia por la final intercontinental que se disputará en junio próximo (en Wembley), Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de seguir haciendo historia. Y mientras tanto deberá resolver la lista definitiva de sus soldados que irán a Qatar.

