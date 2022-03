Tiene 16 años y surgió del mismo club que Messi: quién es la Joya Flores, la amenaza de Central Córdoba contra Boca

Flores, el día de su debut, tras regalar una asistencia

Santiago Flores tenía apenas un añito cuando Boca Juniors ganó su última Copa Libertadores en 2007. Hoy, con 16 años, representa una de las principales amenazas para el Xeneize en el inicio del camino de su defensa del título en la Copa Argentina. Porque esta noche, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el joven fantasista estará en el banco de suplentes de Central Córdoba de Rosario, equipo de la Primera C que se ilusiona con dar un golpe fuerte, de los que quedan retumbando.

Con un corte de pelo salvaje producto del “bautismo” al que lo sometió el plantel del charrúa, la Joya Flores ya hizo historia en noviembre de 2021, cuando con 15 años y 10 meses se transformó en el futbolista más joven en hacer su debut profesional en el fútbol rosarino. Fue en la victoria de Central Córdoba 3-1 ante Victoriano Arenas. Y hasta se dio el gusto de dar una asistencia en el gol de Matías Ferrari. “Fue algo hermoso, algo que siempre soñé. Me llamaron diciéndome que al otro tenía que entrenar con la Primera. Y me terminaron haciendo entrar”, narra aquel momento especial, cuando dio el salto desde la Octava División a la élite.

Hoy levita como entonces, después de haber viajado junto al plantel desde Rosario hasta Córdoba, con la esperanza de volver a sumar minutos... Esta vez contra Boca. “Sería una alegría enorme... Aunque ya es una alegría estar acá con el grupo”, le cuenta a Infobae desde el hotel. En el Kempes estarán su mamá y su papá. Desde su casa en el barrio La Granada lo seguirán sus cuatro hermanas y su hermanito. “Me gusta tener la pelota, jugar y hacer jugar a mis compañeros”, se autodefine.

La pelota lo imantó a los dos años. Surgió de Abanderado Grandoli, el mismo club que vio los primeros regates de Lionel Messi (aunque él es fana de Rosario Central, a diferencia de la pasión de la Pulga por Newell’s). Y desde los 7 años está en Central Córdoba, que le hizo contrato profesional y desalentó los intentos de varios clubes de la Liga Profesional que se interesaron en su destreza.

“Me gusta Emiliano Vecchio, miro los partidos de Central y siempre lo sigo a él. Del fútbol argentino, también miro a Juanfer Quintero y Cardona. De afuera, a Lo Celso, De Bruyne...”, enumera. También a Messi, a pesar de las diferencias del corazón: “Es un fenómeno, cómo no lo voy a disfrutar...”.

La diferencia de porte en su debut ante Victoriano Arenas

Pasar de una de las categorías “chicas” de Inferiores a Primera puede suponer todo un brinco, sobre todo en lo físico. “Al saltar a Primera sentí el rigor, la fuerza, todo eso. Pero los más grandes me aconsejan, me cuidan, es un plantel muy sano, nos cuidamos entre todos”, remarca. Entre los que lo cobijan está el entrenador José Alberto Rossi, quien le pide “que haga lo que hacía en mi categoría y que no me ponga nervioso”.

Y a eso se dedica, con los sueños sin contaminar, con el “jugar un Mundial” en los labios, como repetía Maradona en blanco y negro, pero antes anhela llegar a una selección juvenil. “Fui una sola vez a una selección rosarina, y me encantaría”, dice, con humildad.

Pero primero lo primero, el gran cotejo contra Boca, que tal vez le ofrezca minutos de altísima exposición. “Me gustaría enfrentarme al Changuito Zeballos, porque me parece un crack, un jugadorazo”, detecta botines que hablan su mismo dialecto.

Eso sí, sin contemplaciones. “Son partidos, 90 minutos, un equipo le puede ganar a cualquiera y perder contra cualquiera”, revela su fe, la misma que invierte en cada gambeta, la que lo llevó a transformarse en un talento precoz, con herramientas como para aspirar a darle un susto al Boca de Battaglia.

Su dominio del balón en Inferiores. Dio el salto de Octava a Primera

