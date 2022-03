“Me parece una boludez”: la reacción de Gustavo López por la broma de Guillermo Francella tras el triunfo de Racing ante Independiente

Las críticas de Gustavo López a Guillermo Francella, por la cargada luego del triunfo de Racing sobre Independiente en el clásico de Avellaneda.

El periodista Gustavo López fue muy crítico con Guillermo Francella, conocido hincha de Racing, por la cargada que hizo el domingo tras el triunfo de su equipo 2-1 ante Independiente en el clásico de Avellaneda. El conductor se molestó por la actitud del actor que fue en un tono de broma y se despachó a la mañana durante su programa de radio en La Red.

“Escuchaba en el auto una muy buena energía racinguista hoy a la mañana. Faltaba Francella y estaban todos, eh”, comenzó López. “Es simpático Guillermo”, quiso tranquilizar Leonardo Gentili con su comentario, pero no hizo más que chicanearlo al conductor que disparó: “¡Guillermo! Me parece una boludez lo que hace, pero bueno... Ya es un hombre grande para esas cosas, Muestra la casa, que tiene parque grande. Yo trato de hacer los videos en un riconcito para no mostrarle a la gente que tengo una casa grande y éste te muestra el parque”.

Los comentarios de López rebotaron en las redes sociales y el tema fue tendencia en Twitter, donde recibió algunos comentarios en contra por haber criticado a Francella, que otra vez recurrió a su clásico “Buen día... hermosa mañana, ¿verdad?” Esa frase la instaló en el mundo del fútbol por su antigua película de Extermineitors IV: Como hermanos gemelos, de 1992. En el video que subió el actor en sus redes el domingo, esta vez le agregó una pizca de condimento: “Nah, lo que fue ésta vez, ¡lo que fue ésta vez! ¡Pac!”.

El humorista fanático de Racing celebró el triunfo en el clásico

Guillermo luego publicó una historia en su Instagram en la que puso una caricatura suya con la frase y que también generó furor entre sus seguidores. A su vez Racing subió el video de Francella a sus redes sociales y escribió: “¡Hola, Guille! Buen domingo”. El posteo en la cuenta de Twitter ya tiene más de 788 mil reproducciones y 11.800 “Me gusta”. Mientras que en el Instagram de la Academia tiene más de 54 mil “likes” y casi 900 comentarios.

El actor desde siempre mostró su fanatismo por Racing y durante toda su carrera, apeló al recurso de mencionar a Racing en sus trabajos. Brigada Cola, Casados con Hijos, El Secreto de sus Ojos o Un argentino en Nueva York son algunos ejemplos de ello.

Al hacerlo de forma graciosa y debido a que conoce muy bien el folclore futbolístico, siempre sus chicanas fueron divertidas y nunca se vio mala intención de reírse de los rivales de turno de su club. Incluso, esa frase fue adoptaba por hinchas de otros equipos cada vez que ganaron un partido importante.

Este sábado Racing se impuso por 2 a 1 ante Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini y quedó al menos momentáneamente en la cima de su grupo, en el marco de la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional. A los tres minutos de iniciado el partido, el Demonio Gabriel Hauche abrió el marcador en favor de la Academia, mientras que en la segunda etapa igualó de manera transitoria Lucas González y Enzo Copetti selló el triunfo albiceleste a 5 minutos del final.

La Academia, que hilvanó su tercer triunfo en hilera (1-0 a Talleres de Córdoba y 4-0 a Atlético Tucumán, los anteriores), es un equipo que va “de menos a más” en lo que va del torneo, según lo revelado por Fernando Gago.

De la mano de Pintita, el equipo de Avellaneda sigue en alza y los jugadores se fueron afirmando a la idea del entrenador. Está invicto en la Copa de la Liga en la que suma cuatro victorias y tres empates. Si este martes Defensa y Justicia no le gana a Arsenal, el conjunto dirigido por Gago quedará en soledad en la punta de la Zona 1 del torneo, que ya cumplió la mitad de su fase regular.

